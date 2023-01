Mercedes-Benz dropper flere fossilmodeller i Norge: Skrur opp farten på elektrifiseringen

GIR IKKE GASS: Men snarere fart på elektrifiseringen. Nå girer Mercedes-Benz Norge opp elektrifiseringstakten her i landet. Fra venstre EQS 450+, EQB 250 og EQS 580 4MATIC (SUV). Foto: Mercedes-Benz Norge

Den norske Mercedes-avdelingen akselererer el-overgangen. Allerede i år fases en rekke fossilmodeller ut.

For litt over ett år siden uttalte toppsjefen i det tyske moderselskapet, Ola Källenius, at Mercedes-Benz personbil forbereder seg på å bli helelektrisk innen slutten av tiåret.

Nå akselererer den norske organisasjonen overgangen ved å fase ut en rekke modeller med fossil drivlinje.

Allerede i år forsvinner kompaktmodellene A- og B-Klasse, GLA, GLB og CLA, samt de større C- og E-Klasse, melder bilprodusenten.

– Fremskynder målet

Dette opplyser Mercedes-Benz Norge i en pressemelding i dag.

– Mercedes-Benz satser for alvor på fremtiden og fremskynder målet med å bli helelektrisk, uttaler konserndirektør Kjetil Myhre i Mercedes-Benz Norge hos Bertel O. Steen i meldingen.

– Gjennom stadig flere elektriske modeller, og konsepter som VISION EQXX, viser ingeniørene hos Mercedes-Benz at også fremtiden vil kunne by på banebrytende modeller med enestående rekkevidde.

Det går alltid en elbil

Fra 2025 vil alle nye kjøretøyarkitekturer fra Mercedes-Benz være elektriske, og kundene vil kunne velge et elektrisk alternativ for hver modell selskapet produserer.

Det vil være én dedikert arkitektur for kompakte personbiler, én for mellomstore til store personbiler, én for høyytelsesmodeller fra AMG og én for lette nyttekjøretøy:

MB.EA vil dekke alle mellomstore til store personbiler og etablere et skalerbart modulsystem som den elektriske ryggraden for fremtidens elbil-portefølje.

vil dekke alle mellomstore til store personbiler og etablere et skalerbart modulsystem som den elektriske ryggraden for fremtidens elbil-portefølje. AMG.EA vil være en dedikert plattform for elektriske kjøretøy for ytelsesorienterte Mercedes-AMG-kunder.

vil være en dedikert plattform for elektriske kjøretøy for ytelsesorienterte Mercedes-AMG-kunder. VAN.EA innleder en ny æra for spesiallagde elektriske varebiler og lette nyttekjøretøy.

Ny el-SUV til sommeren

Den elektriske porteføljen til Mercedes-Benz vokser i høyt tempo, og allerede nå kan kundene velge mellom syv elektriske personbilmodeller.

I løpet av sommeren 2023 vil vi kunne se enda en ny modell på norske veier, nemlig EQE SUV.

– Vi har et elektrisk modellutvalg vi virkelig kan være stolte av, sier Myhre.

Elbilandelen økte fra 64 til 82 prosent i fjor

I 2021 var andelen elbiler for Mercedes-Benz personbiler i Norge på 64 prosent.

I 2022 hadde elbilandelen økt til 82 prosent av registreringene.

– Med bakgrunn i målsettingen om elektrifisering fra fabrikkens side er det naturlig at vi i Norge nå akselererer ambisjonene ettersom vi har et marked som gjør det mulig. Samtidig er det viktig å huske på at noen fremdeles har behov for et alternativ til helelektrisk, sier Myhre.

– Dette gjelder særlig de som ønsker en viss størrelse på bil, og som bruker den over lengre strekninger hvor ladenettverket fremdeles ikke er tilstrekkelig. Derfor viderefører vi for eksempel GLC SUV, som nå lanseres som ladbar hybrid med elektrisk rekkevidde på hele 130 km, fortsetter Myhre.

Utsagnet står i rak kontrast til hva Møller-sjefen Ulf Tore Hekneby, Harald A. Møller AS sa på Elbilforeningens arrangement i forrige uke:

– Det er ingen grunn til ikke å velge elbil nå.

