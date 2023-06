Parkering for elbil

Så mange har kjøpt elektrisk MC/moped siden Enova-støtten kom i fjor: Gir «kontant­støtte» ved kjøp av el-tohjulinger – skuffet over responsen

ELMOPEDER KAPRER ANDELER, ELEKTRISK MC HENGER LANGT ETTER: Det viser tallene elbil.no kan presentere i denne saken. Her ser du et bilde fra da vi duelltestet tunge to elmotorsykler tidligere i år. Alle foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Etter at Enova i fjor vår lanserte økonomisk støtte ved kjøp av elmotorsykler og elmopeder, føk interessen for elektriske tohjulinger i været. Men så kom 2023 …

Det begynte med et lydløst brak i mars i fjor.

Forhandlere som hadde elmotoriserte tohjulinger i sortimentet kunne fortelle elbil.no at de aldri hadde opplevd maken til interesse for produktene sine.

For fra og med da – og i en tidsramme som fremdeles er uklar, får du refundert 3.500 kroner fra Enova hvis du kjøper ny elmoped.

Og ikke minst 15.000 ved kjøp av lett elmotorsykkel – og 25.000 kroner hvis du satser tungt og går for en splitter ny tung elmotorsykkel.

TRENGER FORTSATT DRAHJELP: Elektriske motorsykler er fortsatt i startgropa. Den elektriske andelen av den norske MC-bestanden er i dag på knappe 0,8 prosent.

Derfor trengs det støtte foreløpig

Bakgrunnen for støtten er at salget av elektriske motorsykler og mopeder fortsatt er beskjedent – og at det trengs få fart i markedet, i form av flere modeller og flere som våger å importere elektriske tohjulinger til landet.

På tohjulingsfronten har vi ikke sett noe som minner om den rivende utviklingen elektrifiseringen har hatt i bilmarkedet, eller elsykkelmarkedet, for den del.

Samtidig er en annen del av bakteppet at den mer klimavennlige teknologien gjerne koster mer å både utvikle og produsere.

Det vil si: Frem til produktet blir omfavnet av massemarkedet, hvorpå markedskreftene dermed typisk sørger for at prisene synker til et nivå hvor produktene klarer seg uten drahjelp.

Markedet for eltohjulinger så lovende ut i fjor, men så langt i år er vi ikke fornøyde. Nora Lian, rådgiver i Enova

For motoriserte elektriske tohjulinger er situasjonen fremdeles nesten den samme som den var i elbilmarkedet for et drøyt tiår siden.

Det er i slike situasjoner at statsforetaket Enova typisk går inn og prøver å stimulere markedet, både privatpersoner og bedrifter, til å gå for mer klimavennlige valg.

I dette tilfellet en slags kontantstøtte, om du vil.

Fortsatt bare en brøkdel elektriske

Statistikken på Norsk Klimastiftelses nettside tilnull.no viser at elrevolusjonen fortsatt er et godt stykke unna på elmoped- og elmotorsykkelfronten.

Av totalt 309.295 tunge og lette motorsykler i Norge, er bare 2.451 elektriske per i dag. Det utgjør en andel på stusselige 0,79 prosent.

Sist måned var 28 av totalt 1.910 solgte motorsykler utslippsfrie.

På mopedfronten er den elektriske andelen litt bedre, men fortsatt beskjeden:

Av totalt 140.546 mopeder, er 4.468 per dags dato utslippsfrie – det utgjør en el-andel på 3,18 prosent.

Her ser det imidlertid ut til å være mer fremdrift enn på MC-fronten:

74 av totalt 233 mopeder solgt sist måned var elektriske – en andel på 32 prosent.

Enova: – Ikke fornøyde så langt i år

Tallene reflekteres av Enovas egen statistikk over hva de har tildelt av støtte til motoriserte elektriske tohjulinger siden ordningen ble innført.

Og der i gården er de skuffet over interessen fra tohjulings-kundene i år, etter en brakstart på ordningen da den ble innført i mars i fjor.

– Det var en større interesse da tiltaket ble lansert. Markedet for el-tohjulinger så lovende ut i fjor, men så langt i år er vi ikke fornøyde, sier rådgiver Nora Lian i Enova.

Hun forteller at de i år hadde forventet en økning fra i fjor, men slik ser det ikke ut til å bli så langt.

– Vi ser spesielt at andelen for el-tohjulinger i fylkene Trøndelag, Troms og Finnmark er spesielt lav.

Slik gikk det i fjor – og i år

Enovas statistikk baserer seg på kalenderår.

Fra ordningen ble innført i mars i fjor og ut 2022, ble det totalt refundert 8.732.500 kroner til kjøpere av elektriske tohjulinger.

Totalt ble det gitt støtte til 1.072 elektriske tohjulinger, uansett klasse.

Av disse var 162 elektriske lettmotorsykler, 145 var tunge elmotorsykler og 765 var elmopeder.

Hittil i år er tallene langt lavere:

Totalt er det så langt i år refundert 2.310.500 kroner, som ikke er all verden sammenlignet med de nærmere ni millionene som ble tilbakebetalt til norske kjøpere som våget å ta spranget til elektrisk drivlinje i fjor.

Så langt i år er det spesifikt snakk om 263 kjøretøy totalt, fordelt på 47 tunge MC-er, 33 lette motorsykler og 183 elmopeder.