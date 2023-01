Parkering for elbil

Stortinget med innstilling: Vil ha kortbetaling på både nye og gamle hurtigladere i 2025

BLIR ENKLERE ETTER 2025: Etter 2025 skal du ha mulighet til å betale med kort på alle hurtigladere. Foto: Jameson Pothecary / elbil.no

Stortingets beskjed til ladeselskapene er klar og tydelig: Det eneste fornuftige nå er å bygge ladestasjoner med kortbetaling.

I innstillingen som i dag ble avgitt i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, støtter samtlige partier representert i komiteen regjeringens forslag om at det stilles krav om mulighet for kortbetaling/kontaktløs betaling på nye hurtigladere fra 2023.

I tillegg vil et flertall bestående av SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Venstre at ladeselskapene også må sørge for å ettermontere en kortbetalingsløsning på allerede eksisterende ladestasjoner innen utgangen av 2025. Dette vedtas da av Stortinget i plenum om kort tid.

FORNØYD: – Dette er en hyggelig nyhet for landets elbilister, sier Unni Berge i Norsk Elbilforening.

Slutten på et «lite forbrukervennlig betalingskaos»?

– Det er fantastisk at samtlige partier er enige om at vi ikke kan fortsette med det lite forbrukervennlige betalingskaoset vi har i dag, sier leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen, Unni Berge.

Regjeringen har tidligere i den nye nasjonal ladestrategien gått inn for at det skal etableres krav om mulighet for kortbetaling på nye hurtigladere:

Regjeringen vil stille krav om kortbetaling og/eller kontaktløs betaling/tæpping (NFC) ved alle nye ladepunkter over 50 kW fra 2023.

I tillegg har regjeringen varslet at de vil sende på høring spørsmålet om å når en frist for ettermontering ved eksisterende hurtigladere bør settes.

Stortinget har «forhåndssvart» på regjeringens planlagte høring

I dag har Stortingets flertall «forhåndssvart» på denne høringen, og anmoder dermed regjeringen om å sette fristen til utgangen av 2025.

Stortingsrepresentant fra SV, Mona Fagerås, som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, fremmet i oktober i fjor et representantforslag om at myndighetene må stille denne typen krav.

Mona Fagerås sier dette i dag:

– Jeg er så glad for at vi har sikret flertall for dette! Det gjør det enklere å velge miljøvennlige løsninger med lavere utslipp.

Fagerås legger til:

– Skal man nå målet om at alle nye personbiler og lette varebiler skal være utslippsfrie i 2025, så må vi gjøre det enklere å bruke elbil på alle måter.

Også saksordfører i saken, stortingsrepresentant Geir Inge Lien fra Senterpartiet, uttalte seg til elbil.no i fjor:

– Dette er noe som vi i Senterpartiet synes godt om. Det er et virrvarr av apper. Ofte virker de ikke heller. Det er aktører som jobber for en felles app, og det er sikkert en fremgang, men tæpping er helt topp.

Elbilforeningen jubler

– Elbil skal være for alle og det er oppløftende at Stortinget ønsker mer forbrukervennlig lading og er konkrete på når dette skal på plass, sier Unni Berge i Elbilforeningen.

Norsk elbilforening har som kjent lenge jobbet med denne problemstillingen:

Stortingets beskjed nå til alle ladeselskap er med andre ord klar og tydelig:

Det eneste fornuftige nå er å bygge ladestasjoner med kortbetaling.

For Elbilforeningen har forbrukervennlig betaling med et minstekrav om kortbetaling ved tæpping, lenge vært et viktig krav på vegne av medlemmene.

– Vi har fått innspill fra svært mange medlemmer om at de ønsker seg enklere betaling når de hurtiglader, så dette er en hyggelig nyhet å bringe tilbake til dem, avslutter Berge.