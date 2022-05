Bli med Ladeklubben på elbilferie: Dette lærte vi av å kjøre tur-retur Milano med elbil

KLARE FOR TUR: Elbilferie i Europa? Klart du kan, og med Elbilforeningens nye blå ladebrikke er det nå enda enklere. Alle foto/video: Jamieson Pothecary

Hva funket bra? Hva funket dårlig? Og hva kan du lære av våre erfaringer om du skal på langtur i Europa med elbilen din?

Like før påske la Elbilforeningen ut på elbiltur nedover Europa.

Målet var å «stressteste» hvordan det fungerer å legge ut på langtur utenlands med elbil i 2022.

Altså: Hvor enkelt er det å få ladet på ladestasjonene på kontinentet? Ligger de tett nok og er de mange nok? Er de lette å finne? Fungerer de når vi finner dem? Er det toaletter og serveringstilbud i nærheten? Var det kø? Ble det svindyrt? Og hvor fort ble batteriet tømt i takt med at fartsgrensene ble høyere?

Dette skal vi etter beste evne svare på i denne artikkelen.

Men hvis du vil lese en mer underholdende skildring av erfaringene vi gjorde oss, kan du ta en kikk på reisebrevene vårt team skrev underveis mens de kjørte rundt i Europa. Her går de mer i detalj om erfaringene de fikk og ikke minst tabbene de begikk:

SIKKER LADING: Den nye blå ladebrikken gjør det enklere å få ladet i hele Europa.

Test av Ladeklubben

Samtidig ønsket vi å teste ut Elbilforeningens nye blå ladebrikke, også kjent som Ladeklubben.

Med Ladeklubben og den blå brikken skal ladingen nemlig fungere sømløst over hele Europa og dermed kunne starte lading på de aller fleste ladestasjoner uten bruk av et utall apper og betalingsløsninger man ellers måtte finne ut av underveis.

Samtidig får du oversikt over ladekostnadene fortløpende i Ladeklubben-appen, og med den kan man også igangsette ladingen dersom den blå ladebrikken ikke skulle oppnå kontakt med ladestasjonen.

Fra Tesla til røkla

Det siste tiåret har Europa-tur med elbil i praksis vært forbeholdt Tesla-eiere, både på grunn av lang rekkevidde, men også på grunn av at Teslas superlader-nettverk er porsjonert ut slik at Teslaene kommer seg fra den ene til den neste over hele kontinentet.

Utover det har skikkelige langturer med elbil vært forbeholdt de mest entusiastiske og/eller eventyrlystne elbilistene.

ELBILFERIE: Før var elbilferie i Europa nærmest forbeholdt Tesla-eiere og hardbarka elbilentusiaster. Men utbyggingen av ladenettverket på kontinentet og Elbilforeningens blå ladebrikke gjør at elbileiere uansett bilmerke nå kan få glede av elbilferie i Europa

Men de siste årene har stadig flere bilmerker meldt seg på med elbiler med lang nok rekkevidde til at langturer i ukjent terreng ikke lenger fortoner seg som noen ekstremsport.

Og ikke minst: De siste årene har lyn- og hurtigladenettverket nedover Europa blitt såpass utbygd at det faktisk ikke bør være noe stort problem.

I hvert fall ikke hvis man har et hjelpemiddel som muliggjør lading over hele kontinentet. Og det er nettopp dette Elbilforeningen ønsket å få til med Ladeklubben og den blå ladebrikken.

Men hvordan fungerte det i praksis?

Planlegging eller happy-go-lucky?

Det første du bør ta stilling til, er hva slags tur du vil ha.

Skal du på elbilferie, eller skal bare elbilen frakte deg dit du skal ha ferie?

Mange nordmenn tar bilen til destinasjoner sør i Europa, og vil bare komme seg fortest mulig dit.

Og det er egentlig dette vi testet ut i praksis. En lang transportetappe, der det aller meste av turen foregikk på motorveien.

Egentlig det stikk motsatte av hva vi vil anbefale hvis en rolig elbilferie er målet for turen.

Motorveier er ikke batteriets beste venn, elbilens forbruk øker uproporsjonalt mye når du kjører i over 100 km/t.

HØYT FORBRUK: Høye hastigheter på utenlandske motorveier påvirker forbruket enormt. Ta hensyn til dette når du planlegger turen.

Allerede på enkelte strekninger i Sverige er fartsgrensen 120, i Danmark er den rett som det er 130, samme fartsgrense gjelder på motorveiene i en rekke europeiske land.

Og når du er på autobahn er det store strekk med fri fart. Altså, skal du følge trafikkflyten på motorveiene, blir ladestoppene hyppigere enn om du velger mindre veier.

Samtidig blir ladekostnadene høyere, i og med at antallet kilowattimer du forbruker per mil øker.

Men uansett om du vil ta det rolig eller gasse på, vil vi anbefale at du bruker ruteplanleggeren i Elbilforeningens app, ElbilAppen.

Den gir deg oversikt over lademulighetene i området du til enhver tid befinner deg. I appen kan du plotte inn bilen du bruker, og appen vil hjelpe deg ved å foreslå hvor du bør lade neste gang basert på bilens forbruk, ruta du velger og ladehastigheten bilen håndterer.

Sjekkliste 1

Den gode nyheten er at både Elbilforeningens team på tur i Europa og teamet som kjørte rundt i Sverige og Danmark, opplevde at den blå ladebrikken i det store og hele fungerte utmerket.

Dermed kan vi nå ganske trygt anbefale følgende sjekkliste for alle som skal ta elbilen på tur utenfor Norges grenser:

Er du medlem i Elbilforeningen?

Hvis ja: Har du fått den blå ladebrikken i posten?

Hvis nei: Meld deg inn. Det koster bare 510 kroner i året.

Når du er medlem og har mottatt ladebrikken: Hent appen «Ladeklubben» der du laster ned apper og registrer betalingskortet du ønsker å bruke. Det gjør du i appen.

Du er nå klar for å lade over hele Europa.

STORSLÅTT: Det er tett mellom høydepunktene når man kjører gjennom alpene.

Veihjelp og ruteplanlegging

So far, so good.

Har du lastet ned ElbilAppen vi nevnte ovenfor?

Enda en app? Ja, akkurat nå har Elbilforeningen to apper, Ladeklubben-appen og ElbilAppen, men på sikt skal de bli slått sammen til én.

Hovedgrunnen til at vi anbefaler deg å laste ned begge hvis du skal på tur i sommer, er at Ladeklubben-appen kan hjelpe deg med å igangsette ladingen – og ikke minst gir den deg oversikt over ladekostnadene underveis og gir deg ladehistorikken din, hvor mye og hvor lenge du har ladet, og da altså med kostnadene inkludert.

ElbilAppen har derimot en rekke andre funksjoner som kommer godt med, blant annet kan du få reiseruta du velger opp på skjermen i bilen din, der du kan velge ut ladestopp basert på bilens behov, sortert på valg som serveringsmuligheter, ladehastighet etc.

I tillegg kan du tilkalle veihjelp rett fra appen om du skulle få behov for det. Det er en forsikring som kan komme godt med.

Sjekkliste #2

Dermed får vi følgende sjekkliste:

Last ned ElbilAppen. (Ladeklubben-appen har du allerede lastet ned nå, ikke sant?)

Plott inn ønsket reiserute i ElbilAppen.

Legg inn bilmodellen du skal kjøre i ElbilAppen og fyll inn de andre parameterne appen foreslår. Dette vil hjelpe deg til å finne de riktige ladestasjonene underveis når du trenger dem.

Har du bestilt veihjelp i Elbilforeningen-medlemskapet ditt? Det koster 400 kroner ekstra, men er vel verdt det hvis du skulle få problemer underveis.

Start lading med den blå ladebrikken når du plugger inn bilen i ladestasjonene underveis.

Hvis ladingen mot formodning ikke starter når du «tæpper» den blå ladebrikken, kan du prøve å starte ladingen direkte fra Ladeklubben-appen når du er koblet til laderen.

Å starte ladingen rett fra Ladeklubben-appen ble vår løsning ved et par ladestopp i Sverige og Danmark, der to Ionity-lynladere ikke fikk kontakt med ladebrikken. Skulle noe lignende skje deg, kan du altså prøve å starte ladingen rett fra appen før du kobler til bilen – etter at du har funnet det aktuelle ladepunktet i appen.

PROBLEMATISK: Enkelte Ionity-lynladere med «glorien» du ser her, ga oss en utfordring med ladebrikken. Får du ikke kontakt via denne, kan du prøve å starte ladingen rett fra Ladeklubben-appen.

Rekkevidde vs. hastighet

Skal du på langtur med elbil, er tilstrekkelig rekkevidde alfa og omega for de fleste.

Uten å skulle sette noen absolutt minimumsgrense, vil nok de fleste fort bli frustrerte dersom de ikke har en rekkevidde på minimum 400 kilometer, målt etter WLTP-syklusen, som er målestandarden vi bruker på elbiler her i Europa.

Selv hadde elbilen vi brukte på vår Milano-tur en WLTP-rekkevidde 500 kilometer, men dette var en rekkevidde vi kunne se langt etter så lenge vi kjørte på motorveier, for ikke å snakke om på autobahn.

På strekninger der vi kjørte mye i 130+, som man fort gjør på europeiske motorveier, så vi at rekkevidden gjerne halveres.

Og enda verre blir det når det regner, og de våte veiene gir deg økt rullemotstand og enda høyere forbruk.

Når man holder slike hastigheter over tid, vil du oppleve at rekkevidden halveres, og da blir du fort nødt til å hurtiglade en drøy halvtime per to timers kjøring.

Siden vi hovedsakelig kjørte motorvei, og hadde en bil som kunne oppnå ladehastighet på opptil 150 kW, valgte vi nærmest konsekvent lynladere.

Men når man kjører fort og langt, og dermed må lade oftere, blir det raskt dyrt. Et kjapt søk på historikken vår i Ladeklubben-appen, vitner om flere stopp på lynladere der prisen for én ladeøkt endte på i underkant av 500 kroner for rundt 50 kilowattimer med strøm.

Og når man lader for 500 kroner etter et par timers og kanskje 250 kilometers kjøring, sier det seg selv at det fort blir strømutgifter som går selv de drøyeste strømkrisepriser en høy gang.

Og dermed er vi tilbake til utgangspunktet:

Hva slags langtur ønsker du deg?

VAKKERT: Velg landevei framfor motorvei dersom du har tid. Det byr på mange ukjente perler, og reduserer bilens strømforbruk.

Aktuelt å bytte motorvei med landevei?

Skal du fort frem og vil sluke mil etter mil i en fei, bør du ha lommebok til det.

Og det er ikke engang sikkert at du kommer fortere frem, siden du oftere må stoppe og lade. Og det tar tid, selv om du konsekvent går for lynladere og elbilen din kan ta imot mye strøm kjapt.

Altså er vår anbefaling – dersom du har tid til det og vil ha litt feriefølelse underveis – å legge opp reiseruter uten for mye motorvei. Det kan bli noen ekstra kilometer å kjøre, men fordelene er mange.

Ikke bare blir bilens forbruk betydelig lavere og rekkevidden ditto lengre – landskapet blir gjerne vakrere og severdighetene flere langs veien.

SMÅTRIST: Ladeplasser langs motorveier i Europa kan være triste greier, selv på store stoppesteder som her i Tyskland. Det finnes bedre ting i livet enn pølser og burgere.

Det er grenser for hvor spennende utsikten fra motorveien er.

Og på samme måte med stoppene: Hva foretrekker du, mer eller mindre identiske veikroer langs motorveien, eller landsbytavernaer og fortausrestauranter i småbyer du passerer underveis?

Fordelen med motorveikjøring, foruten å komme fort frem, er selvsagt at de større ladestasjonene er sentrert rundt hovedveinettet.

Men ladestasjoner finnes hvor du minst aner det også utenfor de store stoppunktene langs motorveinettverket.

Det er her ElbilAppen kommer hendig inn. Les deg opp på fine, alternative ruter gjennom Europa utenom motor(allfar)vei, og plott inn ruta du kan tenke deg i appen – og se hva som byr seg av lademuligheter underveis.

Og det fineste av alt? Du får tilbake rekkevidden elbilen din har i det daglige straks du bytter ut motorvei med landevei.

Plutselig kjører du med vinduene nede og soltaket er oppe, samtidig som du ser at WLTP-rekkevidden i sommervarmen er omtrent den samme som du ble lovet av forhandleren da du kjøpte bilen.

DESTINASJONSLADING: Man kan finne lademuligheter på de rareste steder, som her på Hotel Stern i Chur i Sveits. Sjekk overnattingsstedet, kanskje har de en løsning!

Og husk å sjekke om destinasjonslading er mulig…

I tillegg til lading underveis, er det å sjekke muligheten for lading der du skal overnatte et lurt triks mange glemmer når de på elbilferie.

Selvsagt er det enkleste på elbilferie å lade når bilen likevel står parkert.

Og det gjør den jo når du sover. Og den gjør det også hvis du besøker attraksjoner underveis.

Gjør deg selv en tjeneste og sjekk ut mulighetene for destinasjonslading når du velger destinasjonen for dagen – og natten.

Problemer underveis – og hvordan vi løste dem: Potensielt problem: Ionity-lynladerne av typen med «glorie» på toppen klarer ikke å lese Elbilforeningens blå ladebrikke.

Løsning: Vi fant den aktuelle ladestasjonen i Ladeklubben-appen og trykket på «start lading» direkte fra appen før vi koblet bilen til laderen. Vi har for øvrig orientert Ionity om problemet, og forhåpentlig finner de en løsning slik at også disse laderne klarer å lese ladebrikken.

Ionity-lynladerne av typen med «glorie» på toppen klarer ikke å lese Elbilforeningens blå ladebrikke. Vi fant den aktuelle ladestasjonen i Ladeklubben-appen og trykket på «start lading» direkte fra appen før vi koblet bilen til laderen. Vi har for øvrig orientert Ionity om problemet, og forhåpentlig finner de en løsning slik at også disse laderne klarer å lese ladebrikken. Potensielt problem: Du får ikke aktivert «Start lading» i Ladeklubben-appen.

Løsning: Antagelig er det flere ladestolper der, og du må velge hvilken du vil bruke i menyen øverst i appen. Nummeret på den fysiske laderen du skal plugge til bilen må altså samsvare med nummeret på ladestolpen du velger i appen.

Du får ikke aktivert «Start lading» i Ladeklubben-appen. Antagelig er det flere ladestolper der, og du må velge hvilken du vil bruke i menyen øverst i appen. Nummeret på den fysiske laderen du skal plugge til bilen må altså samsvare med nummeret på ladestolpen du velger i appen. Potensielt problem: I Ladeklubben-appen kan navnet på ladestasjonen av og til avvike fra navnet som står på selve ladestasjonen.

Løsning: Hvis geo-lokasjonen i appen viser at stasjonen du står på er den eneste i det aktuelle området, kan du trygt starte ladingen uansett om ulike navn skaper forvirring.

I Ladeklubben-appen kan navnet på ladestasjonen av og til avvike fra navnet som står på selve ladestasjonen. Hvis geo-lokasjonen i appen viser at stasjonen du står på er den eneste i det aktuelle området, kan du trygt starte ladingen uansett om ulike navn skaper forvirring. Potensielt problem: Du vil ha mat- og servicetilbud mens du lader, men vet ikke om det er noe slikt der før du ankommer ladestasjonen.

Løsning: Bruk ElbilAppen fra Elbilforeningen og filtrer søket slik at du får opp ladestasjoner med et slikt tilbud under dette søket.

Du vil ha mat- og servicetilbud mens du lader, men vet ikke om det er noe slikt der før du ankommer ladestasjonen. Bruk ElbilAppen fra Elbilforeningen og filtrer søket slik at du får opp ladestasjoner med et slikt tilbud under dette søket. Potensielt problem: Du vil destinasjonslade ved overnattingsstedet.

Løsning: Det kan være lurt å sjekke hvem som har et slikt tilbud på forhånd. Hvis du vet de har det, kan det være lurt å ringe og sjekke om det er mulig å reservere en ladeplass for natten.