Guide til bilprodusentenes ladejungel: Lønner det seg med ladeabonnement?

HVA KOSTER DET? Du skal ha tunga rett i munnen for å finne ut av hva som lønner seg når du skal hurtiglade den nye elbilen.

Vi forsøker å navigere oss gjennom bilprodusentenes jungel av ladetjenester. Og for å ha sagt det med en gang: Det er ikke enkelt.

Kanskje har du allerede vært der – du har kjøpt ny elbil og selgeren presenterer deg for et ladekort eksklusivt til akkurat din bil. «Med dette ladekortet får du lading mye billigere, og det koster deg bare 50 kroner i måneden». Du blir usikker og tenker du skal sjekke priser på nett, men finner raskt ut at prisoversiktene viser til klønete apper, obligatoriske kjøretøyregistreringer og en rekke ulike abonnementsløsninger.

Som ny forbruker er det bortimot umulig å danne seg et komplett bilde av konkurransen før man gjør et valg. I denne artikkelen forsøker vi å gi deg et overblikk.

Alle skal ha sin egen app

Roaming-jungelen – en introduksjon

Roaming er enkelt sagt at en tjeneste er basert på tjenesten/produktet til noen andre. For eksempel kan man bruke Kias ladekort til å lade hos Eviny, Ionity, Mer og Recharge. Slik får du én regning tilsendt fra Kia for det du har ladet for, istedenfor fire ulike. I prinsippet en god idé og noe Elbilforeningen lenge har støttet.

Problemet er at ikke alle aktører i Norge åpner opp for roaming. Det finnes ingen ‘app som styrer dem alle’ for å trekke en parallell til Tolkiens univers.

I tillegg er det et problem at prisene varierer over for mange parametere. Her finnes ladeøktgebyr, minuttprising og kWt-prising, i tillegg til at prisene varierer om du normallader (under 50 kW), hurtiglader (50-149 kW) eller lynlader (150kW og oppover).

Dette gjør at det er vanskelig å danne seg en oversikt over hvor mye det koster å lade – og derfor om det lønner seg å velge et ladeabonnement.

Forvirret? Det blir verre.

Hver roamingaktører har som regel to til tre ulike abonnementer. Det enkleste er som regel gratis, og gir deg gjerne tilgang til noen ladeoperatører mot et lite gebyr sammenlignet med hva du ville betalt om du brukte ladeoperatørens egen app. Du kan derfor gange variablene i overnevnte avsnitt flere ganger før du er i nærheten av å danne deg en fullstendig oversikt.

Under finner du en oversikt over de største nettverkene i Norge og hvilke av de mest brukte roamingtjenestene som har tilgang. Tesla og Circle K er ikke med på listen fordi de ikke tilbyr roaming.

Spoiler: Det lønner seg sjelden

Med mindre du hurtiglader flere ganger i måneden hos samme leverandør, lønner det seg ikke å bruke eller abonnere på bilprodusentenes egne ladekort.

Det varierer noe fra avtale til avtale, men en slags tommelfingerregel er at du skal hurtiglade fra én til fire ganger hos samme leverandør på én måned før det lønner seg.

Lader du ofte hos Ionity, lønner det seg fort med abonnement fordi drop-in-prisene deres er såpass høye. Tallene varierer veldig etter hvilket abonnement man velger og hos hvilken ladeoperatør du vanligvis lader hos, så sjekk gjerne oversikten på ditt bilmerke lengre ned i saken.

Gratisabonnementene er et unntak. De gir ofte lavere pris hos Recharge, og hos noen, for eksempel BMW Charging, får man noe rimeligere priser hos Mer.

FRUSTRERENDE: Mange opplever frustrasjon når de skal orientere seg i jungelen av hurtigladetilbud.

Dette gjelder imidlertid ikke for alle. Lader du hos Eon gjennom Ford-pass, betaler du dobbelt så mye som drop-in hos Eon. Da sier det seg selv at det aldri vil lønne seg.

Noen bilprodusenter spanderer også deler av månedsprisen første året etter du har kjøpt ny bil. Dette har vært tilfellet hos Ford, Skoda og VW. Dette kan gjøre avtalene mer lukrative – men vær obs på å si opp i god tid før perioden går ut. Vi har hørt om tilfeller der man automatisk blir bundet et helt år til om man ikke sier fra i god nok tid.

Som forbruker må du også være oppmerksom på at prisene justeres ofte. Selv når vi har kontaktet bilimportørene og etterspurt priser, er vi blitt henvist til appen, fordi de selv ikke har en oversikt – og fordi prisene varierer såpass ofte.

På nettsidene står det ofte «prisene varierer fra operatør – sjekk app for å se priser». I flere av appene får man ikke lov å registrere seg (og dermed se prisene) uten å eie en bil av gitte merke. Øvelsen har derfor bestått i å registrere VIN-nummeret på diverse biler av ansatte i Elbilforeningen for å kunne se prisene, men selv da er det ikke lett å danne seg en oversikt.

Her følger altså et øyeblikksbilde av prissituasjonen slik den er i Norge anno mars 2022:

Audi e-Tron Charging Service

Audi har ingen gratisabonnement – bortsett fra at det første året er gratis for nye Audi e-Tron-kunder. Det rimeligste abonnementet, Audi e-Tron charging service city, koster 46,65 kroner i måneden. Hos Recharge betaler du da fire kroner per kWt, mens Recharge tar 5,99 kroner per kWt for hurtiglading og 6,49 per kWt for lynlading (fra og med 1 april).

Lader man for eksempel 25 kWt på en hurtiglader, vil det koste 150 kroner som drop-in hos Recharge, men 100 kroner via Audi. Man har altså spart inn månedsabonnementet på bare én ladeøkt.

Det står ikke noe hos Audi om hvorvidt prisen på fire kroner per kWt også gjelder lynlading – men siden ikke annet er spesifisert, kan det se sånn ut.

Om man for eksempel lader 50 kWt på en lynlader, vil dette koste 324,50 hos Recharge, men 200 kroner hos Audi.

Hos Audi kan man også velge abonnementet «Transit», det er helt likt «city», men med kraftig rabattert pris hos Ionity. Da betaler du nemlig bare 1,85 pr kWt, sammenlignet med standardprisen på 8,40 pr kWt. Månedsprisen for Transit er riktignok høyere – 179,93 kroner. Fasit blir da at du må lade minst 28 kWt hos Ionity i den gitte måned for at det skal lønne seg.

Audi skal ha skryt for å ha prisene lett tilgjengelig på sine nettsider. Lader du mer enn én gang i måneden hos Recharge vil abonnementet City raskt lønne seg.

Audi e-tron Charging Service City Transit* Månedlig avgift 46,62 179,93 Recharge 4 / kWt 4 / kWt Mer 3,75 / kWt + 1,25 / min 3,75 / kWt + 1,25 / min Ionity 8,40 / KWt 1, 85 / kWt

* Første året gratis med ny e-tron.

Her kan du lese mer om Audi e-tron Charging Service

BMW Charging

BMW har ikke Recharge i sitt nettverk, men Eon, Mer, Eviny og Ionity. Mer finner vi hos alle bilprodusentenes roamingløsninger, men ingen andre.

BMW tilbyr kostnadsfritt abonnement pr måned (Flex), og man kan også abonnere på en egen «Mer-pakke», som heller ikke koster noe. Da samtykker du til å dele dataene dine med Mer og da får du en lavere pris.

Med gratis Mer-pakke koster hurtiglading 3,75 kroner per kWt pluss 1,25 kroner per minutt. Noe som faktisk er billigere enn hva du får hos Mer selv – der det koster 4,25 per kWt pluss 1,25 kroner per minutt. På en ladeøkt med snittfart på 80 kW over en halvtime (40 kWt totalt) koster det 187,50 kroner gjennom BMW, mens hos Mer koster det 207,50 kroner. 20 kroner spart er kanskje ikke så mye, men husk at dette abonnementet ikke har månedlige avgifter.

Oppgraderer du fra gratisabonnementet Flex til abonnementet Active koster det deg den runde sum av 19 kroner i måneden. Dette påvirker ikke ladekostnadene til Mer, men hurtiglading hos Eviny faller fra 5,35 kWt til 3,49 pr kWt. For at dette skal lønne seg må du lade minst 40 kWt hos Eviny i måneden.

Ønsker du å få lavere pris hos Ionity, koster dette 39 kroner ekstra i måneden (uavhengig om du har Flex eller Active fra før av). Da må du binde deg i ett år, men får riktignok langt lavere kWt-pris hos Ionity. Den faller fra 8,40 per kWt til 1,70 pr kWt. Da skal du ikke lade mer enn fem kWt hos Ionity i måneden før det lønner seg – bare vær obs på at du er bundet i 12 måneder.

BMW har den mest fordelaktige avtalen med Ionity av alle bilprodusentene.

BMW Charging Flex Active Ionity Plus Månedlig avgift 0 19 + 39 Eviny og Eon 5,35 / kWt 4,25 / kWt Mer* 3,90 / kWt

+ 2,50 / min 3,90 / kWt

+ 2,50 / min Ionity 8,40 / kWt 8,40 / kWt 1,7 / kWt

* Gratis Mer-pakke tilgjengelig som gir ny pris på DC-lading; 3,75 NOK / kWt + 1,25 NOK / min.

Her kan du lese mer om BMW Charging

Kia / Hyundai (Digital Charging Solutions)

Kia og Hyundai har gjennom Digital Charging Solutions tilgang til Eviny, Mer, Recharge og Ionity. De tilbyr nesten like abonnementer og priser, men har hver sin app «Kia Charge» og «Charge myHyundai».

Abonnementene har de gitt ulike navn, og for å gjøre det forvirrende for oss har Hyundai kalt sitt dyreste abonnement «Easy», mens Kia har kalt sitt gratisabonnement det samme. Kias svar på «Easy» er «Advanced», mens Hyundais gratisabonnement heter «Flex». Vent, det blir bedre. Under kan du se en skjermdump fra Kia Charge som skal forklare deg hvor mye det koster å lade på en Recharge-stasjon.

Lykke til med å forstå Kias prisstrukturer

Vi vet rett og slett ikke hva dette betyr, men ved å lete på Kias nettsider finner vi: «Prisene kan variere etter hvem som driver ladestasjonen. Sjekk de gjeldende prisene før du begynner å lade. Øktgebyr: 4,99 NOK».

Da forstår vi ihvertfall at vi minst må betale 4,99 kroner. Hvor mye man må betale for tiden man står der, er uvisst. Er det et fastgebyr på 197 kroner og 40 øre, eller er det 197 kroner og 40 øre delt på antall minutter i en time ganger de minuttene du står der? Fåglarna vet! Når vi undersøker et par andre Recharge-stasjoner, ser vi prisen er 5,49 per kWt.

Regelen bør i hvert fall være at du minst bør sjekke prisen i appen, og gjerne hør med Kia/Hyundai om du er usikker før du starter å lade.

Med gratisabonnementet har altså hver hurtigladeøkt hos Recharge og Eviny et oppstartsgebyr på 4,99 kroner. Dette slipper du om du oppgraderer til det mellomste abonnementet – som koster 39,95 kroner.

Utenom det kan vi ikke se at det er noen endringer. Hurtiglader du mer enn åtte ganger i måneden, vil du altså spare inn de 40 kronene.

Går du for den dyreste pakka (Easy/Advanced), er det noen forskjeller fra Hyundai og Kia.

Hos Kia får du lading hos Recharge og Eviny til 2,76 per kWt pluss 1,19 kroner per minutt. Denne pakken koster deg 72,50 kroner i måneden. Om vi tar våre faste eksempler på 40 kW over en halvtime (20 kWt) sammenlignet med 150 kW på 20 minutter (50 kWt), vil det første eksempelet koste henholdsvis 91 kroner hos Kia og 120 kroner hos Recharge, mens det andre eksempelet vil koste 162 kroner hos Kia og 325 kroner hos Recharge.

Du vil måtte ha tre slike ladeøkter i måneden før det lønner seg ved eksempel 1, mens det i eksempel 2 allerede lønner seg fra første gang.

Hyundais modell koster like mye i måneden, men da betaler du en fastpris per kWt på 3,70 kroner uten minuttprising. Da vil prisene være 74 kroner for eksempel 1 og 185 kroner for eksempel 2. Etter to mindre ladeøkter (to ganger 20 kWt) eller én stor ladeøkt (50 kWt), vil det altså lønne seg med Hyundais toppabonnement Easy.

Med Kia og Hyundai kan man også abonnere på egne Ionity-pakker for å redusere ladekostnaden hos Ionity. Velger man Ionity Lite til 48 kroner per måned, går prisen fra 8,40 per kWt til 4,35 kWt. Velger du Ionity Premium til 135 kroner i måneden reduseres kWt-prisen til 1,65 kroner. Med Ionity Lite må du lade 12 kWt i måneden for at abonnementet skal lønne seg. Med Ionity Premium må du lade 20 kWt i måneden for å spare inn månedsavgiften.

Vi ville styrt unna mellomabonnementet til 40 kroner i måneden, da det hverken er fugl eller fisk og du skal hurtiglade mye hver måned før det lønner seg.

Hurtiglader du én til to ganger i måneden, vil derimot raskt abonnementene Advanced (Kia) og Easy (Hyundai) lønne seg. Lader du hos Ionity, er både Ionity Lite og Ionity Premium gode supplementer.

Kia Charge Easy Plus Advanced Ionity lite Ionity premium Månedlig avgift 0 39,95 72,50 48 + 135 kr Eviny / Eon / Recharge 4,99 pr økt + 5,49 / kWt 5,49 / kWt 2,76 / kWt + 1,19 / min Ionity 8,40 / kWt 8,40 / kWt 8,40 / kWt 4,35 / kWt 1,65 / kWt Mer* 2,50 / min + 4,25 / kWt 2,50 / min + 4,25 / kWt 2,50 / min + 4,25 / kWt

* 1,25 / min + 4,25 / kWt med gratis Mer-pakke.

Her kan du lese mer om Kia Charge

Charge myHyundai Flex Smart Easy Ionity lite Ionity premium Månedlig avgift 0 39,95 72,50 + 135 Eviny / Eon / Recharge 4,99 pr økt + 5,49 / kWt 5,49 / kWt 3,70 / kWt Ionity 8,40 8,40 8,40 4, 35 / kWt 1,65 / kWt Mer* 2,50 / min + 4,25 / kWt 2,50 / min + 4,25 / kWt 2,50 / min + 4,25 / kWt

* 1,25 / min + 4,25 / kWt med gratis Mer-pakke.

Her kan du lese mer om Charge myHyundai

Skoda Powerpass/VW WeCharge (Elli)

VW og Skoda tilbyr to ulike apper, henholdsvis Powerpass og WeCharge, men begge bruker Elli som baksystem, som er eid av VW-konsernet. De har samme ladeoperatører i sitt nettverk (Recharge, Eon, Kople, Eviny og Ionity), men prisene og abonnementene er annerledes.

Hos Volkswagen har man tre abonnementer og alle er kun tilgjengelig for VW ID-kunder. Free, som er gratis, Go som koster 79 kroner i måneden, og Plus som koster 189. Vær obs på at med Go og Plus må man binde seg i 12 måneder.

Hos Ionity vil prisene være henholdsvis 8,40, 4,40 og 1,60 kroner per kWt, avhengig av abonnementsnivået. Da må du lade 18 kWt for at det skal lønne seg å velge Go, og 28 kWt for at det skal lønne seg å velge Plus.

VW WeCharge Free Go Plus Månedlig avgift* 0 79 (0) 189 (109) Recharge hurtig 3,2 per økt + 3,2810 / kWt ? ? Recharge lyn 3,2 per økt + 5,2787 / kWt ? ? E-ON 3,2 per økt + 7,4390 / kWt ? ? Eviny 3,2 per økt + 3,4768 / kWt + 1,1907 / minutt ? ? Kople hurtig 3,2 per økt + 5,1596 / kWt + 1,3230 /minutt ? ? Kople lyn 3,2 per økt + 5,1596 / kWt + 1,6537 /minutt Ionity 8,40 4,40 1,60

* Det første året betaler VW deler av regninga på månedsprisen (pris satt i parentes). Dette fordrer ett års bindingstid.

Volkswagen får smekk på pungen for å ha svært skjulte priser i form av at de ikke står på nettsiden, og at man må ha en ID-bil for å kunne se prisene i appen. I tillegg varierer prisene veldig i form av kWt-prising og minuttprising, og at prisene har fire desimaler hjelper heller ikke på forvirringen.

Man vet ikke prisene hos Recharge, Eviny og Kople før man har tegnet abonnementet. Importør Møller sier en mer transparent prisoversikt kommer i løpet av april.

Her kan du lese mer om VW We Charge

Skoda tilbyr et litt annet oppsett. De samme operatørene støttes og de har også tre abonnementer, mens Enyaq-kunder får en rimeligere pris første året.

Skodas abonnementer heter Charge Free, som er gratis, Simply Charge, som koster 197 kroner i måneden (50 kr per måned første år om du er Enyaq-kunde), og Charge Faster, som koster 246 kroner i måneden (100 kr per måned første år om du er Enyaq-kunde).

Skoda tilbyr, som mange andre, fordelaktig lading det første året. Har du ikke denne rabatterte prisen, blir det fort dyrt. Velger du abonnementet Simply charge til 197 kroner i måneden, må du for eksempel lade for 95 kWt hos Recharge i løpet av en måned for at det skal lønne seg. Har du den rabatterte avtalen som Enyaq-eier første året, trenger du bare å lade 26 kWt hos samme leverandør for at det skal lønne seg.

Bare husk å avbestill i god tid før det rabatterte førsteåret går ut, så du ikke bli bundet i nye 12 måneder til en forholdsvis stiv månedspris.

Skoda Powerpass Charge Free Simply Charge Charge Faster Månedlig avgift 0 197 (50) 246 (100) Recharge / Eon / Eviny 6,60 / kWt 4,40 / kWt 3,60 / kWt Ionity 8,40 / kWt 4,40 / kWt 1,60 / kWt

Skoda skal ha skryt for å ha en god prisoversikt og ladekalkulator på sine hjemmesider, der du kan regne ut om det lønner seg med abonnementene. Pakkene er derimot litt for dyre etter det første rabatterte året.

Her kan du lese mer om Skoda Powerpass

Andre aktører

Fordpass

Ford gir deg tilgang til Eon, Intility og Recharge sine ladenettverk. Eon koster hele 9,10 per kWt hos Ford, mot 4,40 kroner per kWt om du lader direkte gjennom Eons app. Hos Recharge koster lading 5,90 kroner per kWt gjennom Fords app – altså noe billigere enn Recharge selv (5,99 per kWt for hurtiglading, og 6,49 per kWt for lynlading).

Les mer om FordPass

Mercedes Me Charge

Mercedes Me Charge gir deg tilgang til Recharge og Ionity sine ladenettverk. Vi har ikke lyktes med å finne prisene her.

Les mer om Mercedes Me Charge

Cupra Easy Charging

Med Cupra Easy Charging har man tilgang til Ellis samarbeidspartnere – altså de samme som VW og Skoda har. Vi har ikke funnet prisene her.