Bilmerket BYD bekrefter to nye modeller til Norge i 2023: Begge kan fort bite fra seg

FLERE FISK I BASSENGET: I første omgang får du to elbiler å velge mellom. Dolphin til venstre vil virkelig kunne slå fra seg i billigmarkedet. Seal til høyre vil nok først og fremst konkurrere mot Tesla Model 3.

Verdens største produsent av elektrifiserte kjøretøy, kommer for fullt i Europa. I Norge får vi en kombi og en sedan.

BYD, eller Build Your Dreams, som navnet egentlig står for, begynner å bli kjent for dem som følger litt med i bilverdenen.

Selskapet startet som batteriprodusent, og er verdens største på buss, store lastebiler, autonome lastebærere og trucker.

De produserer også sine egne mikrochips, de små databrikkene som holdt på å velte hele produksjonen for flere bilprodusenter under pandemien.

FJERNET DRØMMEN: Det later til at Build Your Dreams-navnet er borte fra hekken på de nye bilene.

På svært få år er de også blitt verdens største produsent av elektrifiserte biler, nærmere bestemt både hybrider og elbiler.

Grunnen til det er subsidiering av slike biler i verdens største marked, Kina.

Det er bare to år siden vi var på «europalansering» av BYD Tang på Ekeberg-restauranten, og siden den gang har de lansert modellene Han og Atto3 i Norge.

Og innen året er omme, skal det komme to til, melder BYD-importør RSA nå.

Foreløpig har ikke BYD herjet på salgslistene i Norge.

Det ruller 4114 BYD personbiler på veiene fordelt på 2.852 Tang, 813 Atto3 og 449 Han.

I tillegg er det registrert 603 av varebilen T3, og som kuriosa kan vi ta med at det faktisk ruller 193 BYD-busser i Norge også.

To til Norge i år

Denne høsten lanseres BYD Dolphin, BYD Seal og BYD Seal U i Europa.

Den norske importøren RSA bekreftet at de tar inn Seal, en sedan som gikk så til de grader rett i strupen på Tesla Model 3 i Kina at Tesla ble nødt til å senke prisene, noe som resulterte i senkede priser i resten av verden også.

RSA skal også tilby Dolphin, en kombi som vil konkurrere mot en rekke biler i 280-400.000 kroners klassen.

– Vi mener BYD Seal og BYD Dolphin er viktige steg for å utvide vår kjøpergruppe og gi flere muligheten til å oppleve kvalitetskjøretøy fra BYD. Ved å utvide produktutvalget med disse modellene tør vi påstå at vi tilbyr et modellutvalg som passer for alle, sier Simen Wøien Christensen, salgssjef i BYD Norge.

PRISPRESSER: Vi vet ikke prisen ennå, for Dolphin i Europa blir en større (lengre) versjon av den som selges i Kina.

Dette vet vi nå om BYD Dolphin

BYD Dolphin blir første modell ut i BYDs nye Ocean-serie.

I likhet med BYD Atto3, er Dolphin bygget på BYDs nye plattform, e-Platform 3.0.

Den kommer med 60 kWt netto batteripakke med varmepumpe som standard, og har en toppeffekt på 88 kW under hurtiglading.

Rekkevidden blir på hyggelige på 427 km (WLTP).

Bilen er faktisk lengre enn både Volvo EX30, Jeep Avenger, MG4, Renault Megane e-Tech og Volkswagen ID.3, så dette er med sine 4.29 cm i lengden en C-segment-bil.

Men den er smal, 1.77 cm i bredden og relativt høy, 1.57 cm, så det bør være ok plass i den.

Bagasjerommet på 345 liter kan utvides til 1.310 liter når begge seteryggene (40/60-delt) legges ned.

FREKK LOOK: Seal har fått en rekke priser for designen. Den blir et spennende tilvalg i floraen av elbiler.

… og dette vet vi om BYD Seal

BYD Seal er som sagt en direkte konkurrent til Tesla Model 3, og er en sedan med firehjulsdrift.

Den har en samlet effekt på solide 390 kW (530 hk)

Bilen har et batteri på 82,5 kWt, noe som gir en rekkevidde på mellom 520-570 km (WLTP).

Ladingen skal gå relativt fort: Inntil 150 kW på DC-lading, og 11 kW på AC-lading, altså typisk hjemmelading.

Seal benytter BYDs nyeste CTB-system (Cell-to-body), som angivelig skal forbedre kjøretøyets sikkerhet, samtidig som Blade-batteriene så å si skal være brannsikre.

IKKE HIT: En sprek SUV som passer perfekt for Norge, men denne modellen kommer ikke hit … foreløpig.

SUV-en Seal U foreløpig på vent

Seal U er som navnet antyder et utspring fra Seal, men den er en SUV med romslig plass og sterke spesifikasjoner.

Denne bør strengt tatt ha større mulighet for å lykkes i Norge enn Seal, men denne modellen ligger også ganske tett på dagens Atto 3.

Modellen vurderes fortløpende for Norge av importør RSA.