Det er bare å glede seg! 9 elektriske oppturer fra den store bilmessen

9 NYE ELBILER: Sjekk hvilke nyheter vi synes var de mest spennende på høstens store bilmesse i München.

Det var tynt med sjokknyheter under årets store bilmesse i München, men mye å glede seg over for fremtiden.

Bilmesser er ikke en gang hva det var. Denne gangen har man kaller man det mobilitetsmesse og fokuset var så grønt at selv demonstrantene på utsiden uteble. Man skjønner at ting er i ferd med å skje når det var to proppfulle haller med sykler, mange av dem naturligvis med el-drift.

Sosiale medier har også endret behovet for bilmesser. Volvo var en av de første bilprodusentene som mente de ikke lenger trengte å betale i dyre dommer for å presentere bilene sine. De gjør det bedre på sosiale plattformer, mener de.

Og det foregår en viss konkurranse landene imellom: Renault var riktignok på plass og presenterte sin nyeste elbil Megan-E på klingende tysk, men hele Stellantis-gruppen, med fransk hovedsete, var ikke å se.

Den ganske nylig sammenslåtte gruppen girer opp til Paris Motorshow, eller Mondial de L’automobile som det egentlig heter, i oktober neste år. Det arrangeres annethvert år.

Men de elektriske godbitene var på plass. Vi drar deg gjennom de mest spennende.

Sjelden har en racerbil så mye å si for fremtidige biler på veien. Porsche er helt i tet på teknologi og helt i ytterpunktene for å få elmotorer og batterier til å yte på høyest mulig nivå, med så lav vekt som mulig. Det gir massevis av utfordringer og nye tekniske løsninger som vi senere vil se på gata.

Mission R viser helt nye metoder å bygge batterier på, nye kjølesystemer av batterier og motorer, regenerering av strøm på et helt nytt nivå (800 kW ved oppbremsing) og en ny 900 volts arkitektur som gjør det mulig å både fylle og tømme batteriene raskere, samtidig som bilen blir lettere.

Det man også får ut av konseptet er at det kanskje er en helt ny Porsche 718 Cayman vi ser på. Da antagelig med ren bakhjulstrekk. Det er lov å håpe på en svært spennende elektrisk fremtid i sportsbil.

Som snytt ut av nesa på storebror EQS. Med disse modellene har Mercedes snudd alle steiner og våget å tenke helt nytt, og markedet lar ikke vente på seg. Klassens laveste luftmotstand og proppfull av teknologi. Den fås med både bakhjulstrekk og firehjulstrekk og er et utstillingsvindu for hva Mercedes kan levere av teknologi.

G-klassen lar seg ikke avlive og er mer populær enn noen sinne. Selv om teknologien tilsynelatende er fra steinalderen – med stiv ramme og firkant-design – virker teknologien under svært så innovativ. Her er det en motor til hvert hjul. Hver motor har også en totrinns girkasse som gir deg ekstra lavgir og masse krefter i terrenget.

Løsningen gir deg potensielt enda bedre fremkommelighet enn tradisjonelle sperrer, som bryter kraftig på drivverket. Det beste av alt er at bilen kan bli tilgjengelig for mange flere. G-klassen er svimlende dyr i dag. Uten avgifter blir den bare svindyr.

Renault har solgt mest elbil i Europa med Zoe og nå kommer bilen som trolig vil erstatte den, i hvert fall i Norge. Bilen på 420 cm lengde får et batteri på 60 kWt, har 217 hester som trekker på forhjulene og får 450 kilometers rekkevidde. Den bygges i Renaults nye ElectriCITY (Douai, i Frankrike).

Renault 5

Dette er bilen som egentlig var laget som en skisse og i et segment de allerede har Zoe. Men den har truffet en innertier hos publikummet at de bare må sette den i produksjon. Den var godt passert sammen med sine stamfedre og viste hvor mye bilene har vokst på 50 år.

Dette er kanskje ikke verdens mest sexy bil, og det vi ser er trolig ikke hvordan den blir seende ut heller. Men det mest interessante er hva Volkswagen tenker om de minste bilene. Prisen må ned og bakkeklaringen opp. Det blir små crossovere med forhjulstrekk, bakhjulstrekk eller begge deler.

Slik skal Volkswagen-gruppen nå de yngste. Denne er på størrelse med den lille ID.Trend, men med trekk enten bak eller på alle fire og en design den spilleglade generasjonen, som allerede er vant til å bygge bilene sine på all verdens bilspill allerede, kommer til å digge.

Smart har i grunn alltid haltet og ikke helt fått det til. Det ble for et par år siden bestemt at Smart, som nå er et samarbeidsprosjekt mellom Daimler og Geely, skulle være et helelektrisk merke, Kanskje det er denne bilen de skal lykkes med? Looken er i alle fall kul og spenstig, og med batteri på minst 58 kWt bør rekkevidden bli bra.

Audi Grandsphere

Luksussedanen som åpnet ballet og som, om dette blir den nye designtrenden, endelig røsker opp i det gørr kjedelige og konservative luksussedan-markedet. Her har de til og med tatt Avant-begrepet inn i designen også.

Den 535 cm lange bilen er basert på deres nye elektriske premium-plattform, og med 315 cm lang akselavstand svelger den fint et 120 kWt batteri med 800 volts arkitektur og ladehastighet på 270 kW.

720 hk og 960 Nm er riktignok dårligere en Mercedes-AMG EQS 580 4Matic+, men den slår den på design.