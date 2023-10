Her er de nominerte til "Årets bil 2024": Disse bilene peker seg ut som potensielle vinnere

STALLTIPS: Jurymedlem og Elbilforeningens biltest-ansvarlige, Ståle Frydenlund, gir oss en pekepinn på hvilke av de 17 nominerte i vår hjemlige «Årets bil»-kåring som faktisk har en realistisk sjanse til å stikke av med tittelen med tittelen i desember. Fotomontasje: elbil.no

«Årets bil» kåres snart i Norge igjen – og vi peker ut en håndfull av de 17 nominerte som vi tenker har en realistisk mulighet til å kunne vinne kåringen.

Det er i ferd med å bli en lang tradisjon at Dagbladet kårer «Årets Bil» i Norge, de senere årene har det skjedd i samarbeid med DinSide og Elbil24.

Dette er den nittende gangen kåringen – som de siste årene har fått en stadig sterkere elbilprofil – blir arrangert.

Elbilforeningen med en finger på rattet

I en årrekke har også Elbilforeningens Ståle Frydenlund vært en del av juryen som avgjør hvilken av de nominerte som til slutt stikker av med seieren.

Frydenlund er biltestansvarlig her i elbil.no, og kan glede seg over at det for andre år på rad bare er elbiler blant de nominerte når juryen om ikke lenge skal samles for å gå grundig gjennom alle de 17 kandidatene.

Nedenfor skal han dele sine tanker om hvilke av dem som har en realistisk sjanse i kåringen.

Her er forresten fjorårets vinner i den tilsvarende kåringen, du husker kanskje hvilken bil det ble?

Her er de nominerte

Tilbake til fremtiden: I løpet av høsten skal de 17 nominerte bilene bedømmes ned til syv finalister.

Deretter går banetesten av av de syv finalistene av stabelen i månedsskiftet november/desember. Den endelige vinneren vil deretter bli kåret første uken i desember.

Men fortsatt er det altså 17 kandidater det står om, nemlig disse:

BMW i5

BYD Seal

Fisker Ocean

Honda e:Ny1

Hyundai Ioniq 6

Jeep Avenger

Lexus RZ 450e

Lotus Eletre

Lucid Air

Mercedes-Benz EQE SUV

Nio ET5/ET5 Touring

Nio EL6

Opel Astra electric

Peugeot E-308

Seres 5

Smart #1

Xpeng G9

Og her er et knippe favoritter

Frydenlund har kun sin ene stemme i jurypanelet som består av en håndfull bilfolk i Norge – de fleste fra media og organisasjoner.

Han kan følgelig ikke på noe vis forskuttere hvem som blir vinneren – derfor kan han tillate seg å komme med noen stalltips her:

– NIO ET5, Xpeng G9, BMW i5, Hyundai Ioniq 6, Fisker Ocean og Smart #1 er mine foreløpige favoritter, sier Frydenlund.

– Lotus Eletre og Lucid Air er naturligvis med i betraktningen, men begge er stivt priset og ikke for hvermannsen, fortsetter han, og antyder dermed at prisen vil gjøre sitt til at disse neppe haler inn seieren.

Nedenfor tar Frydenlund kort for seg hvorfor han plukker disse bilene ut av nominasjonskurven:

NIO ET5 (Touring)

– I årevis har jeg hevdet at markedet trenger flere praktiske stasjonsvogner med god rekkevidde. NIO presenterer sin tolkning, basert på Model 3-konkurrenten ET5. Her kan man enten kjøpe eller leie batteripakken, og bilen huser inntil 100 kWt.

– En viktig grunn til nominasjonen er dessuten at startprisen, i området 400.000 kroner, er attraktiv, sier Frydenlund.

Xpeng G9

– Dette er den første modellen fra Xpeng som, etter min mening, virkelig snakker til den SUV-orienterte delen av det norske markedet både på plass, rekkevidde og klasseledende ladefart på inntil 300 kW, melder Frydenlund.

– Rimeligste utgave, med bakhjulsdrift, starter rundt momstaket på 500.000 kroner. Da er WLTP-rekkevidden 460 kilometer. Med firehjulsdrift og 17 kWt ekstra batteripakke, på høyeste utstyrsnivå, starter det på 640.000.

Hyundai Ioniq 6

– Denne nomineres først og fremst fordi den er en av de klart mest energieffektive elbilene på markedet, samtidig som den lader raskt. Vår egen motorveitest av bilen viste en rekkevidde på 500 kilometer, samtidig som den lynlader nye 400 kilometer på under 20 minutter, sier Frydenlund.

– Startprisen med bakhjulsdrift er godt under momstaket, som også bidrar til attraktiviteten. Samtidig er formatet upraktisk som familiebil, så den fortjener en «shooting brake»-utgave. På godt norsk: Stasjonsvogn, tilføyer Frydenlund.

BMW i5

– Resonnementet er litt det samme som for NIO ET5: Også i5 vil etter hvert komme i Touring-utgave, altså som stasjonsvogn, melder Frydenlund.

– Spørsmålet er om den dukker opp før tilsvarende Audi A6 e-tron Avant. Minuset er at i5 kommer på en delt plattform som også huser fossile alternativer.

– Den blir fort dyr, med startpris på snaut 700.000 kroner for enkleste utgave med bakhjulsdrift og batteripakke på 81,2 kWt. Da er WLTP-rekkevidden 582 kilometer. Toppmodellen M60 med firehjulsdrift krymper rekkevidden med 66 kilometer, og koster snaut 1,1 millioner kroner.

Smart #1

– Denne nomineres først og fremst fordi det er forfriskende at det dukker opp et slikt alternativ blant de mindre elbilene. Kjøregleden er på plass, og det var betydelig entusiasme i vår første prøvekjøring.

– Oppsummert kan vi si at bilen representerer kinesisk teknikk satt opp med europeisk fingerspitzgefühl på resten. Ankepunktet er at modellen fort blir dyr, sier Frydenlund.

Fisker Ocean

– Fra å være et luftig prosjekt har Ocean-modellen materialisert seg, og de første bilene er utlevert i Norge. Vi har prøvekjørt den, og den nomineres for en viss wow-faktor – samtidig som den framstår uferdig og heller ikke er noen plassmester for familien, påpeker Frydenlund.

– Litt overraskende, dessuten, at den billigste (Sport) med kortest rekkevidde (440 kilometer) har fått forhjulsdrift. Den koster fra drøyt 400.000 kroner og opp til drøyt 740.000 kroner med firehjulsdrift og største batteripakke. Da er oppgitt WLTP 701 kilometer.

De to på oppløpssiden …

To av alternativene i nominasjonsbunken skiller seg ut ved at de kommer fra så langt ubeskrevne elbilblad, mener Ståle Frydenlund.

Lotus er først og fremst kjent for fossildrevne sportsbiler, før de nå prøver seg på en helelektrisk SUV. Lucid er på sin side en startup som har hatt en lang og tornefull vei til markedet med sin Air-modell.

– Air kjennetegnes først og fremst ved lang rekkevidde, med en maks oppgitt WLTP på 883 kilometer. Det tyder på noe i nærheten av «effektiv luksus», om vi kan bruke det begrepet. For prislappen på toppmodellene ligger over to millioner kroner, før det senere vil komme noe mer fornuftige alternativer, sier Frydenlund.

For Lotus´ del er prislappene lavere.

– Innstegspris på rundt en million kroner, med WLTP-rekkevidde på 600 kilometer, mens toppmodellen Eletre R havner på rundt 1,7 millioner kroner. Tankene drar i retning av fossile Lamborghini Urus, og målt opp mot den framstår Eletre nesten billig.