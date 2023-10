Parkering for elbil

Kia presenterte konseptbilene Kia EV4 og EV3: Smått spennende fremtidsgløtt fra Kia

PRESENTERTE KONSEPTBILEN EV3: Om få år skal Kia ha biler i de mest populære segmentene, men billige blir de ikke.

Kia presenterer to helt nye konseptmodeller, en sedan og en kompakt SUV. Særlig sistnevnte kan bli spennende.

Under sin årlige såkalte «EV Day» torsdag presenterte Kia tre nye biler.

Kia kunngjorde i presentasjonen en plan om å utvikle et bredt utvalg elbiler til en pris fra 30.000 til 80.000 dollar (ja, foreløpig går det i dollar), inkludert eksisterende modeller som EV6 og EV9.

De tre andre nyhetene skal inn i de knalltøffe B- og C-segmentene, og EV 5 presenterte vi i går:

Nykommerne EV5, EV4 og EV3 vil koste fra 35.000 til 50.000 dollar. Da blir Kia i tilfelle for første gang dyrere enn Volvo.

SEDAN: EV4 vil gå rett i strupen på Tesla Model Y, men markedet for disse bilene har kjølnet i Norge.

EV4 – en frekk sedan

Sedaner er viktige i mange markeder. EV4 Concept står kanskje ferdig i 2025.

Størrelsesmessig vil den møte Tesla Model 3, som må ses på som aldrende om to år, selv etter faceliften, samt Polestar 2, BMW i4, Ioniq 6 og Nio ET5.

CHUBBY: Den ser tung og lang ut, men skal visstnok være en sedan.

I Norge er uansett dette markedet svært marginalt, så her hjemme blir dette neppe noen viktig bil.

Den skal bygges på dagens E-GMP plattform som blant annet EV6, EV9 og Hyundai Ioniq 5 og 6 bygges på.

Bilen er en kantete, litt høy og langtrukken sak, som så mange andre sedaner, ville passet perfekt som en kombi.

STOFF: Vi ser mer naturlige materialer i bilene fremover. Det blir lunt i fremtiden.

Med sorte felter både på A og D-stolpe oppnår man et visuelt «flytende» tak.

Stående kjørelys bidrar ikke til å få frem en bred profil, snarere tvert imot. Og sant å si er den såpass høy i linjeføringen at den like gjerne kunne kalles en crossover.

Interiøret er luftig og minimalistisk, slik vi har sett på de siste konseptene fra Kia, og de lover sterk innflytelse av kunstig intelligens i brukeropplevelsen via det vi foreløpig tror blir to stykk 12,3 tommers skjermer bak en felles glassplate.

KOMPAKT SUV: EV3 vil trolig være i størrelse med Geely-søsknene Smart #1, Volvo EX30 og Zeekr, men vil trolig også terminere Kias egen Niro EV.

Kompakt SUV

Kia EV3 ser ut til å være en kompakt SUV i størrelse med den nylig lanserte Kia Niro EV.

Om det er tilfelle, vil sistnevnte trolig bli borte som elbil og fortsette sitt liv som hybrid.

SETT DET FØR? Familielikheten er stor. Her blir støvsugeren flittig brukt.

Linjalen har vært i flittig bruk her også, og er helt i tråd med EV9, EV5 og konseptet EV4.

Interiøret låner fra konseptstadiet av EV9, med ovalt ratt, flytende midtkonsoll, en stor dobbel skjerm samt mye luft og få knapper.

Her ser man for seg en setepute som kan slås opp for å få masse lasterom mellom seteradene, noe som Honda Jazz er alene om i dag.

SLÅ OPP: Baksetet kan både slås opp og ned. Håper det blir med videre til produksjon.

Den blir også bygget på E-MGP-plattformen, men mye kan skje med både motorer og batteriteknologi de neste årene, så det har neppe noen hensikt å komme med tekniske data, noe Kia heller ikke har gjort i dag.