Vi har prøvekjørt Brabus-utgaven av Smart #1: Sjokkerende gøyal

DET TØFFESTE UTGAVEN: Vi har prøvekjørt Brabus-utgaven av Smart #1. Denne var morsom. Video og foto: Rune Nesheim / elbil.no

Smart har endelig tatt til vettet og levert noe folk vil ha, nemlig en sporty og kompakt crossover. De gir oss den råeste versjonen fra start – og det er den vi har kjørt.

Smart, som skulle være Mercedes’ sprelske og ungdommelige merke, har hatt en lang, dyr og brokete historie siden starten i 1997.

I 2019 skapte Mercedes og Geely selskapet Smart Automobile Co, Ltd og ble samtidig helelektriske.

Her ser du første resultat av sammenslåingen.

Oppsummert – Smart #1 Brabus Pluss Fleksibel bakseteløsning med skiluke

Lynrask og kjempemorsom

Hengerfeste for inntil 1.600 kilo Minus Høy plastfaktor i midtkonsoll og dører

400 km rekkevidde

Liten frunk

MINI-MERCE: Runde former og Mercedes-inspirerte lykter knytter merkene sammen.

Hashtag

Bilen har det selvforklarende navnet #1 SUV. Tyskerne vil vi skal kalle den «Hashtag», ikke «nummer», som kanskje ville vært enklere og mer naturlig.

Vi vet allerede at det kommer en coupe-formet utgave av denne som får navnet #3, og den ikoniske toseteren fra Smart, ForTwo, er droppet.

ØREVARMERE: Husker du de røde capsene med ørelapper du kunne brette ut? Jeg klarer ikke helt å la være å tenke på dem når jeg ser dette taket.

Kompakt

Men smartingen er kompakt:

4,27 meter lang 1,9 meter bred og 1,70 høy, og intromodellen ruller på 19-tommers hjul.

RØDT: Brabus var tidligere en selvstendig tuner som spesialiserte seg på heftige Mercedes- og Smart-ombygninger med helt egne motorer. Nå brukes navnet på de råeste Smart-modellene.

Det er ikke uheldig at designen kan relateres til Mercedes.

Spesielt LED-lyktene med show både når du låser opp og låser igjen, sladrer veldig om opphavet, både foran og bak.

Det samme gjør de runde formene, selv om de er mer lekne her enn hos moderskipet.

NY MERCEDES-FRONT? Ser du på Mercedes konseptbilen Mercedes EQXX, ser du mye fra Smart-fronten. Er det slik Mercedes blir seende ut i fremtiden, bare med mer stjernedekor?

Taket, særlig når bilen er tofarget, er jeg mer usikker på.

Det ser mer ut som ei lue med ørelapper. Jeg tipper coupeversjonen #3 blir mer populær.

Du kan velge seks farger i kombo med sort tak eller fire ensfargede, der sort er en av dem.

DETALJER: Tyskerne er glade i merkevarebygging. Brabus-versjonen blir fort et «vil ha» alternativ, med små enkle grep.

Ingen hyperscreen – mer plast

Glem hyperscreen. Du har fancy design på en 12,8 tommers skjerm, så skjer det mest bilrelaterte på en 9,2 tommer skjerm foran deg, noe som er blitt stadig vanligere.

Firehjulstrekkerne får også et 10 tommer head-up display.

Klima, ratt- og setevarme styrer man i nedkant på skjermen. Under skjermen har man nødblink og snarveier for defroster, varmetråder og vifte.

SØM: Brabus byr på sort og sporty interiør med røde detaljer. Men dørsidene og midtkonsoll/dashbord utgjør et veldig stort område med hardplast.

Snarveier for hjemskjerm, apper og kart, er øverst til høyre.

Etter at Tesla oppgraderte Model 3, ser det plutselig gammeldags ut med kjempestore sørgerender i ytterkant på skjermen.

FUNKY: Skjermen er kjapp og enkel i bruk. Designen er ungdommelig og kul. Ladeplate for mobilen er standard i firehjulstrekkerne.

Men skjermen er rask og høyoppløst, og Smart prøver å være kule med en liten rev som følgesvenn, uten at vi har noen referanse på hvorfor det akkurat er en rev.

Liten ute, svær inni

Interiøret preges av en stor midtkonsoll som blir en del av dashbordet. Det er vel den vi griner mest på nesa over. Det blir voldsomt mye hard plast.

B FOR BØLLE: Det er ikke bare akselerasjonen du betaler ekstra for, men detaljene også.

Tipper mange skulle ønsket den var trukket med noe mer koselig alcantara i Brabus-utgaven, og kanskje kunstskinn i de andre modellene. Men det kan jo hende det dukker opp kule alternativ etter hvert.

KJØLEROM: Bak de to koppholderne har du et dypt kjølerom.

Hvordan er den å sitte i?

Foran sitter vi i 12-veis elektrisk justerbare sportsseter i alcantara på begge sider. Man sitter godt og fast i stolene.

Det eneste jeg personlig savner, er å sitte litt lavere. Rattet får du trukket uvanlig godt til deg. Fantastisk.

SPORT: Microfiber og god stopping i sidene gjør at du sitter knallgodt i stolene. Noen vil nok gjerne sitte litt lavere.

Baksetet er potensielt tortur eller en deilig plass å befinne seg. Det står på skinner som kan skyves 10 cm.

I bakerste posisjon har jeg på 189 cm god plass både foran og bak. Barneseter blir dermed ikke noe problem. Her har man i tillegg tre festepunkter, så du kan ha to bak og et foran.

FULL FLEKS: Baksetet kan flyttes 13 cm fremover og ryggen rett som i en Porsche 911. Da sitter man elendig, men man får et svært bagasjerom.

Skyver du setet frem maks, altså 13 cm, skal du være ganske kort både foran og baki hvis du skal sitte godt.

Da får du til gjengjeld romslige 411 liter, riktignok med en svær spalte mellom baksetetrygg og bagasjeromsgulv.

Det er mer enn i de fleste sedaner og mer enn i for eksempel BMW 3-serie Touring og Ford Kuga.

I tillegg har du har et 15 liters rom foran. 426 liter til sammen.

Brabus mister riktignok 10 liter under gulvet, for den har et svært vellydende lydsystem fra Beats med en basskasse under gulvet.

ROMSLIG: Bagasjerommet er forholdsvis fleksibelt og man har for eksempel skiluke.

Og den er mer norgesvennlig enn de fleste andre i klassen. Denne bilen trekker 1.600 kilo på hengerfestet og kan ha 50 på taket. Det er overraskende bra.

Skikkelig sprek

Smart gir Volkswagens MEB-plattform en uppercut.

Selv bakhjulstrekkeren Pro + får en motor på 272 hk og 343 Nm. 0-100 km/gjøres på 6,7 sekunder.

MINUS 10: BRABUS har et BEATS-lydsystem som stjeler 10 liter under gulvet med en basskasse.

Men du får firehjulsdrift med hele 428 hester også. Det er rimelig ellevilt i en såpass liten bil. Du har valget mellom modellene Pulse og Brabus.

Førstnevnte klarer sprinten til 100 km/t på 4,6 sekunder, mens Brabus-versjonen vi har lagt våre klamme hender på, har et ekstra kjøreprogram, i tillegg til Eco Normal og Sport, som kort og godt heter Brabus.

Med den aktivert, blir bilen et råskinn, og sender deg til 100 på 3,9 sekunder. Og den gjør det på en svært inspirerende måte.

DETALJER: Røde speil med blinklys og kamera er på plass.

Myk og gøyal

Fjæringsoppsettet er litt mykt satt opp, noe som gjør den veldig komfortabel i det daglige, men den strammes ikke opp med aktive dempere når du aktiverer sportslige kjøreprogram – så du får en veldig levende, og rett og slett gøyal bil under deg.

Bilen krenger ikke all verden, men den setter seg i hekken når du gasser og dupper litt med fronten når bremser, slik at du får en morsom vektforskyvning når du kjører.

Den tillater litt hjulslipp, og slår du av ESP-systemet gir den deg ganske så frie tøyler.

SKJULT: Når du nærmer deg, spretter håndtakene ut og minner deg på at du kjører Smart.

Bilen har en utpreget bakhjulsdrevet følelse med 272 hester bak og 156 hester foran.

På mange måter er bilen et godt alternativ til den hittil mest rampete elbilen, Tesla Model 3 Performance.

I stedet for Tesla Model 3 Performance?

Brabusen er noe tyngre, 100 hester svakere og noe treigere, men kjøregleden kan sammenlignes, samtidig som man har bedre komfort, et mye bedre baksete og potensielt like mye bakseteplass.

FAKE: «Luftinntakene» i fronten er lukket. Det gir liten mening å lufte frunken på 15 liter.

Smart #1 har nivå 2 selvkjøring. Det vil si adaptiv fartsholder med stopp- og kjør-funksjon, filholderassisstent, aktiv blindsone, trafikkorkassistent, automatisk parkering og adaptive fjernlys.

Dette rakk vi imidlertid ikke å teste på denne korte testturen.

Lite aggressiv ladefart

Smart #1 SUV befinner seg på Geelys elbilplattform SEA.

Den staker ut retningen for hva vi vil se hos Smart fremover og trolig hos de mindre Mercedes-EQ også, selv om det nærmest blir en falitt for tysk bilindustri siden Geely er et kinesisk megakonsern.

RØDT: Bremsene er ikke større, men caliperne er i det minste røde.

Geely byr ikke på revolusjonerende elektrisk arkitektur, men batteriet er på fornuftige 62 kWt netto / 66 brutto og rekkevidden skal være 440 kilometer for firehjulstrekkerne, 442 for bakhjulstrekkeren.

Den oppgitte ladefarten på inntil 150 kW er ikke superraskt lenger, men direkte dårlig er det heller ikke, og vi gleder oss til å teste ladehastigheten i nær fremtid.

Ombordladeren skal ta imot inntil 22 kW når du hjemmelader. Får du ladet hjemme på denne hastigheten, er bilen i så fall toppladet på tre timer.

SPOIL ME: En nett hekspoiler, avslutter moroa.

Smarting i hard konkurranse

Prisen her er ikke avskrekkende. Her har du for første gang en kinesisk bygget bil som føles den kommer fra Tyskland.

Ingen merkelige funksjoner, alt er raskt og kvikt og ikke minst er den overraskende morsom. Vi tipper dette gjelder for versjonene Pro+ og Pulse også.

Kompaktsegmentet pakkes mer og mer til, og man tar gjerne med seg både VW ID.3 og slike biler med i sammenligningen.

Så kommer Volvo EX30 og Zeekr X på samme plattform. Volvoen blir litt mindre og Zeekr litt større.

Og ikke glem Mini Countryman, alle med biler i premium-segmentet.

Smart vil neppe sammenlignes med biler som Renault Megane E-Tech, Byd Atto3, Hyundai Kona, Kia Niro EV og Jac E-JS4, men må faktisk finne seg i både det.

Det samme gjelder Tesla Model Y, som ikke er stort dyrere.

Pro+ starter på 400.000 kroner. Ganske stivt, men ikke når man tenker på at dette er en mini-Mercedes.

Da har du allerede en godt utstyrt bil med panoramatak, 360 graders kamera, automatisk åpning med mobilen og mulighet for å «låne bort» bilen via mobilen, slik Tesla gjør.

Pulse koster 450.000 kroner og gir deg trådløs mobillader, skinnratt og seter, head-up display, bakluke med sparkefunksjon og firehjulsdrift.

Brabus koster deg 500.000 kroner. Da får du sort og rødt Brabus-interiør med sportspedaler og simulert motorlyd, Beats-lydsystem og LED-Matrix frontlykter, som alene kanskje er verdt den ekstra prisen.

NYSGJERRIGE: Det var enorm interesse for bakseteløsningene i Smart #1.