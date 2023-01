Parkering for elbil

Polestar 2 får kraftig oppgradering: Dyrere, sprekere og med bedre rekkevidde

NY FRONT: Polestar 2 får oppdatert frontdesignet med SmartZone skrevet i panna.

Nye motorer, redefinerte kjøreegenskaper, raskere hurtiglading – og «billigversjonen» går fra forhjulstrekk til bakhjulstrekk. Men prisene på Polestar 2-modellene stiger.

Polestar 2 får en rekke oppgraderinger som 2024-modell, men 24-modellen blir likevel tilgjengelig i løpet av 2023.

Det er snakk om temmelig omfattende forbedringer, men resultatet blir også at Polestar benytter denne anledningen til å skru opp Polestar 2-prisene.

I grei kontrast til Teslas heftige prisreduksjon denne måneden, dreier det seg her om en prisøkning på 40-50.000 kroner avhengig av hvilken Polestar 2-variant man går for.

Nå må vi legge til at rundt halvparten av prisøkningen kommer som følge av den nye vektavgiften som ble innført ved årsskiftet.

Vi kan også nevne at Pilot-pakka nå blir 10.000 kroner rimeligere, fordi deler av denne pakka nå blir standard.

Pilot-pakka koster nå 20.000 kroner, mens Plus-pakka koster 40.000 som før.

Uvanlig endring

Det er ikke lenge siden vi skrev om at Volvo gjorde svært uvanlige endringer på XC40. De byttet fra forhjulstrekk til bakhjulstrekk. Det er en sjelden begivenhet.

Nå er den ikke så sjelden lenger, for nå kopierer Polestar det samme i sin Polestar 2.

Den har du til nå fått både med motor foran – og motor foran og bak. De også brukt identisk motor foran og bak.

Noe av kritikken mot Polestar 2 har vært forbruk og rekkevidde. Det er det nå gjort noe med, derav forandringen.

Nye motorer

Nå har bilmerket sammen med Volvo utviklet kraftigere og mer energieffektive motorer.

Single motor-variantene får en nyutviklet permanentmagnetisert motor og silisiumkarbid-inverter. Den nye motoren yter opp til 220 kW (tidligere 170 kW). Dreiemomentet øker fra 330 til 490 Nm.

Akselerasjonen fra 0 til 100 km/t reduseres med 1,2 sekund, og tar nå 6,2 sekunder.

Dual motor-variantene får en rebalansert drivlinje med en ny kraftfordeling, der bakakselen favoriseres, noe som skal heve kjøregleden og bilens sportslige kjøreegenskaper.

Like sterke motorer foran og bak var ett av ankepunktene mine, da jeg testet Polestar 2 første gang.

Den nye motoren bak står for mesteparten av motorkraften, og støttes av en helt ny asynkronmotor fremme. Systemeffekten øker til 310 KW og 740 Nm (tidligere 300 kW og 660 Nm).

Men viktigere er det at Polestar lover at veigrepet blir mye bedre, effektiviteten høyere og ytelsene enda sportsligere.

0 til 100 km/t skal nå ta 4.5 sekunder.

Nytt er at motoren foran kan frikobles helt dersom den ikke behøves, for å forbedre effektiviteten. Når motorkraften fra frontmotoren trengs, aktiveres den automatisk.

Med tilvalget Performance-pakken øker makseffekten til 350 kW, og reduserer tiden fra 0 til 100 km/t til 4.2 sekunder. Fortsatt lysår bak konkurrenten Tesla Model 3 Performance, som nylig ble billigere, men dette er likevel en klar forbedring.

Effektøkningen kan også kjøpes som en nedlastbar trådløs oppdatering, og er tilgjengelig for alle kvalifiserte Polestar 2 Long range Dual motor.

Det har vi testet, sjekk saken under:

– Beste og vakreste

– Dette er den beste Polestar 2 til nå, og med det oppdaterte frontdesignet med SmartZone, er det også den vakreste, sier Polestar-høvding Thomas Ingenlath, i en pressemelding om oppgraderingen.

Men han understreker at dette er noe langt mer enn en ansiktsløftning av bilmodellen.

– I bilindustrien er det vanlig at en facelift introduserer overfladiske visuelle endringer som ofte ødelegger den originale intensjonen bak bilens designtema. Med den oppdaterte Polestar 2 har vi heller gått under overflaten. Spesielt har den elektriske drivlinjen fått betydelige oppgraderinger av teknologiske og mekaniske komponenter, melder Ingenlath.

Bakhjulsdrift

Polestar 2 blir den aller første bakhjulstrekkeren under Polestar-navnet.

– Skiftet fra forhjulsdrift til trekk på bakhjulene på single motor-variantene, og den nykalibrerte dreiemomentfordelingen på dual motor-variantene med mer bakhjulsdrevet følelse, hever Polestar 2-sportsligheten til nye nivåer, sier Joakim Rydholm, Polestars sjefsingeniør for understell.

– Den oppdaterte Polestar 2 er enda mer leken og på hugget. Kompaktheten og fullstendig kjørekontroll beholdes. Samtidig er bilen mer moden med økt komfort.

Økt rekkevidde og raskere hurtiglading

Alle Polestar 2-varianter på det norske markedet får oppgraderte litium-ion-batterier med bedre effekt.

Long range-versjoner får batterier fra CATL med 82 kWt i kapasitet, konfigurert i 27 moduler.

Batteriet i Standard range leveres nå av LG Chem og beholder konfigurasjonen med 24 moduler og kapasiteten på 69 kWt.

De oppdaterte batteriene drar også nytte av en forbedret battery disconnect unit (BDU), oppgraderte samleskinner og forbedret cellekjemi.

Maksimal ladeeffekt økes til 205 kW for long range-versjonene og til 135 kW for standard range-versjonen.

Alle Polestar 2-versjoner får bedre rekkevidde som følge av optimalisering av batteripakker og motorer, tross økte motorytelser.

Spesielt frikoblingsfunksjonen til frontmotoren på long range dual motor-variantene bidrar til å øke rekkevidden, som nå er opp til 592 km WLTP, en økning på 105 km.

Standard range single motor får en rekkevidde på opptil 518 km WLTP, en økning på 40 km. Long range single motor får opptil 635 km WLTP, en økning på 84 km.

Lavere karbonavtrykk

Sammenlignet med forgjengeren skal 82 kWh-batteriet redusere CO2-utslippet med 1.1 tonn per bil (nå 5.9 tonn per bil, mot tidligere 7 tonn per bil).

Dette til tross for økt batterikapasitet, kraftigere motorer, økt rekkevidde og sportsligere kjøreegenskaper.

NYE HJUL: De smidde 20-tommer lettmetallfelgene i Performance-pakken oppdateres for å vise Polestar 2 i sin sportsligste drakt.

Mer som standard

Nå inkluderes flere sikkerhets- og førerassistentsystemer i standardutstyret.

Blant annet blindsoneassistent med styrehjelp, ryggeassistent med bremsestøtte, og systemet Rear Collission Warning and Mitigation.

I det daglige blir du enda mer glad for 360-grader omgivelseskamera, automatisk dimming av sidespeil og trådløs mobillader. Det gjelder alle versjoner.

Prisen for Polestar 2 standard range single motor starter på 432.050 kroner, inkludert alle avgifter.