Oppgradert Hyundai Ioniq 5: Her er de norske prisene

IONIQ 5: Litt mer rekkevidde, litt mer standardutstyr, noen fikse forbedringer og litt høyere pris.

Hyundai oppgraderer sin Ioniq 5 med større batteri, mer standardutstyr – og nye priser.

Hyundais prisvinnende Ioniq 5 oppgraderes fra modellåret 2023, men kan bestilles allerede nå fra norske Hyundai-forhandlere.

Og dermed er også de norske prisene naturlig nok klare for modellen, som samtidig vil få en del oppgraderinger. Disse kommer vi tilbake til nedenfor.

Fra 479.000 kroner

Men først til de nye prisene, som er som følger:

Ioniq 5 Long Range RWD Premium – 479.000 kroner

Ioniq 5 Long Range AWD Premium – 509.000 kroner

20» lettmetallfelger – 5000 kroner

Vision Pack (krever 20» lettmetallfelger) – 15.000 kroner

Vision Pack Plus (krever Vision Pack) – 15.000 kroner

Disse prisende inkluderer ikke Hyundays veiledende leveringstillegg på 10.900 kroner.

I sum innebærer det at bilen blir konkurransedyktig mot Nissans nykommer Ariya, i det minste i firehjulstrekkversjonen, men ganske mye dyrere enn Toyotas første helelektriske bil bZ4X.

Større batteri og forvarming

2023-modellen får blant annet en større batteripakke på 77,4 kWt. I tillegg får bilen flere andre forbedringer, inkludert batteriforvarming.

En annen artig nyhet er at bilen nå får muligheten for kamerabaserte digitale speil.

Hyundai lanserte Ioniq 5 i februar 2021, og modellen var den første på selskapets dedikerte elbilplattform E-GMP (Electric Global Modular Platform), som den deler med Kia EV6. Sistnevnte ble forøvrig akkurat kåret til årets bil i Europa, i hard kamp med blant andre nettopp Ioniq 5.

Hyundai Ioniq 5 har også vunnet flere priser, blant annet prestisjetunge årets bil-utmerkelser i Storbritannia, Danmark, Sveits, Irland og Estland – og som her i Tyskland:

Får digitale utvendige speil som tilvalg

Som nevnt får oppdaterte Ioniq 5 kamerabaserte speil både innvendig og utvendig som tilvalg gjennom den nye pakken Vision Pack Plus.

Det digitale innvendige speilet sørger for utsikten bakover ved hjelp av et høytmontert kamera i hekken.

I tillegg får bilen altså mulighet for digitale utvendige speil i stedet for de tradisjonelle fysiske utstikkerne.

Denne typen speil sørger naturlig nok for lavere luftmotstand, samtidig som det ikke går på bekostning av utsynet bakover.

SPEIL, SPEIL, PÅ DØREN DER: Ioniq 5, her med utvendige speil. Disse kan du velge bort på neste års modell.

Batteriforvarming aktiveres automatisk

Bilens nye batteriforvarming gjør at bilen automatisk kan tilpasse batteritemperaturen under kjøring for å sikre optimale ladeforhold når man kommer frem til en ladestasjon.

Dette sørger for forbedret ladehastighet i kaldt vær, og funksjonen aktiveres som hos Tesla automatisk når man legger inn en hurtig- eller lynlader i bilens navigasjonssystem når dette er tilkoblet.

Verdt å merke seg er at batteriforvarmingen er standard på alle 2023-utgavene av Ioniq 5.

Forventet rekkevidde: Over 500 km

De forbedrede fjæringene (Smart Frequency Dampers, SFD) sørger for bedre respons fra både for- og bakakslingen, og skal dermed gi bedre kjørekomfort.

Også disse demperne er standard på alle 2023-utgavene.

Merk at den oppgraderte modellen er foreløpig ikke typegodkjent, noe som betyr at tekniske data ikke er endelige.

Rekkevidden for utgaven med bakhjulstrekk og 19’’ felger er imidlertid ventet å bli på over 500 kilometer.

Men samtlige utgaver skal få en solid rekkeviddeøkning, ifølge Hyundai.