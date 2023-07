Parkering for elbil

Tolvte og siste reisebrev fra våre elbilferskinger på tur: Et tårevått farvel med Maud Rite

HENGER MED HODET: Våre tre elbilferskinger er ikke lenger så ferske. I tre uker har de kjørt rundt i sin lånte Ioniq 6, og i dagens avsluttende epistel går det opp for dem at eventyret er over. I hvert fall for denne gang …

Molefonkne dyr, forvirrende sørlandsbyer, et møte med Eksosbilforeningen og en grusom erkjennelse venter i dagens avsluttende kapittel fra våre elbil-musketerer.

Elbilforeningen har sendt tre manusstudenter fra høyskolen Kristiania på kjøretur nedover kontinentet og i en lånt elbil. Den siste tiden har de fartet rundt i Norge. De har fått beskjed om å ha setebeltene på – men ellers har de frie tøyler …

De døpte raskt bilen, en Hyundai Ioniq 6, for Maud Rite. Turen var i gang.

Gutta kjørte fra Oslo via Sverige ned til Danmark, der de tilbragte sin aller første natt hos perifer, men nyttig familie.

Turen gikk videre til Tyskland, der de havnet i tidenes regnskur på en hippie-campingplass. Her fungerte Maud nå også som tørkestativ:

De betalte hippiene med noe som for dem framsto som ubrukelig valuta: Penger. Gutta forlot Hamburg, og vi forlot dem i den tyske byen Reinstorf:

Så havnet de blant annet på rom med tre ukjente menn i Berlin:

Deretter var det tid for å vende panseret nordover igjen, og en tur til Bergen:

Mye tyder på at de ikke kom seg så langt nord som vi først trodde, og at det ikke var Bergen vi alle kjenner det dreide seg om.

For plutselig kjørte de gokart og opplevde eksistensielle utfordringer på et akvarium i Nord-Tyskland:

Så sladdet gutta boys farvel til den tyske stat, kjørte gjennom Danmark på rekordtid og følte de levde farefullt – dypt inni de svenske skoger:

Fra de svenske skoger til Norge og etter hvert Vestlandet: Utenriksdekningen er over, og nå har sågar våre tre venner blitt fem:

Men nei og nei, hva har egentlig våre ferske elbilvenner rotet seg bort i her? Noe er de blitt utsatt for, men vi røper ikke hva …

Så begynner våre elbil-musketerer å bli tørste, og har hørt det skal være vann i Voss …

Deretter får våre venner på tur tidenes tunnel-syn på Vestlandet. Og elbilen Maud begynner å drepe frosker.

Omsider gjør de for tiden fem elbil-musketerene nok et forsøk på telting, denne gang i en lavvo. Men den lavvoen, den var også en fet flokk lokale kyr svært interesserte i …

Her kommer den tolvte og aller siste uhøytidelige stemningsrapporten fra elbilferskingens ferd:

Nye dyr, nye muligheter

Smackpow!

Vi våknet i en nydelig åker, takknemlige for at vi ikke var blitt tråkket i hjel av kuene fra i går.

Etter en kjapp rekalibrerings-kaffe og et aldri så lite lagmøte, tok vi lavvoen på nakken og labbet bort til Maud, som sto der, frisk som alltid.

Det slutter aldri å være behagelig å sette seg inn i en snasen bil etter episke naturprøvelser.

Vi gledet oss fælt, for i dag var selve dagen, belønningen om du vil, da vi skulle til …

Dyreparken i Kristiansand!

Vi smalt i gang noen udødelige Sabeltann-låter og suste i vei ned bibelbeltet.

YAY! Airbnb-leiligheten hadde gratis lading!

Feil …sand

Omsider kom vi fram til det vi trodde var Kristiansand, men det viste seg og være et mindre sted litt lenger unna ved navn Lillesand.

Hit hadde akrobat og kloakkarbeider Sjur Vatne Brean sendt et elektronisk telegram ved hjelp av mobiltelefonen og skaffet oss noe som heter AirBNB, et slags losji-konsept for viderekommende.

Med andre ord hadde vi en leilighet i to dager som vi kunne boltre oss i.

Her møtte vi også noen venner som kjørte rundt på oppdrag fra Eksosbilforeningen (buu!), men tross våre ulikheter ble vi omsider venner, og klarte å leve i samme hus.

FUKTIG FORBRØDRING PÅ TVERS AV IDEOLOGISKE SKILLELINJER: Elbil-Emil og Eksos-Aksel bryter brød og tar et etterlengtet bad i karet.

Da var det bare én ting å gjøre, da:

Å se på dyr i fangenskap.

Fri dressur i dyreparken

Vi var spente på å dra i dyreparken. Flere av gutti-tuttiene hadde vært i dyreparker før og blitt forferdet av at dyrene ser triste ut.

Men til vår store overraskelse var det bedre her, her så dyrene bare litt molefonkne ut, som virkelig var et steg i riktig retning, spør du oss.

Alle var enige om at det kuleste dyret var løven, untatt Hamza Shah, som mente det Morten Skogmus som var kulest.

Men etter at vi omsider kom oss vekk fra dyrefengselet og fikk dratt Hamza ut av Hakkebakkeskogen var det bare én ting og gjøre:

Ta en etterlengtet fest.

LIKE SOM TO DRÅPER VANN: Men bare én av disse slapp ut av dyreparken, vi røper ikke hvem.

Noen fra eksos-gjengen hadde en bekjent i Lillesand som vi skulle dra på cowboyfest hos.

Vi gledet oss som barn, gjorde oss flid foran speilet og sviktet nok en gang Maud med en taxi.

Men da vi kom fram til festen, var det ingen der. Det var tydelig at det var rigget opp til fest, men folk var ikke å se.

Det var ikke før Emil sa: «Se ned!» at vi så det var full kalas.

Vi hadde helt glemt at vi var i Lillesand, så den folketomme illusjonen kom bare av at alle som bor der er lilleputter, vaskeekte minier.

Den fryktede dagen ankommer

Neste morgen våknet vi alle med en vond følelse i magen:

Dagen vi hadde fryktet var omsider her … hjemreisen.

Etter nesten tre uker med strabaser og eventyr skulle vi sammen med vår elskede Maud vende nesa og panseret hjem mot Hobsysselet (Oslo).

Bilturen hjem var relativt stille, vi bare nøt, nøt selskapet og fortrengte det utenkelige, som nå var realitet:

Vi måtte si farvel til Maud Rite.

TROFAST: Maud holder vakt.

Da vi kom fram til Oslo lempet vi sakte av én etter én passasjer, til det bare var Emil og Tord igjen i bilen.

Vi visste at Maud skulle tilbake til Birger Naomi Haug, men vi ville gjøre en siste stas på henne.

Så vi tok henne med på spa!

Maud fikk full massasje, med polering, spyling, støvsuging og happy ending, før vi til slutt kjørte henne tilbake der hun kom fra.

Men på en eller annen måte følte vi ikke at dette var slutten.

For elbilrevolusjonen fortsetter, bare uten oss. Så nå gjenstår det bare å si: Kjøp deg en elbil!

Det var på ekte overraskende lett å komme seg rundt, det begrenser ikke eventyret på noen som helst måte – vi vil tvert imot si at det beriker det.

Emil og Tord konkluderer – etter tre uker i Maud – mens tårer triller og epler skrelles:

Vi har hatt den mest eventyrlige reisen tre musketerer kan ha. Maud har ikke bare vært en elbil, hun har vært EL-bil (på spansk).

Elbil-musketerne sjekker ut! Takk for oss<3