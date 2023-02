Parkering for elbil

Ford testkjørte modifisert E-Transit: Varmt interiør ga økt rekkevidde

HOLDER PÅ VARMEN: Hva om oppvarmingen kommer fra mange steder i kupeen? Det ble testet da Ford E-Transit ble brukt til vareleveringer på en 350 kilometer lang kjøreetappe i Tyskland. Alle foto: Ford

Oppvarmede armlener, dørpaneler, gulvmatter, solskjermer og et panel under rattet ble brukt i tester hos bilfabrikanten Ford. Resultatet viste store besparelser for bilens strømforbruk.

Testresultatene fra Tyskland viste at med de oppvarmede panelene var energibruken 13 prosent lavere enn ved bruk av et standard klimaanlegg for å holde varmen i kupeen, skriver Ford i en pressemelding.

Men bruk av oppvarmede flater som varmekilde ga flere gode resultater.

Det EU-finansierte CEVOLVER-prosjektet fant også at med standard lading vil det kunne utgjøre rundt fem prosent lengre rekkevidde for elbilen Ford E-Transit.

Samlet tilsvarer energibesparelsene flere hundre kilometer med ekstra rekkevidde årlig.

Varme i flere flater

Per i dag varmes bilkupeer opp av klimaanlegg, men det kan også gjøres ved å varme opp bilens flater innvendig.

Dette gjelder både flater som er i direkte kontakt med sjåfør og passasjerer, som seter og ratt, men også de som utstråler varme.

– Alle vet at når et vindu eller en dør åpnes, og det er kaldt ute, så synker temperaturen raskt innvendig. Dette gjelder særlig for de som kjører varebil og har mange leveringer, og hvor varmen som klimaanlegget leverer i kupeen da raskt forsvinner, sier Markus Espig.

Han er systemingeniør ved Ford Research and Innovation Centre i Aachen, Tyskland, der de nå tester oppvarmede flater i elbiler for økt rekkevidde.

VARME I DØRA: Ford har lagt på oransje striper på bildet for å illustrere varmen som stiger opp fra dørpanelet.

– Varme flater i bilen holder seg imidlertid varme og reduserer dermed også energiforbruket til oppvarmingen. Det reduserer også kostnadene og bidrar til en mer bærekraftig reise, legger Espig til.

Testkjørt 350 kilometer

I en test gjort i og rundt Køln, ble en E-Transit utstyrt med oppvarmede armlener, dørpaneler, gulvmatter, solskjermer og et panel under rattet.

Deretter ble den elektriske varebilen brukt til vareleveringer på en 350 kilometer lang kjøreetappe i byen.

VARME I ARMLENET: Her ble det testet med varme i armlenet, der de samme stripene er lagt på bildet for å illustrere at varme stråler ut.

Testingen ble foretatt både om vinteren og om sommeren, på tørr og på våt vei, i kraftig regnvær og med mye vind.

Dette ble gjort for å i størst mulig grad gjenspeile vanlig bruk av varebilen.

Ford fant ellers, gjennom sitt modifiserte kjøretøy ute på pakkelevering, at med et konvensjonelt varmesystem fra klimaanlegget aktivert, gikk rekkevidden til elbilen ned med rundt 30 prosent.

FORSKNINGSMIDLER FRA EU: Se videoen fra Ford om hvordan de gjennomførte prosjektet.

Men ved å bruke oppvarmede flater i kombinasjon med redusert varme fra klimaanlegget, ble rekkevidden altså fem prosent bedre i en omgivelsestemperatur på minus sju grader.

Ellers forsker Ford på dampinjisert varmepumpeteknologi.

E-Transit Custom er den første elektriske bilen som bruker denne teknologien for å varme og kjøle ned førerkupeen i bilen.

Det nye systemet, som er standard på modellen, er utviklet for å forbedre energieffektiviteten og gi lengre rekkevidde.

Det tidligere nevnte CEVOLVER-prosjektet følger også Fords testing av hvordan energiforbruket kan reduseres for elbiler, som ved å bruke interiørbelysningen til å gi kupeen en følelse av å være varmere eller kaldere enn det som er realiteten.