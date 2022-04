Honda staker ut fremtidskursen: Enorm satsing på elbiler og faststoffbatterier

VIDEREFØRER SPORTSARVEN: Det er ikke vanskelig å se at det er sportslige biler som skjuler seg under teppene. Honda holder imidlertid kortene tett til brystet foreløpig.

Honda skal bruke 564 milliarder kroner på forskning og utvikling de neste ti årene. Samtidig teases det om to nye sportsbiler.

30 helelektriske modeller innen 2030.

Produksjonsvolum på to millioner elbiler i året .

. Egenutviklet faststoffbatteri med tilhørende produksjonsfabrikk.

Dette er sentrale elementer i Hondas planer på vei mot nullutslippssamfunnet.

Den japanske motorkjempen har vært akterutseilt når det kommer til elektrifisering, men er i ferd med å komme seg høyere på banen. Siden nyttår er det kommet to store nyheter:

Først ble det kjent at selskapet er iferd med å inngå et samarbeid med elektronikkjempen Sony om å utvikle elbiler. Honda skal ta seg av det kjøretøytekniske og produksjonen av bilene, mens Sony skal utvikle og produsere software og infotainmentsystemer.

TECH-BIL: Sony-sjef Kenichiro Yoshida (til venstre) og Honda-sjef Toshihiro Mibe har gått sammen om en elbilallianse.

Og forrige uke kom meldingen om at Honda og amerikanske GM går sammen om å utvikle en plattform beregnet på elektriske biler i budsjettklassen. Målet er å forsyne markedet med en rekke modeller til under 30.000 dollar (cirka 265.000 kroner) fra 2027.

Slik skal Honda skaffe batterier

Honda tar også sikte på å etablere en egen dedikert produksjonslinje for elbiler i USA, som skal forsynes med Ultium-batterier fra GM.

Ved siden av dette vurderes det et joint venture for produksjon av egne batterier i USA.

Selskapet peker på tilgangen til batterier som nøkkelen for å nå de ambisiøse målene innen elektrifisering. i første omgang løser de dette via samarbeid med CATL i Kina og Envision AESC i Japan, ved siden av GM i USA.

Parallelt jobbes det imidlertid intensT med utviklingen av et eget faststoffbatteri. Som ledd i dette skal det investereres drøyt tre milliarder kroner i en fabrikk, som skal være operativ våren 2024.

Deretter er planen å innlemme den nye batteriteknologien i bilene i siste halvdel av tiåret.

Faststoffbatterier er mer energitette, krever mindre plass og avgir mindre varme enn dagens lithium ion-batterier. Du kan lese mer her:

Skal bruke 350 milliarder på elbiler og software

Satsingen som skal lede til lanseringen av 30 helelektriske modeller og en produksjonskapasitet på to millioner elbiler i året innen 2030, er selvsagt ikke gratis.

Honda skriver i en pressemelding at det budsjetterer med å bruke åtte billoner yen, det vil si rundt 565 milliarder kroner på forskning og utvikling for å nå målene.

Av dette er cirka 350 milliarder øremerket elbilsatsingen og sowtwareutvikling.

I likhet med mange andre, vil Honda lage færre varianter av samme modell i fremtiden. I stedet legges det opp til at kundene kan bestille trådløse oppdateringer (OTA) og funksjoner fortløpende, basert på behov.

Volkswagen kom nylig med en tilsvarende nyhet i forbindelse med sitt Trinity-prosjekt.

Hondas «hybridvåpen»

Men selv om det satses tungt på elektrifisering, betyr ikke det at selskapet har planer om å legge fossilbilen bak seg med det aller første.

– Dette er under ingen omstending slutten på hybrider. De vil ikke bli erstattet av elbiler, alle som en, sa Honda-sjef Toshihiro Mibe da planene ble presentert tirsdag.

– Vi vil utvikle våre nåværende hybridbiler og bruke dem som et våpen i vår forretningsmodell, la han til.

Dette er ikke ulikt Nissans planer for de kommende årene, som vi fikk presentert i Madrid forleden. Bådde Nissan og Honda sikter seg inn mot å være karbonnøytrale innen 2050.

Honda teaser med to nye sportsbiler

Honda skriver ingenting i meldingen om hvilke planer de har for det europeiske markedet, men det er tidligere bekreftet at det skal komme en heleelektrisk suv i B-segmentet neste år.

Selskapets eneste elbil sålangt, den lille og sjarmerende Honda e, fikk gode mottagelser da den ble lansert her hjemme, ikke minst for sitt spesielle utseende.

Helt til slutt i meldingen forsikrer Honda om at selskapet ikke har glemt sportsbilarven sin. Modeller som NSX og Civic Type R har begeistret mange entusiaster opp gjennom årene, og nå loves det at egenskapene fra disse bilene skal overføres også i en helelektrisk fremtid.

I første omgang teases det med at to nye sportsbiler er i støpeformen – «en spesialitet og ett flaggskip». Utover dette er det sparsomt med detaljer, men nyheten følges av et bilde der man kan skimte to utvilsomt sportslige biler, drapert med hvert sitt tynne teppe.