Tesla øker prisene med opp til 50.000 kroner

NY MODELL: Nye Tesla Model S og X som bestilles nå, blir 50.000 kroner dyrere.

Prisene på Tesla stiger, men noen modeller er foreløpig fredet. Hvor lenge varer det?

Tidligere i uken skrev vi at prisene på Tesla hadde steget i USA. Da hadde Teslas kommunikasjonssjef i Norge, Even Sandvold Roland, ingen opplysninger om at det samme skulle skje i Norge.

Men: Ikke helt uventet har det skjedd over nattta.

Prisene i USA gikk opp 5.000 dollar for Model X og Model S. 2.000 for Model Y og 3.

Her hjemme har prisene steget på Model 3 Standard Range, Model S og X Long Range.

DYRERE: Den billigste Teslaen – Model 3 Standard Range – øker med 20.000 kroner.

Bestselger øker 20.000

Standard Range koster nå 369.990 kroner. Long Range og Performance koster fortsatt henholdsvis 449.900 og 499.900 kroner.

Teslas Modeller S og X som bestilles nå, betegnes som nye av Tesla. De får delvis ny design og en rekke endringer i forhold til tidligere.

Tesla Model S Long Range har gått opp fra 929.990 til 979.990 kroner. Plaid beholder samme pris som tidligere, 1.299.990 kroner.

Tesla Model X Long Range har gått opp fra 1.049.990 til 1.099.990 kroner. Plaid beholder samme pris som tidligere, 1.199.990 kroner.

Model Y er foreløpig spart for prisoppgangen. Den kan fortsatt kjøpes fra 539.900 kroner.