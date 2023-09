Parkering for elbil

Test av Jeep Avenger: Elektrisk cowboy

COWBOY DREAMS: Sjekk videoen over for en visuell tilnærming til vår test av Jeep Avenger. Foto og video: Rune Nesheim / elbil.no

Har du alltid drømt om Jeep, men aldri hatt råd? Nå har mange flere fått muligheten. Men holder elektriske Jeep Avenger mål? Vi har testet.

Jeep har begynt sin spede elektrifisering under logoen 4Xe. Til nå har det vært hybrider, men her er endelig den første elektriske Jeepen.

Og den elektriske bilen fra Jeep har allerede gjort seg bemerket. Avenger ble kåret til «Car of the Year» i Europa nylig:

Fritt oversatt har deres første elektriske bil fått navnet «Hevneren» Vi vet ikke hvem Avenger skal hevne seg på, men med det nusselige utseendet på denne småbilen, er nok svaret ingen.

BITTE LITEN: 20 cm bakkeklaring, men bare 4,10 lang, gjør denne bilen mer nusselig enn Jeepene vi har sett til nå.

Kort og godt?

Jeep har det travelt med å få en elbil på markedet, og i Europa setter de et kantete og typisk Jeep-karosseri på den ikke altfor moderne e-CMP-plattformen fra PSA (Peugeot og Citroën).

Nå huser den hele 11 bilmodeller (Citroën ë-C4 og ë-C4X, DS 3 E-TENSE, Opel Corsa e, Mokka e, Astra e og Astra e Sportstourer, Peugeot e-208, e-2008, e-308 og e-308 stasjonsvogn).

KNAPPER: Designen er kul og hardplastfaktoren høy. Og mange vil trives med ekte knapper.

Den bitte lille SUV-en er bare 4,1 meter lang og driver bare på forhjula. Ikke noen typisk terrengbil, med andre ord.

Men Jeep frister med bakkeklaring på 20 cm korte overheng og bratte angrepsvinkler, samt grov plast i nedkant av karosseriet og rundt hjulbuene.

MERKEVAREBYGGING: Du er sjelden i tvil om hva du kjører. Detaljene er mange.

Enkelt inni

Man maskerer en billig bil med et fargerikt dashbord og artige detaljer. Men det er mye hardplast, et slags magnet-lokk over midtkonsollen og multimediastyringen fra tidligere PSA.

Jeep Avenger – oppsummert: Pluss Kul design

Velprøvd teknologi

Ok rekkevidde Minus Toppmodellen er ikke overdrevent utstyrt og blir dyr

Treigt infotainment-system

Mangler hengerfeste

Setene er manuelt justerbare og bare førerstolen har høydejustering. Jeg sitter høyt i passasjerstolen.

På førerplass savner jeg også ganske raskt mer korsryggstøtte og rattet, som kan justeres fire veier, vil jeg ha ennå nærmere kroppen. Jeg sitter rett og slett ikke helt godt i bilen, selv om setene nok vil passe mange.

Batteripakka under forsetet går også veldig langt frem, så de som er vant til å trekke den uvirksomme clutch-foten til seg, må slutte med det.

SLIPP RATTET: Toppmodellen gir deg adaptiv fartsholder sammen med sikkerhetssystemet ADAS2. Da holder bilen seg på veien. Den drar hardt i rattet, er ikke helt å stole på og bremser brutalt når den tar igjen biler, og er altså ikke noe man må ha.

Trangt baki

Avenger er den minste SUV-en på plattformen til nå. Kortere enn Opel Mokka og kommende Fiat 600. Det merkes godt i baksetet.

Sjekk videoen øverst i artikkelen, så ser du hvor lite plass det er til en voksen mann på 189 som sitter «bak seg selv».

Men det er god plass til føtter under forsetet, og bra takhøyde. Og det er et USB-uttak, ellers er det lite annet baki.

MAGNETLOKK: De to dyreste utstyrsvariantene har dette brettelokket, som du klarer deg uten. Mange vil derimot like knappestyring for volum, mute og temperaturer. Men vi opplevde systemet bak som så treigt at volumknappen på rattet og konsollen knapt responderte.

Man forventer ikke større bagasjerom enn 355 liter. Det har et dobbelt gulv, som du sikkert tar ut om du ikke må ha med deg kabler du ikke vil se.

Bakseteryggen er delt, men skiluke er fraværende. Med baksetene nede, øker lasterommet til 1.250 liter.

BEST FOR TO: Du skal ikke være langbeint foran om de skal ha det bra baki. Barneseter kan være problematisk. Sjekk videoen øverst.

Kjører som en Citroën

Det er mange biler på plattformen, og selv om Citroëns dempere skiller seg med ekstra komfort-soner, kjører egentlig alle biler på denne plattformen ganske likt.

Litt fremtungt og bilen understyrer om du provoserer den, men det hele er passelig mykt og komfortabelt.

Og støyen plager deg ikke før du kjører fort på motorvei.

STORT NOK: Det er ingen som forventer et enormt bagasjerom her. Sjekk filmen øverst for å se hvor mange kofferter får plass til.

Litt sprekere

Avenger er første bil jeg har kjørt på denne plattformen med den nye motoren på 115 kW (156 hk) og 260 Nm.

Effekten har økt fra 100 kWt (136 hk), men dreiemomentet er det samme, så egentlig merker man ikke forskjell.

FRA KRIGEN: De sju falske grillribbene er et designgrep man har hentet fra den gamle krigeren fra andre verdenskrig – og selvfølgelig patentert.

Akselerasjonen fra 0-100 går på bedagelige 9 sekunder, noe for øvrig den større, men noe lettere Peugeot e-2008 gjør akkurat like raskt.

Men skal du få alle hestene, må du enten trykke gassen i bunn, forbi «kick-down» motstanden, eller sette bilen i sport-modus.

INGEN OVER: Ingen av Stellantis-bilene har flere kjøreprogrammer bak vippebryteren enn Avenger. Hele seks programmer.

Ellers har du bare 109 hk og 220 Nm. I økonomiprogrammet er du avspist med 82 hk og 180 Nm.

Det er litt gøy å se hvor mye man regenererer med og uten Brake-funksjonen på giret også. I D lader bilen opp til 15 kW, i B 45 kW.

TJA: Summit-utgaven har bare ryggekamera, men de kaller det for 360-visning.

Terrengbil?

Jeep er jo synonymt med offroad, eller?

Dette er som sagt en forhjulstrekker, men Jeep har ikke helt glemt arven sin. De har bratte angrepsvinkler foran og bak, altså korte overheng og 20 cm bakkeklaring. De har også nedoverbakkeassistent for terrengbruk, samt tre terrengkjøreprogrammer.

Programmet «sand» skal redusere hjulspinn raskere enn vanlig for å unngå å spinne seg ned i sanda. Det funker opp til 120 km/t.

FLASKEHOLDER: Et dypt rom med rominndeling og to ekstra rom mellom setene.

Gjørme-programmet derimot gir deg masse hjulspinn slik at gjørma kastes ut av dekket for å gi deg masse grep. Det funker opp til 50 km/t.

Snømodus gir deg treigere pedalrespons på både brems og gass, og stabiliseringssystemet griper raskt inn for å sende kraft til det hjulet som har mest grep. Det er aktivt til 80 km/t.

Vel og bra, men de fleste ville nok sett drift på alle fire i en Jeep, selv om den er laget i Europa for Europa.

DETALJER: Jeep var blant de første som begynte med halvskjulte detaljer rundt om på bilene. Avenger har mange av dem.

Holder hva den lover

Batteriet har økt til 51 kWt netto, 54 kWt brutto, men det har fortsatt ikke varmepumpe og dermed mulighet for forvarming før du når ladestasjonen.

Ladehastigheten er fortsatt også bare 100 kW. Det syntes vi var ok da plattformen ble lansert i 2019.

Fire år senere er det skikkelig sakte. Det forteller litt om hvor raskt utviklingen går.

Vi ser drøyt 100 kW et par minutter i starten av ladeøkta, men den daler raskt og etter 80 prosent på batteriet, bør du plugge ut, for da går det sakte.

Vi avsluttet med en ladehastighet på 18 kW. Det ga en ladetid fra 2-90 prosent på 48:30.

Går 40 mil

Avenger er oppgitt med rekkevidde på opptil 392-400 kilometer. Toppmodellen som vi kjører, med 18-tommers dekk, klarer ikke det.

Men på vår testrunde, med så å si tørr asfalt hele veien og rundt 20 graders utetemperatur, ender vi med et forbruk på 14 kWt per 100 km.

Det er en god del bedre enn 15,1-15,7 WLTP-forbruket som er oppgitt.

På motorveien ender derimot forbruket på 17,5 kWt per 100 km. Det er litt vel stor forskjell, og avslører en noe dårlig aerodynamikk.

Potensielt for dyr

Du får Avenger i tre utstyrsversjoner, og versjonen ved navn Longitude starter på 338.900 kroner.

Her har du det du trenger, som nøkkelfri adgang og start og klimaanlegg, trådløs Apple Carplay/Android Auto, 16-tommers felger, men ikke mulighet for totonet lakk.

Altitude koster 368.900 og har noen andre styling-elementer 17-tommers hjul, adaptiv fartsholder, elbakluke med fotsensor, trådløs mobillader, egen navigasjon i bilen som gir deg live trafikkvarsler osv.

KJENNETEGN: Kun Summit har begge disse LED-stripene. De rimeligste har kun den øverste.

Du må opp på toppmodellen Summit for å få parkeringssensorer foran og bak, samt ryggekamera og noe Jeep kaller 360 graders visning, men som ikke er det siden bilen ikke har kamera foran.

Summit har også høyere sikkerhetsutstyr med filholder. Den koster 388.900 kroner, men da er det til gjengjeld ikke mye ekstra du trenger å kjøpe til.

Men ønsker du tofarget lakk (pluss på 12.500) og vinterhjul, passerer denne versjonen 400.000 kroner med god margin.

LATER SOM: Vi måtte finne noen bitte små hester for å få Jeep til å se litt karslig og stor ut.

Da begynner den å blande seg inn med større biler og faktisk også den bakhjulsdrevne og langt større og bedre utstyrte Tesla Model Y. Den koster 430.000 kroner.

Men klarer du deg med en Longitude, kan den lille sjarmklumpen forsvares – hvis du vil være litt cowboy.