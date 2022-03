Begynner med Tesla, åpner snart for andre merker: Starter ny «vennebasert» bildelingstjeneste

PRØVER SEG I BILDELINGSMARKEDET: Dennis Brandenberger starter bildelingstjenesten TapCar. – Vi begynner med Tesla. Deretter vil vi åpne for andre såkalte tilkoblede modeller fra andre bilmerker, sier han til elbil.no.

Nøkkelløst, app-basert og med hovedfokus på elbil. Og på at venner, bekjente og folk man stoler på er de beste å dele bil med. Særlig hvis de har iPhone …

I dag åpner den nye bildelingstjenesten TapCar.

Enda en bildelingstjeneste, sier du? Vel, det er kanskje som folk sier, bildeling er fremtiden, og i stadig større grad nåtiden.

Og TapCar-gründer Dennis Brandenberger mener han har kommet opp med et konsept som tilfører noe nytt, selv i bildelingsmarkedet.

Døm selv …

– Bedre med få faste enn mange ukjente

– Bilbrukere får faste biler og bileiere får faste bilbrukere. Alt er fulldigitalisert og ligger i én enkelt app på telefonen. Fokuset vårt er deling med noen få, faste bilvenner, snarere enn utleie til mange sporadiske leietagere, sier Dennis Brandenberger til elbil.no.

Det dreier seg om bildeling i små grupper av bilvenner, som familie, venner, kjente og kolleger, og at delingen er privat ved at bilen ikke trenger å ligge ute på nett om bileierne ikke ønsker det.

Delingen skjer nøkkelløst uten innstallering – altså trenger man ingen tredjeparts telematikk i bilen, i stedet skjer kommunikasjonen med bilens eget modem.

Kun Teslaer de første to-tre månedene

Tar man en titt på tjenestens nettside, kan man få inntrykk av at det er en rent Tesla-basert bildelingsordning.

– Vi begynner med Tesla. Deretter vil vi åpne for andre såkalte tilkoblede modeller fra andre bilmerker. Jeg tipper at vi allerede om et par-tre måneder kan slippe et par-tre merker til, sier Brandenberger.

– Jeg kan ennå ikke si akkurat hvilke merker, men jeg kan si at det blir svært populære elbilmodeller. Deretter vil det fortløpende komme flere utover høsten.

Blir flest elbiler

Men per i dag, er altså tjenesten bare åpen for Tesla. Til gjengjeld fungerer den allerede nå for samtlige årsmodeller av Tesla S, 3, X og Y.

Særlig hvis du har iPhone, men det kommer vi snart tilbake til.

– Blir dette en helelektrisk bildelingstjeneste også når dere slipper flere bilmerker til?

– I prinsippet blir det neppe bare elbiler, men siden det for vår del bare er snakk om tilkoblede biler, vil det bli mye elbil i praksis, ikke minst ut i fra hva som er blitt solgt de siste årene, sier gründeren bak TapCar.

– Vi har også merket oss at Tesla-eiere er mer åpne for å dele bilen enn gjennomsnittsbilisten, så dette indikerer jo at vi vil få en overrepresentasjon av elbiler, fortsetter Brandenberger.

APP-BASERT: Det meste ved bildelingen foregår via TapCars app, men foreløpig finnes appen bare for iPhone. Android-versjonen er ventet i løpet av året. (Foto: TapCar/Unsplash)

Forhåndsgodkjenner leietagerne

Forretningsideen er at bileierne selv velger sine faste brukere og fristes med potensielt store inntekter.

Tjenesten baserer seg på at du som bileier forhåndsgodkjenner venner, kjente og andre du stoler på, såkalte bilvenner, til å bruke bilen din når den er ledig. Deretter betjener de seg selv og kan bruke bilen.

Dette gjør man gjennom «Min garasje» i appen. En automatisert kalender lar bileier og andre reservere sin faste bil eller biler for hele året.

Tjenesten tar seg av forsikring, fakturering, bompenger etc.

– Ambisjonen er at dette skal være som å ha sin egen bil, bare bedre, frister Brandenberger.

Fast hverdagsbil

Tanken bak det hele er at mange brukere vil mene det er en fordel å forholde seg til en eller noen få faste biler som man kjenner og liker.

– Vi håper flere og flere vil dele bil, ikke bare på grunn av det økonomiske, men like mye fordi de føler det er det riktige å gjøre, sier Brandenberger.

For at tjenesten i praksis skal kunne fungere for brukerne som

deres faste hverdagsbil, kan en bil bookes fra en halvtime og oppover, så lenge man ønsker – eller eier tillater.

Prisene oppgis per time, døgn og faktisk kjørte kilometer, inklusive drivstoff. Døgnprisen er ti ganger timeprisen.

– Har man en nogenlunde normal bilbruk med en tur eller to i uken, vil man dessuten få ti prosent rabatt på time/døgnprisen, opplyser Brandenberger.

Kan velge privat eller offentlig deling

Med «Stealth Mode» aktivert er man synlig kun for dem man selv velger. Eier kan sende private invitasjoner, men man kan også velge å være synlig for bilsøk på tradisjonell måte.

TapCar har utviklet algoritmer som beregner individuelle priser for hver enkelt bil, og bompenger matches maskinelt basert på passeringsoversikter fra AutoPass – og belastes den som har kjørt.

TapCar-appen kommuniserer med bilens innebygde modem for å låse opp dører, starte bilen, lese av kilometerstand og vise bilens lokasjon.

– Og fysisk nøkkel er altså ikke nødvendig. Alt du trenger

har du i én enkelt app på telefonen. Oppsettet er kryptert med samme teknologi som brukes av bankene, sier Brandenberger.

Han hevder at bileiere kan tjene 70.000–140.000 kroner året om de for eksempel har har seks bilvenner som hver bruker bilen for i snitt 1000–2000 kroner måneden.

– Det er summen av alle små og store turer som

samlet gir god inntekt. Bilvenner betjener seg selv og det forventes ikke at eieren klargjør bilen på noen måte før hver tur.

HVEMS GARASJE? Bilene du er godkjent for å kjøre ligger i din personlige «Min garasje». (Foto: TapCar/Unsplash)



Appen foreløpig bare tilgjengelig for iPhone

Bruk er kaskoforsikret for inntil 1,5 millioner kroner, inklusive maskinskade. Bileiers forsikring holdes helt uberørt dersom det skjer en skade.

Det skal sikre bileier mot bonustap, egenandel og mot å bli registrert i forsikringsselskapenes sentrale skaderegister.

For bilbruker er egenandelen 8000 kroner for vanlig kaskoskade og 2000 kroner for glasskade med ruteskift.

Som nevnt åpner TapCar nå i første omgang bare opp for Tesla og støtter alle årsmodeller av Model S, X, 3 og Y.

Men en utfordring er at man i første omgang bare har appen klar for iPhone-brukere.

IPhone-appen er nå tilgjengelig i App Store, mens «Android-versjonen ligger i planene for 2022», ifølge TapCar selv.

Tar en cut fra både utleier og bruker

TapCar opererer verken med faste avgifter eller bookinggebyrer.

Så hvordan tjener TapCar penger på dette?

Vel, serviceavgiften de får fra bileier er tre prosent av inntekten.

Andelen de tar fra bilbruker er 14 prosent av turkostnaden.

– I tillegg koster en bil som har status som «aktiv» i bildelingssystemet bileier 149 kroner per kalendermåned, men om bilen en måned ikke blir brukt i systemet, koster det ingenting, påpeker Brandenberger.