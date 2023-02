Parkering for elbil

Sniktitt på Nio EL7: Krysser av for det nordmenn vil ha

TUNGVEKTER: En maks utstyrt Nio EL7 kommer på 990.000 kroner, noe som er tett opp til en topputstyrt Audi Q8 e-tron. Denne vil dermed betraktes som premium, i likhet med Audi, BMW og Mercedes. Foto og video: Rune Nesheim / elbil.no

Nå får vi endelig ta og føle på Nio EL7. SUV-en er sprek, svær og trekker to tonn. Men den koster.

Over 4,9 meter. Selv om dette fortsatt er en svær bil, altså omtrent som en Audi Q8 e-tron, vil den nok denne kineseren treffe det norske markedet bedre enn den store ES8.

Sistnevnte har foreløpig bare solgt 1.261 biler totalt i Norge.

11 CM KORTERE: EL7 er ikke veldig mye mindre enn ES8, men har en mye mer snerten karakter. Det skal også kjennes bak rattet. Praktisk med to tonn hengervekt også.

Mest oppsiktsvekkende er rekkevidden, som oppgis til 930 kilometer etter den kinesiske målestandarden CLTC, som du strengt tatt ikke trenger å tenke noe mer på.

Batteriet på 150 kWt får du fortsatt ikke i Norge. Her til lands kan du velge mellom batteripakker på 75 kWt og 100 kWt, med en rekkevidde på henholdsvis 391 og 509 kilometer målt etter WLTP-metoden.

Vi tipper de fleste vil velge det største.

DISKRET: Den er proppfull av utstyr, men uttrykket er enkelt og sobert.

Det minste batteriet skal kunne lades hjemme med en effekt på inntil 11 kW – og 140 kW på lynlader. Det største lader også 11 kW hjemme, men merkelig nok bare 126 på lynlader.

Nio frister også med to tonn hengervekt. Ikke mange elbiler har lov til det i dag. Hengerfestet er standard.

Mulighet for å leie batteriet

Hvor mye koster så herligheten? Det avhenger selvsagt av om du velger det minste eller største batteriet.

Men også om du velger å eie eller leie det – Nio-style.

Nio er den eneste bilprodusenten som tilbyr såkalt BaaS (Battery as a Service) hvor du kan kjøre inn på en stasjon og bytte batteri på fem minutter (se vår video lenger ned).

Kjøper du bil og leier minste batteri, koster bilen 681.500 kroner. Men da betaler du også 1.399 kroner i måneden.

Kjøper du batteriet, blir prisen 90.000 kroner høyere, altså 794.000 kroner.

Leier du du det største batteriet, kommer bilen på 681.750 kroner. Men du betaler i tillegg 1.999 kroner i måneden.

Velger du 100 kWt batteri øker prisen med 160.000 kroner. Da blir prisen ganske saftige 881.750 kroner.

Uansett hvilket abonnement du velger får du 200 kWt strøm hver måned og to gratis batteribytter, men det kjøres tidvis kampanjer med mer lading inkludert.

Kvoten brukes på batteribyttestasjone, på Nios eget ladenettverk i forbindelse med stasjonene og hos Nios samarbeidspartnere.

LEGG DEG: EL7 får liggesete med fotskammel som standard, akkurat som ES8 og nå ET7.

Det lille ekstra

Spesialfargene koster 7.000 kroner ekstra, 21-tommers hjul 10.000 ekstra, 20-tommers vinterhjul 43.000 ekstra og 63.000 for 21-tommere.

BUSKAS: Trepanelene er laget av hurtigvoksende buskas i regnskogen, som håndkuttes, komprimeres og bearbeides. Dette er betjening for sidevinduene.

Maks utstyrt bil kommer på 990.000 kroner. Det er tett opp til en topputstyrt Audi Q8 e-tron. Nio vil dermed betraktes som premium, i likhet med Audi, BMW og Mercedes.

Nio sa under lansering at de vil ha 20 slike batteribytte-stasjoner til i Norge i løpet av 2022. Men helt slik gikk det ikke.

BATTERIBYTTE: Vi sjekket hvor enkelt det var og hvor lang tid vi brukte.

Per i dag har de tre slike stasjoner i drift i Norge. De ligger på Lillehammer, i Lier og Vestby). Det har også poppet opp en i Varberg i Sverige.

FROPPFULL AV TEC: Det brukes termer som Banyan, Qualcomm, Snapdragon, AMOLED, Adam Supercomputing. Datakraften som styrer alt i bilen, og bak 12,8 tommeren, skal være mer enn kraftig nok til kjøre deg rundt hele kloden uten å så mye som å ta på rattet.

Over 600 hestekrefter

Ytelsene er av det heftige slaget. Null til 100 skal gjøres unna på 3,9 sekunder. Det er på nivå med Tesla Model Y Performance.

Kreftene kommer fra to motorer, en på hver aksling. Den foran yter 180 kilowatt (kW), mens bakhjulene har 300 kW tilgjengelig.

Samlet systemeffekt blir dermed 480 kW (643 hk). Dreiemomentet er oppgitt til 850 Nm.

INFO OVER ALT: I tillegg til 10,2 tommeren foran rattet, har du også en ny head-up display.

Firestemplede bremsekalipere fra Brembo foran bidrar til å ta farten raskt ned igjen ved behov. Bilen skal kunne bremse fra 100 til null på drøyt 33 meter.

SVÆR: Bakseteplassen er overdådig og har både elektrisk justering av ryggvinkel og korsryggstøtte med pulsering.

Lett å like

Etter de første bildene å dømme får den nye SUV-en et utseende som står til ytelsene. Panseret skråner ned mot en aggressiv front, som skal minne om en hai-nese i profil.

Taklinjen er også svakt avrundet og ender opp i en liten spoiler over bakluken.

Sideskjørt og hjulbuer er uthevet i sort og understreker at det er en SUV vi har med å gjøre.

Dimensjonene på EL7: Lengde: 4.912 mm

Bredde: 1.987 mm

Høyde: 1.720 mm

Akselavstand: 2.960 mm

Overhengene er ganske korte og borger for god innvendig plassutnyttelse.

Bagasjerommet skal sluke hele 658 liter, inkludert det skjulte rommet under gulvplata. Det er blant de aller beste i klassen.

SVÆRT: Bagasjerommet er på 570 liter med gulvet på øverste nivå. 658 liter når gulvet er på det laveste, som på bildet og 1.545 med setene nede. Du har ikke skiluke, men 40/60-deling av seteryggene.

Ti kjøreprogrammer

ES7 kommer med ikke mindre enn ti forskjellige kjøremoduser. De fem grunnleggende er:

Sport+

Sport,

Comfort

Eco

Tilpasset

I tillegg finnes det fem moduser som kan velges ut fra hvilket underlag man ferdes på, om det er snø, sand, vått, enkel passering (økt bakkeklaring) og tilhenger.

Luftfjærene har standard høyde på 15,8 cm men kan heves fire cm opp. I sport senkes den 1,5 cm og du har et lastemodus som senker bilen fem cm.

SMÅ ROM: Du får til nød plass til noe ekstra under gulvet. Der finnes trekant, trekkrok og kompressor og en SUB-kasse.

Egen campingmodus

I likhet med Tesla Model Y kommer Nios nykommer med campingmodus, som sirkulerer luften i kupeen og holder temperaturen stabil hvis man velger å overnatte i bilen.

ES7 har også såkalt V2L (vehicle to load), som gjør at bilens batteri kan brukes som strømkilde for elektriske apparater og andre ting.

Nye fem stjerner?

Karosseriet i Nio ES7 er basert på aluminium og karbon.

Aluminiumslegeringen som brukes i den viktigste forsterkede strukturen, er ifølge Nio av romfartskvalitet og «gir styrke som fra en annen verden».

Vi gleder oss til Euro NCAP får kloa i den … De har forresten testet ET7 og ES8. Begge har fått fem stjerner.

WATCHTOWER: Lidar og en haug med kameraer, sensorer og enorm datakraft, skal i fremtiden gjøre Nio nær selvkjørende. Foreløpig har den selvkjøringsgrad 2,5.

Bilen får 50-50-prosent vektfordeling mellom for- og bakaksel, et godt utgangspunkt for gode og trygge kjøreegenskaper.

VR: Om kort tid kan du kjøpe disse VR-brillene for å se på filmer i bilen via lyd fra 1000 Watt og 23 høyttalere som spiller Dolby Atmos.

Smartere dashbordassistent

EL7 har fremtidsrettede tekniske løsninger. Selvkjøring skal skje via hjelp av lidar-teknologi.

Lydsystem, infotainment og tilkoblingsmuligheter skal også være løftet et hakk.

Den lille dashbordassistenten Nomi skal dessuten ha blitt smartere, og skal ifølge Nio være i stand til å føre en flytende samtale, om du skulle kjede deg maksimalt.