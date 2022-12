Frustrasjon i borettslag i Trondheim: Strømmen til elbiler strupes

PROBLEMATISK: Ladeanlegget i et borettslag i Trondheim har gitt hodebry for beboerne.

Stadige problemer med ladehastigheten i borettslaget skaper frustrasjon.

Vegar Hansen, beboer i Midteggen borettslag i Trondheim, begynner å bli fryktelig lei av at elbilladingen i garasjeanlegget ikke fungerer som den skal.

I garasjeanlegget er det ifølge Hansen tilknyttet tre parkeringskjellere, som har plass til cirka 60 parkeringsplasser i hver kjeller. Her skal det være klargjort for elbillading på alle plasser.

Hansen forteller til elbil.no at i garasjekjelleren der han har parkering, er er det per i dag 12 plasser som har tilknyttet lader.

Han mener selskapet handler egenrådig og ikke innfrir hva som er lovet.

– Gjentatte problemer

Leverandør av ladeanlegget er Aneo, tidligere Ohmia Charging, som er eid av TrønderEnergi og HitecVision.

Aneo markedsfører seg med å være Norges største leverandør av elbillading til borettslag og sameier.

Se hva Aneo svarer lenger ned i saken.

FRUSTRERT: Vegar Hansen er ikke fornøyd med ladehastigheten i borettslaget. Foto: Privat

Beboer Vegar Hansen er mildt sagt lei av stadige problemer med kapasiteten, men også av manglende stabilitet på strømnettet i garasjekjelleren.

– Her har vi gjentatte problemer med at sikringen til laderne og hovedsikringen går.

Et forsøk på å løsning på problemet ble at Aneo monterte en såkalt equalizer for å justere strømmengde ut fra belastning.

Det har ikke gjort saken noe bedre, ifølge Hansen.

– Denne slutter å virke 1–2 ganger i uken. Noe som blir et stort problem hvis det skjer seint på kvelden og man da risikerer at bilen ikke er ladet neste morgen.

Lav ladehastighet

Hansen forteller videre at Aneo nylig justerte ned effekten til 2–4 kW per ladeboks for å håndtere kapasiteten i strømnettet.

Det vil fort kunne ta veldig lang tid å lade en elbil med stor batteripakke ved denne hastigheten.

Hansen har derfor klaget gjentatte ganger til Aneo om hastigheten på ladeboksene. Hver gang blir han møtt med det han mener er dårlige unnskyldninger.

– De forteller for eksempel at borettslaget bruker så mye strøm totalt at de må skru av lading for elbilene. Dette gjør de uten å gi beskjed, sier Hansen.

LADEPROBLEMER: Vegar Hansen skulle gjerne hatt litt mer forutsigbar lading for Teslaen sin. Foto: Vegar Hansen.

Utfordringer hos nettleverandør

Fra Aneos side har man begrunnet problemene med at nettleverandøren Tensio, som har koblet opp strømnettet i borettslaget, ikke har tilpasset strømtilførselen for elbillading, og dermed mangler kapasitet.

– Jeg har ringt og sendt e-poster gjentatte ganger om dette, men ingenting har skjedd, sier Hansen.

Hansen har også etterlyst en kompensasjonsordning, der berørte beboere for eksempel kan lade eksternt og få refundert penger i ettertid.

– Jeg har varslet prosjektlederen flere ganger om at anlegget ikke fungerer som det skal og at vi må få på plass en form for kompensasjon, sier Hansen.

– Følelsen jeg får er at de er såpass store at de ikke trenger å bruke tid på oss. De kjører bare over oss og tar ingen hensyn til at vi er avhengig av å få ladet bilene våre.

Elbil.no har sett kommunikasjon mellom Hansen og Aneo i november, der det blir fortalt at det er planlagt utbedring med ny strømtilførsel som kan tåle høyere ladehastighet.

Det går ikke frem av kommunikasjonen når dette eventuelt starter.

Aneo: Bekrefter problemet

Kommunikasjonsrådgiver i Aneo, Vegard Knudsen, bekrefter ladeproblematikken i borettslaget, men hevder at det ikke skyldes feil på deres ladeanlegg.

– Vi synes det er fryktelig kjedelig at Vegar Hansen har hatt utfordringer med lading, og beklager at vi ikke har klart å levere den tjenesten vi ønsker å gi alle våre kunder, nemlig en enkel og rimelig lading ut fra hvert enkelt behov.

– Når man har investert i elbil, er man avhengig av å ha forutsigbarhet og vite at bilen er fulladet når man skal ut å kjøre. Det har vi full forståelse for.

Men Knudsen i Aneo understreker at den manglende stabiliteten og effekten på strømnettet i garasjekjelleren ikke skyldes feil eller mangler på Aneos tjeneste.

Han forklarer at ladeanlegget har vært midlertidig koblet på eksisterende strøminntak i påvente av at nettleverandøren Tensio får klargjort ny strømtilførsel.

Beklager at det har strukket ut i tid

– For at vi skal kunne tilby ladeanlegg i den tilstanden vi ønsker, er vi derfor avhengig av at Tensio kobler til en kabel som er lagt frem til transformator med tilpasset kapasitet, og inn til vårt ladesystem i kjelleren, sier Knudsen i Aneo.

Han bekrefter at det har vært litt uklar dialog mellom innleid installatør og Tensio som skal fullføre jobben – og dette har bidratt til at ting har tatt lenger tid enn forventet.

– Dette er selvsagt sterkt beklagelig, men vi har nå vært i kontakt med både installatør og Tensio for å forsikre oss om at dette løses så raskt som mulig.

– Vi er i likhet med Hansen fortvilet over at det har tatt så lang tid.

Burde blitt løst før

Knudsen sier at dialogen mellom borettslaget har vært tett og god gjennom hele prosessen. Men han har forståelse for at enkeltkunder opplever situasjonen som frustrerende.

– Vårt kundesenter og våre ansatte har gjort det som står i deres makt for å hjelpe.

Elbil.no har snakket med leder i Midteggen borettslag, Frank Arne Hammer, som også bekrefter problematikken med ladeanlegget.

Han understreker imidlertid også at dialogen mellom Aneo og borettslaget har vært god gjennom denne prosessen.

– Likevel har dette tatt for lang tid og saken burde blitt løst før, sier Hammer.

Dyre ladepakker

Tilbake til Vegar Hansen, beboeren som først tok kontakt med elbil.no om denne saken.

Han er nemlig ikke bare frustrert over at elbilistene ikke får den strømmen de trenger, men også over at prismodellen selskapet opererer med ikke fungerer i praksis for borettslaget hans.

Aneos betalingsløsning er å tilby ladepakker til folk som har ladeanlegg fra dem. Det betyr at du betaler en fast pris hver måned for et gitt antall kilowattimer.

Beboere som har montert ladeboks i borettslaget må da bestemme seg forskuddsvis for hvor mye strøm de har behov for til lading av elbil.

Dersom du ikke bruker alt, blir det resterende overført til neste måned, også kjent som «roll-over» fra for eksempel mobilabonnementer.

Aneo tilbyr 11 ulike ladepakker. Størrelsen på ladepakkene strekker seg fra 50 kWt til 835 kWt per måned. Altså en løsning som kan være forutsigbar og bra, dersom kunden kan lade normalt.

Når man da ofte ikke får det man trenger av strøm til elbillading på grunn av begrensningene fra leverandøren, blir det vanskelig å ikke gå på kjedelige tap dersom man nedgraderer ladepakken.

– Hvis vi bommer på hvilken pakke vi har valgt, så kan vi oppgradere med én gang, mens vi må vente til neste forfall hvis vi nedgraderer, sier Hansen.

Her er kommunikasjonsrådgiveren i Aneo imidlertid uenig, og mener at det blir misvisende å kalle ladepakkene for dyre.

– Vårt konsept er at hver kunde betaler en forutsigbar månedspris ut fra sitt behov – biltype, lademønster og kjørelengde, og kan dermed selv bestemme prisen og når som helst endre abonnementet, sier Knudsen i Aneo.