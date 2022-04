Bli med Ladeklubben på Elbilferie: Sol, sand – og elbil på stranda

ELBILEN, MANNEN OG HAVET: Erik Lorentzen skuer ut mot Skagerak fra stranden i Tannisby nord på Jylland. Alle foto: Jamieson Pothecary

Hipp hurra for et lys! Sol og sand er en uslåelig kombo, særlig når vi kan teste elbil på stranda.

Dette er fjerde reisebrev fra vårt team på ladetur i Skandinavia. De tre første finner dere her: Dag 1 * Dag 2 * Dag 3

Å våkne i Ålborg med utsikt til Limfjorden, er ikke spesielt klissete.

I strålende sol må vi konstatere at vi har fått en god start på dagen. Og hva skal vi egentlig?

Ikke stort annet enn å fange lyset og oppleve Nord-Jylland.

Med elbil.

Foto: Erik Lorentzen

Strand og sjøsprøyt

For å kjøre på stranden, drar vi til Tannisby. Der samles årlig alle finalistene i den europeiske konkurransen «Car of the year».

I de senere årene har det vært mange elbiler i den konkurransen. Men både turister og biljournalister, vær obs. Det er ikke mye til ladetilbud langs feriemålene i dansk strandsone.

Kanskje på tide med en oppskalering av ladetilbudet når både dansker og turister kommer i elbil i de neste årene?

Det var dagens moralske elbilpekefinger. Nå venter sanden. Det vil si…

Vi kjører ut i det nordjyske landskapet. Vi huier, og ser ut over heier. Tregrensa er passert for lengst.

Vi passerer den legendariske blå iskiosken før vi ser stranden. Som er full av vann. Vi har nådd floens absolutte toppunkt!

Fagavdelingen på tur hadde glemt å sjekke tidevannstabellen.

Da var det lite annet å gjøre enn å sjekke ut fiskebankene så lenge. Eller fiskefatene, da. Og det skal de ha, danskene. Sild kan de lage.

Mens 20 tilårskomne herrer synger bursdagssangen for en losjebror, får vi tallerken fullastet av sild. Vi spiser jo som de innfødte. Dog uten den alkoholen som nabobordet nyter i rikelige mengder.

Dingser og lykkestopp

Heldige er vi som er i Danmark og kan svippe innom en butikk full av gamle og nye ting og dingser. Du vet, Danmark, har sin solide dose av slike butikker, som er proppfulle av hyggelig atmosfære og gode kjøp.

Mannfolka kan bare sitte utenfor og stønne, men jeg ser jo på dem at de innerst inne synes det er godt med et lite lykkestopp for sine medreisende. Se opp for disse danske sjarmspekkede butikkene!

Sandkorn helt innerst

Men vi skal altså teste sandstrand med elbil. I 20 sekundmeter vind, skulle det vise seg.

Det er noe med sandkornene som finner veien til de mest utilgjengelige stedene på kroppen etter bare noen sekunder ute.

Foto: Hulda Tronstad

Fotograf Jamieson er også over alt. Opp på sandryggene, ned på stranden, oppå bilen, bak bilen. Dirigerer. Vinkel på hjul. Vinkel på bil. Inn i bilen. Ut av bilen.

SÅ – kan vi endelig teste. Hvor vått er det EGENTLIG? Bør vi stoppe? Hvor nær bølgene kan vi kjøre?

DER, ja. Der kom første sjøsprøyt på bilen. Så har vi prøvd det også. I sol med sand og vind og sandkorn.

Den forbudte følelsen

Det kjennes litt forbudt for oss nordmenn som er vant til strenge restriksjoner for kjøring utenfor vei. Men her er det altså lov, på visse strender.

Så normalt kunne vi altså kjørt en ganske lang tur på stranda, men sterk vind, høye bølger og høy vannstand betyr våte strender og litt for høy risiko.

Så vi kjørte videre.

På veien.

Til slutt var vi helt ytterst. På tuppen av Danmark.

Lyset i Skagen har trukket til seg kunstnere som har festet inntrykkene ettertrykkelig på lerretene i flere hundre år.

Så vi kan ikke klage på utsikten her heller.

Vi trengte forøvrig ikke å lade underveis på dagens etappe, så Ladeklubben har ikke hatt stort å gjøre.

Det eneste vi trengte nå var over natta-lading før turen hjem…