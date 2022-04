Her får du flest kilometer per krone: Denne gir mest rekkevidde for pengene

SISTE FACELIFT: Renault Zoe har vært med oss i mange år og kan smykke seg med litt chrome-detaljer for å feire at den fortsatt gir mest rekkevidde for pengene.

Det er ikke vanskelig å utvikle en elbil med god rekkevidde, men det er vanskelig å gjøre det billig. Vi gir deg oversikten over hvem som har vært flinkest.

Det kommer stadig påfyll av nye elbiler i alle størrelser. Utvalget er stort, og rekkevidden blir heldigvis bedre og bedre.

Nå er det ikke noe problem å sette seg i en elbil og kjøre uten å lade mellom Oslo og Trondheim, ihvertfall ikke hvis du punger ut for en Mercedes-EQ EQS.

Heldigvis er det den billigste varianten, bakhjulstrekkeren 450+ som går lengst, med sine 780 kilometer. Men med en pris fra 932.100 kroner uten utstyret du mest sannsynlig ønsker deg, når den ikke topp 20-lista i denne oversikten over hvilke biler som gir flest kilometer per kroner, men havner på 156. plass (1195 kr/km). Helt nederst ligger Porsche Taycan Turbo Cross Turismo. (3081 kr/km).

Oversikten under baserer seg på produsentenes oppgitte rekkevidde etter WLTP-standarden. Dette er i de fleste tilfeller et teoretisk anslag og ikke en fasit på hvor langt bilene går. Som kjent avhenger dette av flere forlhold, blant annet temperatur, kjøremønster og veiunderlag.

Tallene er hentet fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Prisene er netto inn til importør, ikke inkludert frakt og klargjøring. Vi har heller ikke tatt hensyn til eventuelle kampanjer.

Billig i toppen

Ikke overraskende er det Europas mest solgte elbil, Renault Zoe i billigste utgave (Life) med minste motorvariant (80 kW/108 hk) til 255.480 kroner, som stikker av med førsteplassen.

Her får du hele 395 kilometer rekkevidde fra et batteri på 52 kW/t. Du betaler med andre ord 647 kr/km. De andre Zoe-modellene kommer hakk i hel, men vi har valgt å plukke de ut av listene og fokusere på de rimeligste variantene.

MG ZS EV ble en svært populær nykommer fra Kina da den kom med 25 mils rekkevidde, men de som trodde den var priset ut etter den omfattende faceliften som gir den 400 km rekkevidde, må tro om igjen. Den går inn på en solid andreplass med 687 kr/km.

Polestar 2 Long range Single motor gir også veldig mye rekkevidde for pengene. Den havner på en 6. plass på lista, og er med god margin den billigste bilen som triller over 500 kilometer før den må lades. Der betaler du 755 kr/km.

Hyundai Kona Premium Long Range med 484 kilometer rekkevidde finner vi på en niende plass, mens den virkelige langraveren Ford Mustang Mach-E Long range RWD, som kan bli din for under 500.000 kroner, tar deg hele 610 kilometer. Da blir pris per kilometer 764 kroner.

Skoda dyrere enn Audi

Det kan være verdt å merke seg at også Volkswagen ID.4 i aller kjipeste variant med 174 hk og bakhjulstrekk med største batteripakke på 77 kWt kommer innenfor topp 20-lista foran Fiat 500.

Tesla Model 3 Single range, som vi langt på vei synes gir mest bil for pengene, har steget i pris og koster nå 424.232 kroner (fra 349.900 kr). Den går 491 km, som gir en pris per km på 864 kr.

Det som kanskje er litt oppsiktsvekkende er at både Audi Q4 e-tron 40 Sportback (880 kr/km) og 50 Quattro Advanced (985,50 kr/km) gir mer rekkevidde for pengene enn Skoda Enyaq iV50 (1005,50 kr/km).

Enyaq iv80 med firehjulstrekk (1014 kr/km) fremstår plutselig som et godt kjøp i forhold til billigste variant. Selv om den koster 496.000 kroner mot 360.00 for iV50.

Storselgeren Tesla Model Y koster ifølge dataene 1112,80 kr/km.

