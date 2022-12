Mest leste saker på elbil.no i 2022: Dette syntes dere var aller mest interessant

MEST LEST: Nordmenn var tydeligvis veldig interessert i hva prisen ble på denne bilen, den svære og luksuriøse Nio ET7.

Kinesiske biler, vinterkjøring, regler og bilnyheter er visst det som opptok leserne våre mest, skal vi tro lesertallenes tale.

I år har vi produsert godt over 700 artikler på elbil.no.

Men det er ikke alltid det er de mest opplagte sakene våre som ender opp som «klikkvinnerne».

Mange av dem, men langt fra alle, distribueres via Elbilforeningens nyhetsbrev, som sendes ut til våre over 120.000 medlemmer, samt andre påmeldte – totalt til mer enn 142.000 mennesker.

Du kan få nyhetsbrevene våre gratis ved å melde deg på her.

Topp 10-lista for 2022

Topp 10-listen kan kanskje overraske noen av dere. Den overrasker hvert fall oss.

Det var åpenbart mange som var interesserte i prisen på den store sedanen ET7. Flere enn de som faktisk lurte på hvordan den er. Det kan du forresten finne ut i filmen over.

I våre vintertester knuser vi såkalte myter om elbiler. Blant annet at de går tomme for strøm i kø og kulde. I år testet vi blant annet seks biler i forskjellige størrelser på kolonnekjøring. Spoiler-alert for alle som ikke har lest saken: Det går helt fint.

Det var også stor interesse rundt denne nye og tøffe amerikanske SUV-en, som størrelsesmessig passer som hånd i hanske for norske bilkjøpere. Nordmenn har forsynt seg godt på ordrelista for de første bilene også.

Det gleder oss å se at dere er nysgjerrige på de nye bilene som kommer. Utvalget blir stadig større, og det er stadig færre som MÅ ha fossil- eller hybridbiler for å oppfylle behovene folk flest har med tanke på plass, rekkevidde, tillatt tilhengervekt etc.

Nok en sak fra vår vintertest. Det er mange biler som leverer automatiske frontlykter, men det er stor forskjell på hva de gjør og hvor godt de lyser. Dette var populært, og dette skal vi gjøre mer av allerede til vinteren.

Svært mange var interessert i intervjuet av Auke Hoekstra om såkalte livsløpsanalyser for elbiler kontra fossilbilene, som viser hvordan bilene kommer ut med tanke på utslipp i hele bilens livsløp, fra produksjonsstart til skroting. Som Hoekstra selv sa i intervjuet: «Lykke til med å få elbilen til å komme dårlig ut av det».

Enda en sak fra vintertesten vår. Vi ville sjekke om tohjulstrekk fortsatt duger, eller om det er firehjulstrekk som gjelder. Vi brukte to stykk Kia EV6, én med bakhjulsdrift og én med firehjulsdrift.

Til tross for mye hets av kinesiske biler i kommentarfeltene, så blir sakene om dem lest mye og lenge. Det er lenge siden det har vært mer interessant å teste nye biler. El er ny teknologi for alle, og det er større forskjeller enn noen gang mellom de beste og dårligste bilene.

Nordmenn elsker Volvo, og når det kommer en Volvo-nyhet, blir den lest.

Det strammes inn på elbilfordelene , så det er kanskje ikke så rart at slike saker leses mye. Trolig har de nyere sakene våre om blant annet vektavgift og moms på biler over 500.000 kroner for ferske til å ha oppnådd like høye lesertall som denne saken fra januar i fjor.