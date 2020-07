Sjekk hvilke nye elbiler vi har testet så langt i år

Vogna er større enn de tre like vi hadde med på tur i fjor. Det blir naturligvis uhøytidelig rapportering underveis, i form av levende bilder, og en avsluttende rapport her på elbil.no når ferien er over.

Men koronaviruset stoppet ikke testvirksomheten lenger enn til rett før påske. Da var det dags for testen av Porsche Taycan , som vi opprinnelig hadde et håp om å få med i vintertesten en drøy måned tidligere.

Etter at den testen vel var i mål, stupte vi rett inn i Covid-19-situasjonen – som la en klam hånd over mange av våre normale aktiviteter.

Det startet med den årvisse vintertesten , der vi samlet alt fra smått til stort og reiste på langtur over forblåste fjelloverganger. For aller første gang hadde vi med en kinesiskbygd elbil i en test, nemlig MG ZS EV (foran på bildet).

Første halvår i 2020 har vært rekordhektisk på testområdet. Totalt 15 nye modeller er testet, som altså gir et gjennomsnitt på mer enn to i måneden.

