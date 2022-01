Investerer 300 milliarder kroner: Nissan, Renault og Mitsubishi med gigantisk elbilsatsing

ETTERLENGTET: Denne bilen blir et vanlig syn på norske veier i løpet av året. Nissan Ariya skal ta opp arven etter storselgeren Leaf.

Skal satse over 300 milliarder kroner på 30 nye modeller.

Alliansen bestående av Nissan, Renault og Mitshubishi er i ferd med å utvide samarbeidet sitt.

De tre selskapene har invitert til informasjonsmøte kommende torsdag, men holder foreløpig kortene tett til brystet rundt hva som er tema.

– Vi vet rett og slett ikke hva det gjelder, forteller PR-sjef Knut Arne Marcussen i Nissan Norge til Elbil24.

Ifølge det internasjonale nyhetsbyrået Reuters, som viser til anonyme kilder med kjennskap til saken, skal det imidlertid dreie seg om en gigantisk satsing på elektriske kjøretøy.

Nærmere bestemt skal det investeres rundt 200 milliarder kroner (23 milliarder euro) over de fem neste årene.

Etterlengtet Leaf-avløser

Innen 2030 skal målet være å utvikle tilsammen 30 nye modeller, basert på fem dedikerte el-plattformer.

Fra før er det kjent at de tre selskapene har investert rundt 100 milliarder kroner i et samarbeid, som foreløpig blant annet har resultert i modellene Renault Megane E-Tech og Nissan Ariya.

NYKOMMER: Renault Megane E-Tech.

Sistnevnte er det store forventninger til her hjemme, etter Nissans suksess med Leaf. Totalt ruller det over 65.000 Leaf i Norge, noe som gjør den til landets desidert mest populære elbil.

Ariya skal forøvrig være rett rundt hjørnet og blir snart et vanlig syn på norske veier i løpet av året. Over 6000 nordmenn skal ha vist sin interesse for bilen.

Den fransk-japanske trioen planlegger et utstrakt samarbeid for å redusere kostnadene. Ifølge Reuters kilder vil blant annet kostnadene knyttet til utvikling og produksjon av batterier halveres som en følge av at de forenes rundt felles løsninger.

Teknologien Nissan har utviklet rundt faststoffbatterier skal også deles, heter det.

Utstrakt samarbeid

Den fransk-japanske storsatsingen føyer seg inn i rekken av nyheter om samarbeid og konsolidering i den internasjonale bilindustrien.

Stellantis har annonsert en satsing på 35,5 millarder dollar (cirka 320 milliarder kroner) på elbiler. De legger opp til at bilene skal få en rekkevidde på minst 80 mil.

Stellantis er resultatet av sammenslåingen mellom franske PSA Group og italienske Fiat Chrysler Automobiles for et drøyt år siden. Selskapet har kjente merker som Peugeot, Fiat, Opel, Jeep, Alfa Romeo, Citröen og Chrysler i porteføljen.

Under teknologimessen CES i Las Vegas nylig ble det forøvrig kjent at den gamle storheten Chrysler fronter Stellantis gigasatsing.

Rett før jul annonserte en annen bilgigant, nemlig Toyota, at den går «all in» på elektriske kjøretøy. Alle modellene i porteføljen skal være tilgjengelige som elbiler innen åtte år i en satsing som beløper seg til 1500 milliarder kroner.