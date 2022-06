EVS35 på Lillestrøm: Verdens største og viktigste elbil-happening er i gang

BLÅSTE EVS35 I GANG: Blåsemafian sørget for det musikalske startskuddet for en av verdens største happeninger innen elektrisk mobilitet i dag. Alle foto: Jamieson Pothecary

Så var startskuddet gått: Over 6000 elbil-venner og -aktører fra hele verden er i Lillestrøm de nærmeste dagene for å oppdatere seg på den elektriske fremtiden.

EVS35?

Jepp, International Electric Vehicle Symposium & Exhibition, om vi skal gå for det hele og fulle navnet.

Allerede i helgen fant «oppvarmingen» sted. Da gikk nemlig publikumsutstillingen Oslo Elbil Expo av stabelen:

EVS: For andre gang i Norge

Men tilbake til EVS35:

Det er som navnet antyder 35. gang arrangementet går av stabelen, utrolig nok, selv om det naturligvis har vokst seg større år for år i takt med utviklingen på elektrifiseringsfronten.

Det er andre gang arrangementet foregår i Norge. Første gang her hjemme var i Stavanger i 2009, som da var EVS24.

Men EVS35 er antagelig den største internasjonale elbilkonferansen noensinne.

Over 6000 besøkende fra hele verden vil ha vært på Lillestrøm og Nova Spektrum når konferansen er over onsdag ettermiddag, hvis vi inkluderer utstillingshelgen i forkant.

SCENEN ER SATT: Konferansierene Roger Atkins og Elbilforeningens Helene Busengdal, her med den 15 år gamle elbilaktivisten Charlotte Smith.

Politikere, utstillere, bransjefolk fra hele elektrifiserings-næringskjeden inkludert bilbransjen er på plass under konferansen /utstillingen/debattarenaen/mingledammen som i år faktisk går over hele den enorme utstillingshallen som tidligere i høst endret navn fra Norges Varemesse til Nova Spektrum.

Win-win-win-situasjon

Og klokka 11.00 i dag braket det løs, i form av åpningsseremonien som sparker i gang EVS35.

– The future of the world is in Lillestrøm, no doubt about it, åpnet frontfiguren i blåserensemblet Blåsemafian, og dermed var bokstavelig talt tonen satt.

Deretter kom Espen Hauge på scenen. Han er norsk, men president i den internasjonale elmobilitetsorganisasjonen AVERE og tidligere styreleder i Norsk elbilforening, som arrangerer den gigantiske konferansen på Lillestrøm sammen med Nova Spektrum.

AVERE-PRESIDENT: Espen Hauge.

– Welcome to the future of electric mobility, modererte Hauge den kanskje noe overdrevne introduksjonen fra blåser-troppen, men påpekte naturligvis at elektrisk mobilitet generelt er den eneste veien å gå for verden i dag:

– Electric mobility is a win-win-win-situation for the world, konstaterte Hauge.

Christina Bu: Dette sender et globalt signal

Så var det tid for Elbilforeningens generalsekretær, Christina Bu, å entre podiet.

Hun ble, slik hun gjerne blir i slike sammenhenger, introdusert som «a royal» i elbilverdenen, tidligere har hun blant annet blitt omtalt som «the Queen of EV’s«.

– Jobben er absolutt ikke gjort ennå, og jeg må understreke at vi må kjempe videre helt til vi er i mål, sa generalsekretæren, med klar adresse til politikerne i salen, og kanskje ikke minst til klima- og miljøminister Espen Barth Eide, som snart skulle dukke opp på samme scene.

ØNSKET VELKOMMEN: Elbilforeningens Christina Bu.

Så adresserte Bu kanskje særlig alle de internasjonale besøkende:

– Forrige uke skjedde det noe historisk i Europa. Da godkjente EU-parlamentet et lovutkast som stopper nybilsalget av fossilbiler i 1935, sa Bu til spontan applaus fra salen.

– Dette sender et globalt signal, og vil ha vidtrekkende implikasjoner. Jeg er så glad for at dette skjedde, og det var veldig nære at det ikke gikk igjennom, sa Bu fra scenen.

– Jeg tror vi skal klare denne overgangen til et utslippsfritt samfunn i tide, for når ballen først har begynt å rulle, vil den bare rulle fortere og fortere.

15-åring med sterk beskjed

Så var det tid for å for at noen fra den oppvoksende generasjon skulle minne oss ytterligere om hva elektrifiseringsrevolusjonen egentlig dreier seg om.

Altså å begrense utslipp, eksos og klimagasser.

UNG OG ENGASJERT: Charlotte Smith.

Dette minnet 15 år gamle Charlotte Smith oss om. Allerede som ti-åring begynte den unge briten å jobbe for at folk skulle bytte fossilbilen sin med elbil.

Siden da har hun personlig delt ut over 5000 takkekort til folk som har valgt å kjøre utslippsfritt, det være seg busser, lastebiler eller vanlige elbiler.

– Det er en bevisst handling å velge utslippsfritt, og å dele ut takkekort er en positiv måte å bidra til å bevisstgjøre folk, sa 15-åringen fra scenen.

Aktivismen hennes har ført henne til store scener som klimakonferansen COP26, Stockholm 50 og nå EVS35, og bidratt til økt søkelys på hvor viktig det er å begrense utslippene fra transportsektoren.

– Jo fortere vi begrenser utslippene fra trafikken, jo flere barn vil bli få bedre helse og livskvalitet.

Miljøministeren: Vi skal nå 2025-målet

Neste klimaforkjemper opp på podiet var vår noe eldre klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

– Vi begynner virkelig å få dårlig tid, minnet Barth Eide salen på, før han gradvis gled over i å gjøre rede for de politiske grepene som har muliggjort Norges ledende posisjon i overgangen til elektrisk mobilitet.

ÅPNINGSTALER: Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

– Det vi har gjort her i Norge, er egentlig å sette i gang et svært laboratorium i et krevende klima for elbiler. Og dette utstillingsvinduet vi dermed har kunnet vise verden, viser at en rask elektrifisering er mulig om man tar de rette grepene.

– Nå jobber vi med å ta grep for å få fart i det elektriske varebilsalget, for der henger vi fortsatt etter, påpekte ministeren.

– Vår regjering vil gjøre alt vi kan for å nå 2025-målet, og vi kommer til å nå det, lovet Barth Eide fra scenen, til nok en applaus fra salen.

New Zealands transportminister: Inspirert av Norge

Så var det tid for en visitt på scenen fra den andre siden av kloden.

Der dukket nemlig New Zealands transportminister Michael Wood opp.

Han kvekket innledningsvis i vei på urbefolkningsspråket maori, før han fortsatte på engelsk med å fortelle om hvordan New Zealands regjering nå er godt i gang med å få på plass en elbilpolitikk som faktisk gir resultater.

– Vi skal ha 100 prosent utslippsfritt nybilsalg i NZ innen 2035, og vi skal ha hele befolkningen med på denne reisen, ikke bare de økonomisk privilegerte, fastslo ministeren, som ikke la skjul på at landet var sterkt inspirert av Norges elbilsuksess.

ENTUSIASTISK: New Zealands transportminister Michael Wood.

– Det er første gang jeg er i Norge, og besøket mitt så langt har vist meg hvor viktig transportsektoren er for folks livskvalitet, og hvor bra det blir når elektrifiseringen kommer godt i gang, med alt fra elektriske trikker og tog til elbiler og elektriske sparkesykler. Det har vært et inspirerende døgn i Oslo, sa Wood, antagelig fortsatt lykkelig uvitende om at særlig elsparkesyklene er mildt sagt kontroversielle her i landet.

MINIDEBATT: EVS35-konferansierene Helene Busengdal og Roger Atkins sammen med ministrene Espen Barth Eide og Michael Wood.

Batteri-bransjen sentral for klimaløsning

Nest ut på scenen i Lillestrøm var en representant for batteriindustrien som er i ferd med å utvikle seg i Norge.

Freyr-sjef Tom Einar Jensen fulgte opp klimabekymringene fra flere av hans forgjengere på scenen, og beskrev hvordan batterifabrikker som den han selv representerer vil utgjøre en helt sentral brikke av klimaløsningen.

BATTERIFORKJEMPER: Freyr-sjef Tom Einar Jensen.

Derfra var overgangen kort for at en representant for bilindustrien skulle endre podiet, nemlig Christoph Starzynski fra Mercedes-Benz.

Han fortalte om bilprodusentens allerede mangeårige satsing på elektrifisering, og ikke minst om hvordan satsingen i disse dager oppskaleres i enda større grad.

Noe som synes å være refrenget for så godt som alle bilprodusenter i disse dager, og som også viser seg når man går rundt på EVS35 i Nova Spektrum og ser de mange hundre utstillerne fra både bilindustrien og hele den enorme næringskjeden som følger i kjølvannet av elektrifiseringen man nå begynner å se på alle kanter i samfunnet.

Og det er akkurat det flere tusen elbil-interesserte gjør på EVS35 i Lillestrøm akkurat nå.