Solgte nesten en kvart million elbiler i tredje kvartal: Ny global Tesla-rekord

STADIG NYE REKORDER: Teslas Model Y bidro sterkt til at den amerikanske elbilprodusenten slo alle rekorder i tredje kvartal i år.

Leverte ut hele 241.300 Teslaer i juli, august og september.

Tesla gikk i helgen ut med utleveringstallene og produksjonsnumrene for årets tredje kvartal, og ikke overraskende var det igjen duket for nye rekorder.

Allerede i månedsskiftet august-september sa Tesla-sjef Elon Musk til selskapets ansatte at september ville bli «the craziest month of delieveries Tesla will ever have«.

Og nå er altså fasiten her som viser at han har ordene sine i behold: Tredje kvartal har gått bedre enn ventet for Tesla.

241.300 Teslaer har blitt utlevert rundt om i verden i denne perioden.

Det utgjør en økning på 73 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Dette er en formidabel fjær i hatten for Tesla, sier Elbilforeningens generalsekretær, Christina Bu.

ELBIL-GRÜNDER OG ELBILFORENING-SJEF: Tesla-sjef Elon Musk og Elbilforeningens generalsekretær, Christina Bu.

Tesla toppet septembersalget i Norge

I august suste Teslas nye Model Y inn som mestselgende bil i Norge, viste tall fra Opplysningskontoret for veitrafikken (OFV), og den beholdt med god margin også førsteplassen nå i september, med 3.396 registrerte biler.

Neste på lista? Det var Model 3, med 1.533 solgte modeller i Norge i september.

Den eneste bilen på topp 5-lista over september som ikke er helelektrisk, er for øvrig hybriden Toyota Rav4, som ligger på tredjeplass med 580 registreringer i september.

Slo sin egen rekord – fra juni

Tilbake i mer internasjonale farvann, viser tallene for året svært gode tendenser for Tesla.

Forrige gang Tesla slo sin egen rekord, var nemlig i forrige kvartal i år. Det forrige rekordtallet landet på 201.250 biler.

Tesla har faktisk fortsatt å øke både i produksjon og leveranse hele seks kvartaler på rad, på tross av både pandemi og mangel på såkalte chips, som både bilbransjen generelt og elektronikkbransjen sliter med for tiden.

Som i forrige kvartal var det Model Y og Model 3 som sto for brorparten av rekordleveransen. Tesla utleverte faktisk bare drøye 9000 Model X og S i tredje kvartal i år, men dette var likevel en tredobling for disse modellene sammenlignet med forrige kvartal.

Samtidig sendte man altså ut Model 3 og Y som aldri før: Totalt utleverte Tesla levert over 232.000 eksemplarer av Model Y og Model 3 mellom juli og september.

KOM TIL NORGE I AUGUST: Model Y har allerede blitt omfavnet av mange tusen nordmenn.

Shippet fra Shanghai

Det er så langt de Kina-produserte Model Y-bilene som har kommet til Europa og Norge. De amerikanskproduserte Y-ene har så langt vært forbeholdt hjemmemarkedet.

Teslas gigafabrikk i Shanghai skal ha eksportert mer enn to tredeler av produksjonen sin i august, likevel ble det leveranserekord av Teslaer også i Kina i årets tredje kvartal.

Mange som sto på venteliste for Model Y, trodde lenge de måtte vente på bilene som skulle produseres i Berlin. Men siden byggingen av fabrikken har vært utsatt for flere forsinkelser, endte det europeiske markedet med biler produsert fra Kina i stedet.

– Bilene bygges ved vårt nyeste Gigafactory i Shanghai. Når den står ferdig, vil også Gigafactory Berlin-Brandenburg designe og utforme biler for det globale markedet fra Tyskland, sa kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla Norge til Elbilforeningen i sommer.

Det han ikke kunne si noe om, var når den tyske Tesla-fabrikken vil være oppe og stå, men det har vært spekulert i at det kan bli allerede senere i år.

Og apropos det: Klarer Tesla å opprettholde den samme økningen av produksjonstempo som de har hatt til nå, vil de faktisk ha en mulighet til å produsere en million elbiler i 2021.

