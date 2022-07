Recharge med utbyggingsrekord, men forventer likevel ladekø: – Vi kunne bygget dobbelt så mange ladestasjoner

UTBYGGINGSREKORD: 172 nye lynladere har Recharge satt opp i første halvår av 2022, men anslår selv at de med raskere saksbehandlingstid kunne bygget over 600 ladestasjoner i år.

Ladeselskapet Recharge setter ny rekord med 172 nye lynladere under årets første halvdel. Det er ikke tilstrekkelig, mener de selv – og ber myndighetene fjerne byråkratiske flaskehalser



Selv om ladeselskapet bygger hurtig- og spesielt lynladere som aldri før, forventer selskapet likevel ladekøer i årene fremover.

Som både Recharge og en rekke andre ladeselskaper i Norge har påpekt overfor elbil.no i senere tid, ligger hovedproblemet sett fra ladebransjens ståsted i byråkratiske flaskehalser som forsinker utbyggingen av nye ladestasjoner.

Vi har skrevet flere artikler om dette temaet i det siste, og noen av de involverte aktørene kommer med tilsvar i denne artikkelen:

Satte fersk rekord, men er bekymret

I over ti år har ladeselskapet Recharge bygget ladestasjoner for norske elbilister.

I 2012 var de først med å bygge hurtigladekorridorer mellom de største norske byene, og i 2018 åpnet de Norges første lynladestasjon, selv om de da fortsatt gikk under navnet Fortum Charge & Drive.

Men i år har Recharge slått alle sine tidligere rekorder for utbygging:

Før sommerferien startet hadde de åpnet 172 nye lynladere – altså ladestasjoner som gir 150 kilowatts effekt eller mer.

Til sammenligning lades en elbil hjemme i garasjen vanligvis med tre til seks kilowatts effekt.

– Med det enorme elbilsalget vi har i Norge nå, er det viktig å få bygget så mange nye ladestasjoner som mulig, og vi jobber hver dag for å bidra til det grønne skiftet på veiene. Likevel er vi bekymret for at det ikke er nok, sier næringspolitisk leder Stian Mathisen i Recharge.

BEKYMRET: Stian Mathisen, næringspolitisk leder i Recharge, etterlyser et hurtigspor for behandling av søknader om bygging av nye ladestasjoner.

– Kan ta måneder og år å få saksbehandler

Omtrent 80 prosent av bilene som selges i Norge er nå helelektriske. Ved årsskiftet var det omtrent 114 elbiler per hurtiglader, året før var det 106.

Allerede opplever bilistene køer og ventetider på utfartsdager. Uten et takskifte i utbyggingen av ladestasjoner vil det være 140 elbiler per hurtiglader om få år.

– Selv om vi står på og bygger så mye vi får tillatelse til, ser vi at elbilsalget går enda raskere enn utbyggingstakten for nye ladestasjoner. Vi kunne bygget dobbelt så mange ladestasjoner om vi ikke ble møtt med byråkratiske flaskehalser i søknadsprosessene til kommuner og nettselskap, sier Mathisen.

– Det kan ta måneder og i noen tilfeller over et år før vi i det hele tatt tildeles en saksbehandler. Her kan politikerne med et enkelt grep sikre mye raskere utbygging ved å be nettselskap og kommuner opprette et hurtigspor for behandling av søknader om bygging av ladestasjoner, fortsetter Mathisen.

Mener de kunne bygget over 600 stasjoner i år

Recharge anslår at de med raskere saksbehandlingstider kunne bygget over 600 ladestasjoner i år.

– Vi ser at regjeringen ønsker å støtte utbyggingen av ladestasjoner, blant annet ved å gi Enova-støtte på 100 millioner kroner til bygging av 70 ladepunkter i spredtbygde strøk, sier Mathisen i Recharge.

Han mener det er flott at politikerne har fokus på ladeutbygging, men:

– Vi håper og tror derfor at de ser verdien i å opprette et hurtigspor for saksbehandlingen i kommuner og nettselskap.

– Kostnaden er minimal, men resultatet ville vært mange flere nye ladestasjoner enn det Enova-utbyggingen gir, konkluderer Mathisen.

Trenger 10.000 innen 2025

I dag har Norge i overkant av 4000 hurtigladere, og Elbilforeningen har tidligere anslått at det må øke til opp mot 10.000 innen utgangen av 2025 for å holde tritt med elbilsalget.

– Den gode nyheten er at svært mye utbygging skjer kommersielt, fordi etterspørselen er stor. Det er likevel en formidabel utfordring å bygge nok lading raskt nok, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening.

– Det blir helt umulig dersom ikke offentlige myndigheter klarer planlegge i tide og samarbeide godt, så det forventer vi at regjeringen sikrer i sin kommende ladestrategi, fortsetter hun.

STILLER KRAV: Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening.

Regjeringens arbeid med ladestrategien er godt i gang, ifølge Samferdselsdepartementet.

Ladestrategien skal legges frem mot slutten av året, og tiden vil vise om den vil inneholde et forslag om hurtigspor for saksbehandlingen av ladeutbyggingssøknader.