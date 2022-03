Elbilforeningens vintertest 2022: Seks elbiler i en bratt kneik – kommer vi opp?

Hvor bra er egentlig en firehjulsdrevet elbil på dårlig vinterføre?

Elbilene gir enklere og rimeligere tilgang på firehjulsdrift. Bare det siste året har det kommet en rekke bilmodeller som er tilgjengelig med både en og to elmotorer. I noen tilfeller er prisforskjellen så liten at man nærmest blir idioterklært om man velger bort trekk på alle fire.

BARE TRØBBEL: Betyr elbil og firehjulstrekk dårlig fremkommelighet og bare trøbbel? Det er det vi sjekker ut her.

Hjul og bakkeklaring

Det er spesielt to faktorer som er viktige for fremkommeligheten: Grep og bakkeklaring. Står bilen på fire speilblanke pucker, spiller det liten rolle hvor bra firehjulsdriftsystemet er.

Begir du deg ut på ubrøytede veier, eller – gud forby – havner utenfor veien, spiller bakkeklaringen også en stor rolle. Må bilen skli på «magen» i terrenget, mister man marktrykk og grep.

Sjekk bakkeklaringen på samtlige biler i tabellen under.

Fire av de seks testbilene kjører på Nokian Hakkapeliitta R3 SUV dekk, kjente for god fremkommelighet. BMW iX står på Michelin Alpin 5 SUV, mens BMW i4 står på sportslige Pirelli PZero Winter, såkalte kontinentale vinterhjul. Sistnevnte har en hardere gummibehandling for å sikre gode kjøreegenskaper på bare veier.

Slik tester vi

Vi foretar bakkestart i en ubrøytet bakke med 17 prosent helning, det vil si 9,4 grader. Det er faktisk brattere enn du tror, og brattere enn det ser ut til på bildene.

Kneika går raskt over i speilblank hyttevei, slik at bilene blir nødt til å fordele krefter fra en aksel til en annen.

Alle rygges ned i hvert sitt spor og kjører opp igjen i sporet den har tråkket selv. Forhjulene beveger seg raskt ut på speilblank is og ferden fortsetter med begge aksler på isen.

BMW iX 50

SMÅTJUKK: BMW iX 50 er den tyngste bilen i testen.

Både iX og i4 bruker samme type styring av sitt xDrive-system, som er et et godt eksempel på hvor bra firehjulsdrift kan fungere med elektriske motorer.

Firehjulsdriften er langt mer avansert enn på forbrenningsmotorer, siden motorene også regenerer. I BMWs tilfelle regenerer begge motorene for å kunne gi mest mulig strøm tilbake, når forholdene ligger til rette for det.

Styringsenheten kontrollerer hele tiden bilens grep, gasspedalposisjon styrevinkel, g-krefter og karosseribevegelser for å bestemme hvor mye krefter som sendes til hvilke hjul.

I enkelte tilfeller kan bilen være bakhjulsdrevet, forhjulsdrevet eller alt mellom dette, 100 ganger i sekundet. Hjuldriften sammen med ESP-systemet hjelper deg også gjennom svingene ved å trekke på bakre ytterhjul og i noen tilfeller bremse indre forhjul.

VARIERT: Under testperioden fikk bilene smake på tørr asfalt, kolonnekjøring, et speilblankt islagt vann, massevis av snødekte vinterveier, rent holkeføre og en bratt ubrøytet vei.

Det samme gjelder bremsing via regenerering. Hvor mye hver motor regenererer, avhenger helt av grep og stabilitet. iX har i tillegg firehjulsstyring, som ikke bare gir en smidig bil i trange gater og parkeringshus, men også bedre stabilitet.

Hva skjer: BMW iX50 er testens tyngste, ikke alltid en fordel, men de 255 mm brede dekkene får mye marktrykk. Gasspedalresponsen er fintfølende, en stor fordel når det er skikkelig glatt. Bakkestartassistenten holder bremsene på til du gir gass. Den har ikke noe eget kjøreprogram for snø, men lister seg fint frem fra start. Nesten sjokkerende bra bakkestart.

BMW i4

MÅTTE GI TAPT: BMW i4 har like avansert xDrive-system som iX, men akkurat i denne øvelsen, måtte de europeiske Pirelli-dekkene melde pass.

i4 har samme xDrive-system som storebror iX.

Hva skjer: Vi velger det snilleste programmet, Comfort. Den begynner faktisk å spinne på høyre forhjul først, og testen viser hvor viktig det er å ikke få slipp på hjulene. Da er det kjørt under disse forholdene.

Vi setter oss fast, kort og godt. De europeiske vinterdekkene på 255 mm bredde har vist bra egenskaper under hele vintertesten, både under isbanekjøring, snødekte veier, is, kolonne og bar asfalt, men under igangsetting i bratt bakke, må de gi opp. Det hele endte med at bilen måtte taues opp.

Mercedes EQB

SPESIELL: Mercedes-EQB er eneste bil som har sterkeste motor foran. Under bakkestart sørger i midlertid systemet for at den får mest kraft der den trenger det.

I Norge får du den bare med 4Matic, men den er tilgjengelig med forhjulsdrift også. Hovedmotoren som yter 140 kW/190 hk er dermed plassert foran. Bakhjulene bidrar med ytterligere 70 kW/90 hk ved behov.

Ved lav motstand er filosofien at man bruker den ekstremt energieffektive motoren bak så mye som mulig ved lav belastning, men den analyserer underlaget 100 ganger i sekundet og fordeler kreftene trinnløst mellom akslene ved behov.

Hva skjer: Mercedes «Geländewagen very light» har ingen terrengprogram, selv om utseendet kanskje sladrer om det. Vi velger Comfort kjøreprogram. Bakkestartassistenten holder bilen i ro til vi forsiktig gir gass. Nokian Hakkapeliitta i 235/30R19 griper fint, og den ruller rolig opp – som om ingenting skulle skjedd.

I normale tilfeller er bilen understyrt (mister grep foran først og dermed sklir ut med fronten) men kan være leken dersom du velger Sportsprogrammet og slår av ESP. Da er alltid kreftene bak tilgjengelige.

Kia EV6

SPORTY: Kia EV6 kombinerer sporty look med bakkeklaring og fremkommelighet. Den imponerer på bakkestart.

Du får den med både tohjulsdrift og firehjulsdrift. Firehjulstrekkeren yter 74 kW /255 Nm på forhjulene og 165/350 på bakhjulene. Kia har flere kjøreprogrammer.

I «Eco-mode» er den stort sett bakhjulsdrevet for å spare strøm, mens den i Sport i prinsippet gir 50/50 på akslene, men ved full effekt er fordelingen 70 prosent bak. Men de uavhengige motorene kobler inn og ut lynraskt avhengig av flere parametere.

I «Snow-mode», er prosentfordelingen i utgangspunktet 50/50 og pedalvandringen lenger før man får effekt, for å få mindre moment ut på hjulene. ESP brukes for å bremse ned hjul som slipper for å overføre effekt til hjul som har grep.

Hva skjer? Bakkestarthjelp gjør igangsettingen enkel. Med forsiktig pedalføring bygges effekteten på begge aksler og vi kommer lekende lett opp.

Nio ES8

ENESTE SJUSETER: Nio ES8 har de bredeste dekkene i testen og klarte bakkestarten med glans.

Nio har også den sterkeste motoren bak. 240 kW/326 hk og 420 Nm. Forhjulene har 160 kW / 218 hk og 305 Nm å rutte med. Under lanseringen av ES8 i Norge, fikk vi anledning til å teste «Snow-mode» i løs sand, og selv om importøren ikke helt vet hvordan systemet virker, er det helt klart at gasspedalrespons og kraftuttak er svært begrenset i dette kjøreprogrammet.

Hva skjer: Vi finner ikke bakkestartassistenten og må holde bremsepedalen inne til vi møter gassen. Den føler seg frem til grepet og går ikke ut i hjulspinn. Nest tyngste bil i testen klarer bakkestart på eksemplarisk måte. Bilen står på de bredeste vinterdekkene i testen, Hakkapeliitta R3 SUV 265/45R21.

Skoda Enyaq

SLITER: Skoda Enyaq er overraskende nok den bilen som sliter mest med å komme seg opp blant bilene som var skodd med Nokian-dekk.

Skoda Enyaq iV80x har en rekke kjøreprogrammer som styrer motor, firehjulsdriften, demperne, bremsene og en rekke andre ting som ikke har betydning for fremkommeligheten. Du kan velge mellom Eco, Comfort, Sport, Individual og Traction i dette tilfellet.

Da reduseres motorenes dreiemoment, den trekker like mye på hver aksel, demperne er på sitt mykeste og antispinn er grepsorientert. Hekkmotoren er på 150 kW/205 hk og frontmotoren yter 80 kW/109 hk. Samlet maksimalt dreiemoment er på 460 Nm.

Hva skjer: Vi opplever at antispinnsystemet på langt nær er så bra som på de øvrige. Den gir for mye effekt og bakhjulene graver seg ned. Får ikke myk start. Vi klarer likevel å forsere den bratte bakken ved å gynge for å komme opp.