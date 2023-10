Ble det egentlig dyrere å la kundene kunne betale for lading med kort? Uno-X gjorde det, og er nå nesten billigst

FORDYRENDE? Et av argumentene mot loven om at det skal komme kortterminaler på ladestasjonene var at det kom til å bli dyrere for kunden. Stemmer det? Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

«Alle» i bransjen var enige om at kortbetaling kom til bli så dyrt for ladekundene. Vel, Uno-X har det på alle sine stasjoner – og er akkurat nå det nest billigste ladeselskapet i Norge.

1. juli ble det innført krav om kortbetaling på nye ladestasjoner. Mange, spesielt i ladebransjen, mente at dette ville føre til dyrere lading.

Men ble det egentlig slik? Vi har tatt et blikk på situasjonen så langt.

87 prosent ønsker seg muligheten

Frem til nå har det ikke vært mange kortterminaler å se på ladestasjonene, verken her til lands eller andre steder. Ladeselskapene har heller foretrukket sine egne apper, ladebrikker eller QR-koder som betalingsmåte.

For mange fungerer det fint, men som Elbilforeningen erfarer fra våre undersøkelser, ønsker så mye som 87 prosent av medlemmene seg muligheten til å bruke bankkort når de lader.

Etter mye politisk trykk ble det endelig klart at fra 1. juli 2023 skal alle nye ladestasjoner ha kortbetaling tilgjengelig, og gamle stasjoner har frist til utgangen av 2025 for å ettermontere.

Derfor er det også flere splitter nye ladestasjoner som likevel mangler kortbetaling som et betalingsalternativ, noe du kan lese mer om i denne saken:

Dyrere for kunden?

I forkant av den nye loven var det mange meninger om hvilke konsekvenser det ville få.

Flere ladeselskaper ønsket en utsettelse av fristen, da de ikke hadde nok utstyr på lager til de stasjonene som allerede var i ferd med å installeres.

Andre aktører var også ute og mente at det å legge til kortterminaler i pakken ville ha en fordyrende effekt, som ville bli merkbart på ladeprisene til sluttbrukeren.

Det ble forklart med at hver enkelt terminal kunne koste så mye som 20.000 kroner.

Selskaper som produserer terminalene indikerte derimot at det var en overdrivelse, og at det kunne la seg gjøre for under halvparten:

Hvordan ligger vi an så langt?

Noen måneder inn i den nye loven har vi ikke sett tegn til noe hopp i pris hos noen av de store ladeselskapene. En oversikt over prisene akkurat nå kan du se i denne oversikten:

I skrivende stund ligger de fleste selskapene jevnt med hverandre, på enten 6,99- eller 5,99 kroner per kWt for lynlading.

Men en utstikker du kanskje legger merke til, er Uno-X.

De er akkurat nå nest billigst med en pris på 4,50, kun slått av Tesla.

Har hatt kortmulighet fra dag én

Tilbake til Uno-X, for kan du tenke deg?

Uno-X har hatt kortbetaling og tæppemulighet på alle sine ladestasjoner helt fra de satte opp sin første lader allerede i november i fjor!

De har nå 16 ladestasjoner med til sammen 80 ladere fordelt mellom dem, og har nå vært operative i snart et år med mulighet for kortbetaling, uten at det så langt har gjort dem mindre konkurransedyktige på pris.

KOMMER IKKE TIL KORT: I november i fjor ble den første Uno-X-ladestasjonen åpnet på Gulskogen i Drammen. Fra venstre samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, Ole Robert Reitan i Reitan Retail og Ole Johannes Tønnessen i Uno-X eMobility.

– Selv om vi kommer til å gi tilgang til apper også – det er jeg helt overbevist om – så er hovedfokuset vårt tæpp og betal, sa administrende direktør i Uno-X eMobility, Ole Johannes Tønnessen, til elbil.no den gangen.

Greenstation følger spotprisen

Ladeselskapet Greenstation har også tilbudt kortbetaling fra første stund.

Laderne deres finner du på Gjøvik, Byrkjelo og Straume. Det som er ekstra spesielt her, er hvordan prismodellen deres viker fra normen.

Mens de fleste andre kan bruke flere måneder på å justere prisen, legger Greenstation opp til å følge spotprisen basert på data fra Nord Pool.

Da kan prisen variere fra time til time, og eksempelvis i dag 5. oktober ligger det an til å koste 4,74 kroner per kWt på det meste.

Ikke så verst med tanke på at kortbetaling skulle bli så dyrt.

Man trenger heller ikke nødvendigvis å installere en egen terminal på hver enkelt lader for å få på plass kortbetaling, noe ladeselskapet Recharge viste da de begynte å teste kortbetaling i fjor.

Løsningen her ble en felles «betalingskiosk» som betjente alle laderne.

ALT PÅ ETT STED: Recharge valgte kortbetaling med en enkeltstående terminal i sitt pilotprosjekt.

Konklusjon

Vi er fortsatt på et tidlig stadium i innfasingen av kortbetaling på ladestasjonene, men så langt merkes det lite forskjell i prisingen per kilowatt.

De mindre aktørene som har planlagt for bankkort hele veien viser seg å være over to kroner billigere per kWt enn mange av de mer etablerte selskapene som fortsatt somler med kortbetaling.

Det gjenstår å se om det blir noen endring på sikt når flere får på plass betalingsterminaler, men én ting er sikkert: Innen utgangen av 2025 skal alle ladere i Norge tilby kortbetaling.