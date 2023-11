Prisene klare for elektriske Opel Astra: Samme pris for kombi og stasjonsvogn!

MEST POP? Velger du stor eller liten, hvis de har samme pris?

Den elektriske Opel Astra ble forsinket – men nå vet vi når den kommer og hvor dyr den blir.

Endelig kommer Opel Astra Electric – og den kommer både som kombi og stasjonsvogn fra start. Den siste kalles Sports Tourer Electric.

Frem til nå har Opel Astra kun blitt levert som ladbar hybrid, og ifølge den først pressemeldingen som ble sendt om dette omtrent på denne tiden i fjor, skulle modellen vært i landet allerede på forsommeren.

Det skjedde ikke, men importøren melder nå i en ny pressemelding at etter den nye planen skal de være å finne hos forhandlerne i god tid før jul.

TO UTGAVER: Nye Opel Astra Electric kommer både som 5-dørs kompaktbil og stasjonsvogn. Stasjonsvognen har fått navnet Astra Sports Tourer Electric.

Da er det koselig for den nostalgiske Opel-eier at Astra, en av Opels mest populære modeller siden den ble lansert for 32 år siden, allerede er på den helelektriske produksjonslinjen for 2023.

Ny batterigenerasjon og grei rekkevidde

Astra må sies å være siste åndedrag på den gamle PSA-plattformen. Riktignok er batteriet blitt litt større og effekten har gått opp med 20 hester.

Astra-modellene har for øvrig den nye generasjonen batterier og motorer som allerede er introdusert i Jeep Avenger og Peugeot e-308 og e-308 SW. De to sistnevnte er direkte konkurrenter.

Rekkevidden skiller lite mellom kombien og stasjonsvogna, 416 versus 413 kilometer.

Opel Astra Electric kommer med en motor på 156 hk og 270 Nm moment.

Topphastigheten er 170 km/t, noe som skiller modellen fra mange andre biler i denne klassen som har begrenset topphastigheten til 160 km/t.

Ved hurtiglading kan 80 prosent av batteriet lades på 30 minutter, med en ladefart på 100 kW, som må anses å være litt snaut i denne bilstørrelsen i dag.

Ombordlader som yter 11 kW er derimot mer enn godkjent.

Stor og større

Som stasjonsvogn har Astra Sports Tourer Electric 516 liter bagasjeplass med alle seter oppe.

Dersom du bærer på et lite flyttelass, og har behov for mest mulig plass, får du plass til 1.553 liter med baksetene nedslått.

De samme tallene for kombi er 352 og 1268 liter. Lengden krymper også fra 4,64 til 4,37 meter.

INFOTAINMENT: Skjermene er stilrent integrert.

Norsk stemmegjenkjenning

To store skjermer sørger for at føreren får viktig og nødvendig informasjon når man er på veien.

Sentrale funksjoner betjenes fortsatt med fysiske knapper – som er greit for dem som ikke er helt komfortable med touchskjerm.

Infotainment-systemet kommer også med norsk stemmegjenkjenning, som gjør at fører kan fokusere på veien snarere enn skjermen.

BAKTUNG: Astra er ingen småtass i stasjonsvognutgave.

Hvor godt den vil være i stand til å tolke hva du sier på norsk, gjenstår selvsagt å se – og høre.

Hvor dyrt?

Prisen blir ikke avskrekkene: For 399.900 kroner får du en av de romsligste bilene på markedet.

Foreløpig finnes bare en velutstyrt variant, GS, der multimeidapakke og teknikkpakke er inkludert i prisen (verdsatt til 9.900 og 15.900 kroner).

Og da er det egenglig ikke så mye å legge på, bare enten komfortpakke eller infotainmentpakke, lakk, større felger og elektrisk justerbare seter.

Med full pakke havner du på ca. 440.000 kroner.