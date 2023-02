Lokalpolitikere avverget prissjokk i tolvte time: Viktig seier for elbilister i Rogaland

TURISTMAGNET: Det mest kjente landemerket i Strand kommune er Preikestolen. Hit kom nærmere 350.000 turister i fjor. Fram til høsten 2019 gikk det ferge fra Stavanger til Tau, men nå går ferden under sjøen i tunnel. Foto: Casper Tybjerg / Visit Norway

Verdens lengste undersjøiske tunnel er allerede Norges dyreste å passere. Nå går prisen opp i Ryfast, men ikke bare for elbilistene slik det først var ventet.

– Vi fryktet at det var her den gamle 50 prosent-regelen skulle falle først, men modige politikere i Strand så det annerledes, sier Erik DePasquale, leder i Rogaland elbilforening.

Denne uken var det knyttet stor spenning til møtet i Strand kommunestyret onsdag kveld.

I forkant hadde det blåst opp til politisk storm sør i Rogaland.

NRK skrev saken «Historisk vedtak: Her må elbilane betala 70 prosent».

Hørte på regjeringen

For det var her prisslaget sto: Et flertall i Rogaland fylkesting og Stavanger kommunestyre hadde allerede gått inn for at elbilistene ikke lenger skulle få passere for halv pris.

De hadde bestemt at elbilistene skulle betale 70 prosent av den ordinære taksten, slik regjeringen åpnet opp for i budsjettavtalen like før jul.

Og med det ville Rogaland ha blitt de aller første i landet som reduserte elbilfordelen i bom.

Turist-kommunen uenig

Men lokalpolitikerne i Strand kommune ville det annerledes.

På motsatt side av Horgefjorden ville de ikke gå med på å øke elbiltakstene i Ryfylketunnelen fra 50 prosent til 70 prosent.



Avgjørelsen var enstemmig.



Resultatet blir dermed en generell økning på 15 prosent for alle bilister.

LETTET LEDER: – Elbilistene kan puste lettet ut nå, sier Erik DePasquale, leder i Rogaland elbilforening.

Årlig kommer lassevis med besøkende til Strand kommune. Mange vil inn i Lysefjorden for å klatre opp på Preikestolen.

Dagsavisen skrev om ny besøksrekord i 2022 med 248.000 turister.

Nå blir det en økning på rett under 9 kroner per passering for elbilister i stedet for 32 kroner økning, slik Rogaland og Stavanger ønsket det.

– Å beholde 50 prosent miljørabatt betyr mye for både elbilsatsingen i området og for klimaet, sier DePasquale.

Kan føre til trafikkavvisning

Bjørn Aril Veland, ordfører i Strand, anmodet Ryfast-partnerne Rogaland Fylkeskommune, Stavanger kommune og det regionale bompengeselskapet Ferde til å utsette beslutningen om takstøkning frem til 1. januar 2024.



Han mener at takstnivået på Norges dyreste bompassering allerede er så dyrt at en ytterligere økning vil medføre ytterligere trafikkavvisning, og trolig redusere inntektene for Ryfast.

I brevet til de tre datert 20. januar skrev ordføreren:

Staten må øke sitt bidrag for å kompensere for de tapte inntektene i Ryfast, som er et direkte resultat av ønsket elbilpolitikk. Elbilrabatt før opprettholdes på dagens nivå, og først reduseres gradvis fra og med 2024, men da i mindre steg.

Trenger store summer

Det er ikke uten grunn at Ferde ber om økte satser.

Restgjelden på 6,3 milliarder for prosjektet skal nedbetales, og det innen 2041. Statens årlige bidrag er på 50 millioner kroner, og skal bomsatsene holdes nede må statens bidrag opp.

Styrelederen i Ferde kom i et ferskt intervju i dagens utgave av Strandbuen med en tydelig oppfordring til lokalpolitikerne om å be staten ta en større del av regningen. Alternativt må satsene videre opp.

Nå venter politikere og elbilister i Ryfylke på innstillingen Ferde skal sende fra seg til staten, som skal ta siste avgjørelse i saken.

Dette skjer i midten av mars.