Kia Concept EV9: Svær SUV fra Kia

THINK BIG: EV 9 blir en svær SUV med ekstrem plassutnyttelse, dersom den er i nærheten av det som vises på dette bildet av konseptbilen.

Concept EV9 gir en tydelig pekepinn på hvordan den neste elbilmodellen fra Kia vil se ut.

Vi har akkurat fått kjøre Kia EV6 på norsk jord, en kombi som er så lang at den nesten kan kalles ei stasjonsvogn.

Og som noen temmelig sikkert vil kalle en oppblåst e-Soul.

Nok en asiatisk sjuseter

Det er SUV-er svært mange nordmenn vil ha for tiden – og Kia og en drøss med andre produsenter om dagen, mener åpenbart at vi trenger en kjempestor sådan, med tre seterader.

Dette er altså enda en asiater med sju seter. Nylig er vi blitt presentert for tilsvarende fra BYD Tang, Hongqi E-HS9 og Nio ES8.

EV9 skal bygge på samme modulbaserte elbilplattform (E-GMP) som den svært velkjørende EV6 og Hyundai Ioniq 5, som vi nylig kjørte på bane.

Konseptet må ses på som, nettopp et konsept, der man viser hvordan bilen kan bli seende ut i hovedtrekk. For her har Kia glemt både batteripakke og B-stolpe, som vi med all sikkerhet vil garantere at en produksjonsbil vil ha.

SER BAKOVER: D-stolpen og vinduslinja har samme karakter som e-Soul, ellers er designen langt mer kantete, og bilen har fått en annen lyssignatur.

Plassmaksimert

Bilens design er kult nok i massevis og skal være inspirert av naturen. Trendmessig brukes resirkulerte fiskegarn i gulvet, og setetrekkene er laget av resirkulerte plastflasker og resirkulert ull.

I kupeen er det brukt vegansk skinn, som er langt mer bærekraftig enn skinn fra dyr. Kia forteller samtidig at de gradvis vil redusere bruken av ekte skinn i bilene sine.

På elbilene fra Kia er den ikoniske tigersnutegrillen blitt til et panel i samme farge som resten av bilen. Det skal hinte til prinsippet om bærekraftig mobilitet.

LED: Lys er den nye chromen. Et intrikat mønster skal ønske deg velkommen når du åpner bilen.

Bak frontpanelet skjuler det seg et intrikat stjerneskymønster som skaper lyseffekter når det aktiveres. Lyseffektene, som skal minne om himmel og natur, fungerer som «velkomstlys», og brukes også til å tilpasse lysene under kjøring.

Stjerneskymønsteret inspirerte Kias designteam til å utforme vertikale kjørelys både foran og bak på bilen og dermed gi Concept EV9 en unik, enhetlig lyssignatur. Dette havner neppe på produksjonsbilen.

Nytolkningen av grillen og den digitale tigerfjesfronten har også resultert i en ny utforming av luftinntakene som reduserer luftmotstanden og gir bedre aerodynamikk.

VERTIKALE BAKLYS: Kia beholder stående baklys, akkurat som på e-Soul.

I området ved luftinntaket på panseret er det et solcellepanel som kan brukes som strømkilde. Praktisk når det er langt til neste ladestasjon.

Takrelinger som kan felles inn i taket når de ikke er i bruk, optimerer luftstrømmen over bilen og bidrar også til bedre aerodynamikk. Takrelingene heves med et enkelt tastetrykk når det er behov for dem.

Et kameraovervåkingssystem erstatter de vanlige sidespeilene. Det gir både bedre oversikt og bedre aerodynamikk.

RESIRKULERT: Alle skal ned på karbonnøytralitet innen en tiårsperiode, da må resirkulerte materialer til.

Den lave sideprofilen og de markante støtfangerne er plassert høyt oppe på bilen. Den lave sideprofilen fremhever støtfangerne og gir bilen et typisk SUV-preg. De skarpe linjene skaper en kontrast til det muskuløse og kraftfulle uttrykket.

De maskinerte 22-tommers felgene fremhever Concept EV9s geometriske og robuste preg. En trekantet aerodynamisk del leder luftstrømmen rundt hjulet, samtidig som den skaper en spennende kontrast til det runde hjulet.

KNAPPEFRITT: Kia har (heldigvis) vært en av bilprodusentene som har beholdt en del funksjoner på knapper, se bare på nyeste lanserte EV6. Den tiden skal snart være forbi, skal vi tro konseptet.

Bord om bord

Vi har allerede sett storstue-aktige tendenser i Ioniq 5 og EV6. Concept EV9 måler 4930 mm i lengden, 2055 mm i bredden, 1790 mm i høyden og har en akselavstand på 3100 mm.

Firkantdesignen i EV9 gir enda mer rom for slikt. Et stort glasstak og svært luftig og minimalistisk interiør med en stor skjermplanke på 27 tommer, og et bittelite ratt, er hva man må forholde seg til, hvis da denne bilen blir satt i produksjon.

Skal konseptet gi deg noe hint, så er det hvert fall at også Kia sier farvel til alle fysiske knapper, noe de har holdt igjen på frem til nå. Kia sier lite om hva vi kan forvente av muligheter på skjermen.

Concept EV9 har tre nyskapende interiørmoduser tilpasset forskjellige situasjoner og behov. Setene snus rundt, slik at personene som sitter på første og tredje rad, blir sittende vendt mot hverandre. Andre seterad felles ned og blir til et bord.

Med andre ord, denne doningen kan altså bli en slags camping-SUV. Den som lever får se om den blir noe av.