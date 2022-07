Prøvekjørt: Nye Kia e-Niro: Mamma Mia, her er en betydelig friskere Kia

Ny og friskere Kia e-Niro kommer til Norge før jul. For å finne ut hva den har å by på, stakk vi til Tyskland.

FRANKFURT (elbil.no): Det er solgt rundt 8000 eksemplarer av dagens e-Niro-modell i Norge siden introduksjonen i 2018.

Selv om den er solid nok, trenger vi ikke kjøre mange mil for å konstatere at 2023-modellen er vesentlig forbedret. Og det er helt tydelig at Kia ville gi e-Niro et mindre traust og mer ungdommelig preg.

Til Norge før jul

De første bilene skal komme til Norge først i desember, og det er grunnen til at vi har reist til Tyskland for å få en prøvesmak.

Dette er en bil du kan kjøpe for alt mellom 379.000 og 449.000 kroner, avhengig av utstyrsnivå.

Batteripakken er omtrent like stor som tidligere. Den kommer nå med en utnyttbar kapasitet på 64,8 kilowattimer (kWt).

Det skal gi en rekkevidde på 460 kilometer (WLTP).

Det er litt mer enn i e-Niro-utgaven du kan kjøpe i dag.

FORVEKSLES EI: Designuttrykket på den nye 2023-modellen minner overhodet ikke om første e-Niro – verken foran eller bak.

På alle måter virker det som Kia med den nye e-Niro-modellen prøver å bli litt mindre trauste enn med den nåværende, som har vært på markedet siden 2018.

Først og fremst utseendemessig, men også når det gjelder kjøreegenskaper. Noen ulempe er det heller ikke at den har god plass både til folk og bagasje, og dermed kan duge som familiebil for fire.

Ut på fjelltur

I løpet av en prøvekjøring kan man ikke trekke noen klare konklusjoner rundt rekkevidde, men her får vi muligheten til å gjenta den samme runden to ganger.

Den bærer opp i høyden fra Frankfurt til toppen Grosser Feldberg (881 meter over havet), og inkluderer både små landsbyer med lave fartsgrenser og et godt stykke på autobahn.

Valget blir å kjøre skjødesløst på første forsøk, mens den andre runden foregår med mer følsom høyrepedal – og uten maksfart på autobahn.

Nåla peker på litt over 175 km/t ved maks her, mens oppgitt toppfart er 167 km/t. Det tilsier altså en misvisning på speedometeret på rundt fem prosent.

På første runde (62 kilometer) blir gjennomsnittsfarten 74 km/t, og gjennomsnittsforbruket lander på 1,62 kWt/mil. På den andre runden faller farten til 70 km/t, mens forbruket faller til 1,45 – altså mer typiske Kia-tall ved norske forhold.

Om vi legger disse to rundene til grunn, antyder det en rekkevidde mellom 400 og 450 kilometer – altså litt under teoretisk WLTP-rekkevidde.

I begge tilfeller var det tørr veibane og rundt 25 grader i lufta. Kort sagt optimale forhold.

Bedre ladeforutsetninger og V2L

Kia har, helt fram til introduksjonen av EV6, hatt tradisjon for å plassere ladeporten i front. Her gjør de ingen endringer på e-Niro, rent bortsett fra å sentrere den i fronten.

Til høyre for ladeporten er det en indikator for batteristatus.

SENTRERT: Ladeporten har havnet helt i midten på 2023-modellen. Samme sted setter man inn V2L-adapteret, som kan hente inntil 3 kW effekt til elektriske apparater (fra hovedbatteriet).

I løpet av denne prøvekjøringen rekker vi ikke å se nærmere på hurtigladefart, men kan konstatere at Kia ikke har økt maks ladeeffekt fra utgående modell. Det er fortsatt 80 kW som gjelder via CCS.

Hvorvidt ladekurven vil framstå bedre, og bilen dermed opprettholder en grei effekt over tid, må vi komme tilbake til i test.

En viktig forutsetning for å hurtiglade raskere på vinteren har imidlertid kommet på plass: Du kan forvarme batteripakken, ved hjelp av egen energi, på vei til en hurtigladestasjon.

Aktivering skjer ved navigering til hurtiglader, typisk minst 30 minutter før ankomst til ladestasjonen.

Under lanseringen etterspurte vi også mulighet til manuell aktivering av forvarmingen, men dette er dessverre foreløpig ikke på planen.

Grunnen til at vi tar opp dette spesifikt, er at det kan være nyttig dersom navigasjonssystemet mangler data om den aktuelle hurtigladestasjonen. Da vil ikke forvarming bli aktivert.

Et klart pluss er det imidlertid at e-Niro følger i fotsporet til EV6, og dermed har fått såkalt vehicle to load (V2L).

På godt norsk betyr dette at du kan bruke bilen som batteribank for hva som helst av elektriske apparater som ikke trekker mer enn 3 kW effekt.

Adapteret settes inn i ladeporten foran.

God plass og ditto komfort

Inne i bilen er det også mye annet som minner om EV6, først og fremst ratt, instrumenter og skjerm. I seg selv er ikke det noe dårlig skussmål; EV6 ble tross alt «Car of the Year» i 2022.

Undertegnede er 175 centimeter på strømpelesten, og lengst i beina. Dermed blir det en ganske normal 180-innstilling på førersetet.

RYDDIG: Men det er tydelig i e-Niros indre at Kia vil snakke godt også med analogt anlagte kunder. Hvorfor? Det er fortsatt et solid antall knapper.

Det er god plass i alle retninger, ikke minst over hodet. Her kan det trolig sitte en person på to meter.

Rattet kan justeres i dybden og i høyden, som bidrar til at det er lett å finne en god sittestilling.

Sittekomforten er god i setene med vegansk skinn, og sidestøtten god nok til at jeg ikke aker rundt ved aktiv kjøring på svingete veier.

Og apropos aktiv kjøring; ved bruk av sportsprogrammet strammer styringen seg til såpass at e-Niro føles vesentlig mer agil enn i normal-programmet. Under press reagerer den med sedvanlig understyring (mindre sving enn rattutslaget skulle tilsi).

FOCUS-HINT: Er det bare oss, eller har Kia latt seg inspirere av sent 2000-talls Ford Focus i hekken?

Her er altså det meste som før, men fjæringen føles samtidig hakket fastere enn nåværende e-Niro.

Den umiddelbare støykomforten framstår god, og bidrar til at det er trivelig bak rattet i e-Niro. Det skal imidlertid understrekes at vi kjører på jevn og fin asfalt, og at støybildet kan bli annerledes på grov, norsk asfalt.

Den digitale siden av saken

Jevnt over er e-Niro ganske lettbetjent og intuitiv. Instrumentpanelet gir det du trenger av informasjon om kjøreturen, relatert til distanse, kjøretid og strømforbruk.

Noen batteriprosent ser vi imidlertid ikke rett fram. For å få denne informasjonen må vi inn på berøringsskjermen i midten, under EV-menyen.

BERØRING: Hovedskjermen er responsiv og menyopplegget er til forveksling likt det du finner i EV6-modellen.

Her er det en lang rekke valg og muligheter, og man kan både velge et digitalt og et mer analogt spor på menyraden under.

Og her kan man enten styre klimaanlegget eller funksjoner som ellers befinner seg i menyen på skjermen, ved hjelp av det vi kan kalle «tæpping».

Dermed går det an å hevde at Kia har lagt en plan for at bilen skal passe både for folk som er digitale av seg og typen som ikke er helt komfortabel med smarttelefoner og app.

e-Niro kommer selvsagt også med appen Kia Connect, som vi ikke har vurdert nærmere i denne omgangen.

Den gjør det imidlertid enkelt å følge med på for eksempel ladeøkter, energiforbruk, om bilen er låst og hvor den befinner seg.

En fin oppfølger

En av grunnene til at plassen inne i bilen oppleves bedre, er at forsetene er krympet i volum med 30 prosent. Dermed er det god plass både foran og bak.

Ellers er det verdt å nevne at du finner to Isofix-fester for barneseter i baksetet, men intet i passasjersetet foran – som etterhvert er blitt vanlig på mindre biler.

ROMSLIG: Ett av bilens trumfkort er bagasjerommet på fine 475 liter. Plassen er relativt lett å utnytte, med grei innlastingsterskel.

I og med at e-Niro har en liten frunk (20 liter), slipper du å blande ladekablene med øvrig bagasje på lengre turer. Volumet imponerer ingen, men det er mye, mye bedre enn ingenting.

Pluss får bilen for at den kan trekke vesentlig mer tilhenger enn e-Niro har kunnet de siste årene. Tillatt vekt øker fra 300 til 750 kilo.

Litt skuffende er det imidlertid at Kia ikke har endret maksimal hurtigladehastighet (80 kW) til det bedre, med tanke på at batteripakken er såpass stor.

Vi lar imidlertid dette punktet stå åpent til vi har testet om ladekurven, over tid, viser bedre tendenser enn dagens utgave har gjort.