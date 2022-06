Polestars bærekraftsjef: – Elbiler er fortsatt en del av klimaproblemet

MÅ BLI STRENGERE: Bærekraftsjef i Polestar, Fredrika Klarén, etterlyser høyere klimamål i elbilbransjen.

Polestar-topp med klar melding på EVS35: «En elbil er ikke bærekraftig før også produksjonen er klimanøytral».

På tampen av den siste dagen på den store elektromobilitetskonferansen EVS35, som Norsk elbilforening arrangerte i samarbeid med Nova Spektrum i Lillestrøm, gikk Polestars svenske bærekraftsjef Fredrika Klarén i rette med egen bransje.

– Elbiler er en del av klimaløsningen, men inntil vi når nullmålet er vi også en del av problemet. En elbil er ikke bærekraftig før produksjonen er klimanøytral, sa Klaren.

Prematur selvgodhet

På tross av at man både på publikumsutstillingen i forkant av arrangementet, Oslo Elbil Expo, og på selve fagkonferansen EVS35 kunne se hvilken massiv satsing på innovasjon og teknologi for mer klimavennlige løsninger som skjer akkurat nå, mener Polestar-toppen at det er for tidlig å feire elbilen som en god nok klimaløsning.

I Lillestrøm tok hun et oppgjør med det hun mener er en prematur selvgodhet i elbilbransjen.

– Elbiler er allerede i dag et viktig skritt på veien til klimanøytralitet, spesielt hvis de lades med fornybar energi – men produksjonen etterlater fortsatt betydelige miljøavtrykk. Oslo Elbil Expo og EVS35 viser innovasjon og spennende løsninger, men disse bidrar også til fremtidige klimautslipp. Vi må tåle å se hverandre i øynene og spørre om det vi gjør er nok. Jeg savner mer ambisiøse mål og tøffere prioriteringer fra mine bransjekollegaer, sa Klarén.

Gjentok sjefens budskap

På Nordic EV Summit i høst – også denne på Nova Spektrum i regi av Elbilforeningen – serverte Klaréns egen sjef, Polestar-toppsjef Thomas Ingenlath, et lignende budskap:

I artikkelen over finner du også vårt videointervju med Ingenlath fra i høst.

Bærekraftsjef Klarén var imidlertid tydelig på at bransjen er på riktig vei, men mener likevel at enn så lenge er det mest bærekraftige ved de fleste elbiler at de ikke går på bensin eller diesel.

– Elbiler produseres fremdeles på kullkraft og inneholder en rekke miljøskadelige komponenter. Det er mye positiv utvikling knyttet til batterier og de blir stadig bedre, men har fremdeles enorme avtrykk, sier Klarén.

Lang vei å gå

Bærekraftsjefen legger ikke skjul på at Polestar også har en vei å gå.

Ved utgangen av 2021 hadde hver produserte Polestar 2 Long range Dual motor et utslipp på 26,2 tonn CO 2 .

Samtidig er Polestar den eneste elbilprodusenten så langt som har mål om å lage en helt klimanøytral bil innen 2030.

På veien dit reduseres også klimaavtrykket for eksisterende portefølje, og nylig annonserte selskapet at den oppdaterte versjonen av Polestar 2, som kommer til høsten, har et redusert utslipp på 1,35 tonn CO 2 per bil.

Dette er takket være bruk av lavkarbon-aluminium laget med fornybar energi. Samtidig pågår altså en omfattende forsknings- og utviklingsfase som skal lede frem mot nullmålet.

Hydro-samarbeid

Blant de allerede annonserte partnerne i prosjektet er norske Hydro, som skal bidra med utslippsfri aluminium.

– En elbil består av over 20.000 forskjellige komponenter fra et stort mangfold av leverandører. Vi har delt disse inn i tre kategorier: Komponenter som allerede er klimanøytrale, de som kan bli det, og til slutt: de komponentene som ikke kan bli klimanøytrale med de løsningene vi har i dag.

– De siste er selvfølgelig de mest krevende, der må vi tenke helt nytt og utvikle nye løsninger. Dette arbeidet pågår med høy intensitet, men det er ikke mulig å oppnå alene. Tettere samarbeid på tvers, som det vi har med Hydro, vil bidra til høyere fart mot bærekraftige biler, sier Klarén.

Mener bærekraft starter på designbordet

Polestars visjon om å lage verdens første klimanøytrale bil handler blant annet om å tro på design som en nøkkel til bærekraft. En betydelig andel av et produkts miljøavtrykk bestemmes allerede i designfasen og utforming av bærekraftige produkter starter på designbordet.

– Veien til bærekraft er ofte drevet av frykt og skyldfølelse, og preget av for dårlige valgmuligheter. For å få fart på det grønne skiftet, er vi nødt til å inspirere og vekke begeistring med nye og bedre løsninger. Derfor er det et kritisk behov for fantasirike og kompetente miljøer og personer som kan designe oss ut av klimakrisen, sier Klarén.

Bakgrunn: Polestar 0-prosjektet

Polestar 0-prosjektet er Polestars mål om å lage en helt klimanøytral bil innen 2030, og ble kunngjort i forbindelse med selskapets første bærekraftrapport, publisert i april i 2021.

Polestar 0-prosjektet sikter mot å eliminere utslipp av drivhusgasser fra forsyningskjeden ved å endre måten biler produseres på, i stedet for å ty til kompensasjonsmetoder som treplanting. Tilnærmingen skal fremtvinge samarbeid i utviklingsprosessen og verdikjeden, fra leverandører til forhandlere.

Prosjektet fokuserer på det Polestar kan måle og kontrollere: nullutslipp i bilproduksjon, levering til kunden, og gjenvinning. Brukerfasen til en elbil kan allerede være tilnærmet klimanøytral dersom bilen lades med fornybar energi.