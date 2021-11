Vi tester disse familiebilenes bagasjeegenskaper: En av disse bilene er utrolig mye større enn de andre

SJEKK VIDEO: Se denne korte videoen for å se hvor praktiske disse bilenes bagasjerom er i virkeligheten.

De tilhører alle samme segment, men denne testen av innvendig plass avslører enorme forskjeller mellom bilene.

Vi har testet fem populære biler, som alle selger det de klarer å levere om dagen. De er typiske familiebiler. Men hvilke(n) av dem passer best for deg? I denne artikkelen tar vi for oss baksetet og bagasjerommene.

Denne bagasjeromstesten er nemlig sak nummer tre i en artikkelserie på fem. Tidligere har vi testet hvordan disse fem nye og populære elbilene sparker fra seg på testbane:

De fem bilene vi tok for oss i denne testen er:

Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro, Ford Mustang Mach-e LR AWD, Hyundai Ioniq 5 AWD, Tesla Model Y LR AWD og Volkswagen ID.4 GTX. Alle med firehjulstrekk.

Den andre artikkelen i serien var en test der vi lot fire av disse bilene trekke identiske tilhengere, blant annet for å utforske kjøreegenskaper og forbruk.

Model Y måtte vi utelate fra denne delen av testen fordi Tesla ikke har begynt å montere hengerfester på dem ennå.

MITT SKIP ER LASTET MED 15 KOLLI: To store kofferter, en stor myk bag, ni mellomstore bager, en ryggsekk og to bokser. Bagene gir rom for maksimal utnyttelse av rommene, uten at vi forsøker å tvinge dem inn.

Husk vekta

Så la oss komme i gang med bagasjeromstesten.

Men først, før du legger ut på tur: Husk å trekke fra vekt på både fører og passasjer når du skal regne ut hvor mye bagasje du kan ha med deg. Vi har veid alle bilene på vekt hos Statens vegvesen og legger denne til grunn når vi trekker fra vekt fra totalvekten.

Husk at du må trekke fra både fører og antall personer fra tallene våre, for å finne ut hvor tung bagasjen din kan være.

Husk at du også må inkludere egenvekt på sykkelstativ og takboks i regnestykket også. Et par av bilen har svært begrenset nyttelast. Sjekk alle tall i tabellen under.

Audi – ikke trangere med coupe-linjene

Det er første gang vi har kjører Sportback-utgaven av Q4 e-tron. Forskjellene er utrolig få i forhold til SUV-utgaven.

Buen på taket går så langt bak og avslutningen av bakvinduet avsluttes så høyt at man ikke mister verken takplass til hodet takket være groper i innertaket, eller lasterom under bakluka.

Baksetet

Lang akselavstand gir god plass til to voksne med grei lårstøtte, bare ok plass til føtter, men bra plass til hodet. Flatt sete gjør livet enklere for en midtpassasjer. Den har to isofix-fester baki og et foran. Sjekk plassen til barneseter her. Egen klimasone USB-C og 12 volt-uttak er på plass.

Testbilen mangler mye, blant annet midtarmlenet og tredelt bakseterygg, men det kan bestilles. Det samme kan stikkontakt og to USB-kontakter.

10 bager

Bagasjerommet er på romslige 535 liter (1.490 med baksetene nedfelt). Du kan bestille dobbelt gulv som gir deg høyere gulv og så å si ingen lasteterskel fra gulv og ut – og flatere gulv med setene nedslått. Du får nett mellom bagasjerom og kupe, fire kroker til festing av last i bagasjerommet og to nederst på B-stolpen for lang last.

Testbilen har ingen hendel for å slå ned seterygger. To små kroker til bæreposer er eneste luksus. Rommet til kabler er halvert her på grunn av en subwoofer. Det er uheldig i en bil uten frunk. Elektrisk betjent bakluke er på plass i alle testbilene.

Audien kan laste 510 kilo. Du kan ha 75 kilo på taket og bilen har lov å trekke 1.200 kilo på kroken.

Ford – liten bak, stor foran

Forden har også en typisk sportslig profil, selv om det sorte taket faktisk skjuler en liten bul som gir deg verdifull takplass til baksetepassasjerene.

Baksetet

To voksne sitter faktisk veldig bra i baksetet. Det er rikelig plass til både hode og føtter og knærne har knallgode forhold. Setet er litt mer formsydd, men fortsatt egnet for tre. Gulvet er helt flatt og det er isofix-fester på to av bakseteplassene. Midtarmlenet med to koppholdere samt strømuttak og ventilasjonsdyser, ikke temperatur- og viftehastighet, er på plass.

8 bager

Testens minste bagasjerom er på 402 liter (1.431 med seteryggene nede). Men her har man også en lettlastet frunk på 100 liter, med dreneringshull. Gulvet kan legges i to høyder, men man får en glippe i framkant i øverste stilling.

Uansett får man ganske høy lasteterskel. Fire festekroker i bagasjerommet. Stusselig bagasjeromstildekker i nylonstrømpe på ståltrådramme som henger i bakluka. Norskprodusert enkel skiluke med lite hull og som gjør at skiene vil vippe i åpningen. Elektrisk bakluke med sparkefunksjon dersom du bestiller teknikkpakke. Ingen ekstra håndtak for nedfelling av seterygger i bagasjerommet.

Mustangen kan laste 440 kilo, kan trekke 750 kilo på kroken, men ikke ha noe på taket.

Hyundai – fleximesteren

Dette er jo egentlig en klassisk kombi, noe vi ofte ser i C-segmentet. Ioniq 5 kan fort sammenlignes med en Golf, så lenge du bare ser den på bilder, men er fleksibel og potensielt romslig. Og den hører hjemme i mellomklassen – også kalt D-segmentet.

Baksetet

To personer kan sitte som både konge og dronning i baksetet. Man kan justere seteputa rundt 20 centimeter frem og tilbake, noe som kan være veldig aktuelt dersom de i forsetene ikke er lange og man skal ha med seg mye bagasje. Seteryggene kan stilles fra nesten loddrett til skikkelige liggestoler.

Hele midtkonsollen går også på skinner, slik at en tredje baksetepassasjer vil kunne få bra plass til bena sine på det helt flate gulvet. Du har i tillegg to USB-uttak, varme i yttersetene og solgardiner. Isofix i baksetene.

12 bager

Med baksetet i bakerste posisjon ser bagasjerommet puslete ut, litt takket være høyt gulv, der det kun er mikroskopiske lastemuligheter under gulvet, samtidig som den litt primitive, men flyttbare bagasjetildekkeren er plassert veldig lavt. Ifølge dataene skal bagasjerommet være på 531 liter i bakerste posisjon og 601 i fremste, men det er det vanskelig å tro å tro på. Allikevel svelget den 10 av kolliene vi hadde med

Når vi derimot satte Anita i passasjersetet foran og Lars baki og begge justerte slik at de begge satt bra, svelget bilen plutselig 12 bager. Noe av ulempen er at man får en stor glippe mellom gulv og bakseterygg, så det bør være litt størrelse på det man legger lengst frem, ellers finner du det aldri igjen. Adkomsten til baksetet blir også litt trang mellom setet og B-stolpen. Sidene i bagasjerommet er i hardplast og man har festepunkter, men lite annet.

Med setene nede skal den svelge unna 1.591 liter.

Ioniq har en frunk, men med sine beskjedne 20 liter, passer den best til lommebok, pass og vognkort. Ladekabler må pakkes godt.

I versjonen med tohjulstrekk har for øvrig frunken vokst til 40 liter.

370 kilo i nyttelast blir i familiebilsammenheng veldig snaut. Med fem personer på 75 kilo i bilen, får du fem kilo overvekt, selv om de sitter nakne. Da får du ta bagasjen med på tilhenger. Ioniq drar nemlig 1.600 kilo på kroken. Med færre folk i bilen, kan du laste 80 kilo på taket, dersom plassen baki skorter.

Tesla Model Y – lastebilen

Det tok ikke lang tid fra vi så den første Model Y på veien, til det virker som vi alltid har hatt dem der. Det kryr av dem, og skal vi være ærlige, har ikke Tesla revolusjonert designen siden Model S ble presentert for ni år siden. Nok en gang har man maksimert plassen under et visuelt slankt og aerodynamisk ytre.

Baksetet

Tesla bryr seg lite om pynting av interiøret baki. Her er alt dørgende sort, uten så mye som en pyntelist. Heldigvis blir følelsen allikevel luftig, siden det store panoramataket er standard. To voksne har massevis av plass og man kan justere vinkelen på bakseteryggene. Aldri før har vi hatt så god plass til føttene.

Det er ingen egen klimasone bak, men varme i setene. To USB-C-uttak er på plass, samt midtarmlene med to koppholdere. To isofix bak, ingen foran.

15 bager

Bagasjerommet er kjempestort. Det er vanskelig å tro på de oppgitte tallene på 854 liter og 2.158 liter. Det er mulig lasterommet måles til taket, for her mangler bagasjetrekk. Det spiller liten rolle, for bakrutene er så mørke at man knapt ser inn uansett. Baksetene, som er delt 40/20/40, slås ned med to trykknapp-brytere i bagasjerommet.

Her er det ingen mulighet for nett mellom bagasjerom og baksetene eller festekroker. Man har også et kjempestort rom under gulvet, som lett tar to mellomstore bager og slankere bagasje under gulvet halvveis og fremover.

Bagasjerommet er firkantet og lettlastet. Vi har ingen problemer med å få inn 15 bager, uten at det er lastet til taket. Hadde vi hatt to-tre bager til, kunne vi puttet de i den gedigne frunken.

Bilen er med andre ord helt utrolig på last, sett bort fra at du ikke får festet den. Men det er kanskje ikke så farlig heller.

Nyttelasten er bare på 371 kilo, så du får ikke med deg noe ekstra vekt dersom du har med deg fem voksne. Frakter du dundyner, kan du laste 80 kilo på taket og uansett trekke 1.600 kilo med tilhengerfestet.

VW ID.4 – det meste på plass

ID.4 er midt mellom søsknene Skoda Enyaq og Audi Q4 (Sportback) e-tron når det gjelder plass. De tre kjemper delvis om de samme kundene og pryder den øverste delen av registreringsstatistikken.

Baksetet

Akkurat som de andre i testen har selv voksne god plass, både til hode og tær. Her er midtarmlene med koppholdere på plass, og egen klimasone, selv om dysene er så lave at de kan sammenlignes med de som ligger på gulvet under setene fra før.

9 bager

543 liter og 1.575 liter med setene nede vil holde for de fleste familier.

Den mangler hendel for å løse ut bakseteryggene fra bagasjerommet, men ellers har den to ok knagger til bæreposer, en skiluke i den største delen av det 40/60-delte bakseteryggen. Ideelt er jo 40/20/40, som Audi kan tilby, men dette er også.

Gulvet kan justeres i to høyder. I øverste tilling får man så å si ingen lasteterskel, og nesten flatt gulv med setene nede. Men man får også et dypt rom på hver side.

Bruker man ladekabelrommet mye, vil man helst kaste ut hele plata, ellers må du først løfte den, for deretter å løfte lokket på det svære kabelrommet. Den har fire lastekroker i bagasjerommet og to nederst på B-stolpen for lang last.

STORLASTER: Det er Tesla Model Y som er favoritten, dersom plassen teller. Den har utrolig god plassutnyttelse.

Konklusjon

Ser man på plass alene, er vinneren soleklar: Model Y.

Ikke så rart, kanskje, for bilen er også den soleklart største. Produsenten beviser virkelig sin posisjon som mester i plassutnyttelse. Men det mangler lastbeskyttelse og nyttelasten er begrenset.

Hyundai viser seg å være svært fleksibel med sine seteløsninger. Bagasjeromtrekket og det store hullet som oppstår når setene trekkes frem, blir man fort lei dersom man bruker rommet mye.

VW fremstår som den beste lasteren, dersom man er opptatt av å kjøre lovlig og trygt, tett etterfulgt at Audi, som svelget en bag mindre.