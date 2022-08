Skrudde opp prisene 1. juli: Dobbelt så dyrt å gatelade i Oslo

KRAFTIG ØKNING: Det blir dyrere å lade i Oslo nå, og det vil særlig merkes for alle som har dette som eneste alternativ for lading.

Oslo kommune har skrudd opp prisene på gatelading for andre gang på et år. Nå er det over dobbelt så dyrt som i fjor.

Før sommeren vedtok Oslo-bystyret i revidert budsjett en prisøkning for parkering og lading i Oslo. Denne økningen er i løpet av sommeren blitt iverksatt.

For 1. juli skrudde Bymiljøetaten opp prisene, uten å annonsere det på annen måte enn å oppdatere prislisten på sin egen nettside.

Og da med en dobling av prisen for den rimeligste ladeperioden, nemlig fra klokka 20:00 til 09:00.

Hvorfor er det blitt dyrere?

– Parkeringssatsene bestemmes politisk, forteller Sture Portvik, Elbilansvarlig i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

– Alle typer parkering økte noe i 2022. Litt mer for elbilparkering, for den var lav i utgangspunktet. Parkeringssatser brukes for å minske eller styre parkeringen, forteller han.

Portvik understreker at økningen ikke har noe med driftskostnader å gjøre. Selv om kommunen har brukt mye penger på lading, har kommune fått igjen alle disse pengene fra brukerne. Det skyldes et kostnadseffektivt og enkelt baksystem samtidig som stolpene har lang levetid, flere opp til 10 år.

Bedre til neste år

Elbilforeningen har kritisert Oslo kommune for betaling av lading pr. time. Vi ønsker i stedet at man betaler for den energien man får, altså per kWt. Nå tyder mye på at vi skal bli bønnhørt. I neste omgang.

Sture Portvik forteller at det forberedes en stor ankaffelse med et nytt baksystem som skal gjøre det enklere å selge strøm.

– Lading skal bli mer rettferdig fra neste år. Uansett om du kjører en gammel Nissan Leaf eller Porsche Taycan. I dag betaler de like mye for å lade, selv om Porschen svelger i seg langt mer strøm enn de dårligste bilene på 7,2 kW laderne.

I dag har Oslo 2.200 kommunale ladepunkter. Halvparten av de gir 3,6 kW, men for ladestolper satt opp etter 2018 er standarden 7,2 kW. Det blir 200 flere i år.

– Det er tilstrekkelig for å fylle en moderne bil i løpet av en natt, mener Portvik.

På steder der det er et moderne TN-nett på 400 volt, bygges 11 eller 22 kW. Det koster ikke noe mer.

Dette koster det nå å lade i Oslo

Sist gang Bymiljøetaten økte prisene, var ved nyttår. Da var prisøkningen langt mer moderate to kroner.

Økningen 1. juli ble altså vedtatt i revidert budsjett for 2022.

På dagtid, fra klokka ni om morgenen til åtte om kvelden, koster parkering med lading enten 18 eller 23 kroner i timen, avhengig av takstsone.

Tidligere var satsene 12 eller 17 kroner. Det vil si en økning på mellom 35 og 50 prosent.

Satsen på natta er nå 13 kroner i timen, uansett takstgruppe. Tidligere var den på 7 kroner timen, og før nyttår kostet det fem kroner timen å lade bilen på kvelds- og nattestid.

Uansett når på døgnet du lader, er prisøkningen altså på seks kroner i timen.

Men det er åpenbart at det relativt sett er like prisgunstig som tidligere å lade etter klokka 20, såfremt du synes det er verdt det å måtte flytte bilen før klokka ni om morgenen for å unngå den høyere taksten.

Det lengste tidsrommet du kan stå ved en kommunal ladeplass, er for øvrig 24 timer, og denne tidsbegrensningen gjelder for takstgruppene 3053 og 3054.

For takstgruppene 3051 og 3052 er tidsbegrensningen tre timer, vel å merke i tidsrommet 9-20. Etter klokka 20 kan du stå frem til ni om morgenen.

Denne tidsbegrensningen har Oslo og Akershus elbilforening protestert mot tidligere. Den saken kan du lese her:

Fortsatt ladeplikt

Merk at det er ladeplikt ved alle Oslos kommunale ladestolper, men praksisen man følger, er at man ikke bøtelegger biler som er tilkoblet lader selv om bilen er fulladet og den ikke lenger lader, såfremt avgiften er betalt.

For kunne bruke de kommunale ladestolpene i Oslo, må du benytte deg av en RFID-brikke for å åpne laderen.

Brikken må være registrert hos Fortum Charge & Drive før du kan bruke den på Oslo kommunes ladestolper.

Er du fersk elbilist i Oslo, bør du også merke deg at på kommunens ladeplasser brukes RFID-brikken bare til å åpne/sette i gang selve laderen.

For å betale for parkering (og dermed også ladingen), kan du bruke Oslo kommunes app «Bil i Oslo» som du finner i App Store eller i Google Play – eller du kan betale via automaten som forhåpentlig befinner seg i nærheten.

Merk også at disse ladestasjonene har type 2-kontakt, og at du må ha med ladekabel med type 2 for å lade.

Dyrere elbilparkering i Oslo i år: Også hvis du ikke lader

Som nevnt har alle kommunens ladestolper ladeplikt, men prisene for parkering i hovedstaden ble også høyere for elbilister når de ikke lader, altså når de står ved vanlige kommunale parkeringsplasser uten lademulighet.

I stadig flere av Oslos bydeler må man som kjent ha innvilget beboerparkering for å kunne parkere der, altså uten å måtte betale for hver enkelt parkering innenfor det gitte beboerparkeringsområdet.

Merk at du fortsatt må betale for eventuell lading, uavhengig om du har beboerparkeringstillatelse der eller ei.

Mens beboerparkering for elbiler tidligere har kostet 900 kroner i året, har prisen økt med 80 prosent, til 1620 kroner i 2022.

En merkbar økning, men økningen fører likevel til at man med elbil kun betaler 30 prosent av det man betaler for å parkere en bensin- eller dieselbil.

Også dyrere «fremmedparkering»

Satsen økte også for såkalt fremmedparkering – timebasert parkering i beboersone – for de som ikke har beboerkort.

I 2022 må en elbilist betale 15 kroner per time, mens de før har betalt 6 kroner.

Prisen for fremmedparkering øker også for bensin- og dieselbiler – fra 40 til 50 kroner – i 2022.

At elbiler har betalt mindre for parkering og bomtakster enn bensin- og dieselbiler, har vært noe av suksessen med elbilpolitikken i Norge, og noe av det som har bidratt til at rekordmange nå velger å bytte til elbil.

Konsekvensen er som kjent renere byluft og kutt i klimagassutslippene fra transportsektoren.