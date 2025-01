Parkering for elbil

Elbil.no oppsummerer året: Her er de ti mest leste artiklene våre i år

FÅR DU JULESTEMNING?: Vintertesten til Elbilforeningen var populær som alltid, både på YouTube og elbil.no. Foto: Jamieson Pothecary/elbil.no.

Romjula er tid for årsoppsummeringer. Vi avslører hvilke nyhetssaker som ble mest lest på elbil.no i år.

2024 var nok et godt år for elbilen. Batterier ble billigere, det dukket opp biler med lengre rekkevidde og nok en gang fikk vi bevist at elbil duger på vinterføre.

Her er sakene dere var mest opptatt av i år:

1. Gammelt blir nytt

Saken som klart flest var interessert i, var nyheten om at landets mest utbredte ladeselskap, Recharge, var i full sving med å bytte ut gamle slitne ladestasjoner med nye moderne hurtigladere.

Et tegn på at folk var klare for noe nytt?

2. Pling! Du kjører for fort!

7. juli 2024 var dagen alle med splitter ny bil måtte bli vant med å få kjeft for å kjøre for fort. Det var starten på EU-direktivet som krever at nye biler må komme med lydvarsel hver gang du bikker over fartsgrensa.

Trafikksikkert, men også irriterende og distraherende for mange. Heldigvis hadde vår mann Rune Nesheim noen tips til hvordan lettdistraherte bilister kunne skru det av:

3. Dyrt med batterier sier du?

Hva vil dere ha? Billig batteri! Når skal dere få det? Om 5 år, kanskje …

En av årets overraskelser for redaksjonen var hvor gira folk var på å lese om hva markedsanalytikere spådde om dollarprisen for batterier.

Gjennomsnittsprisen per kWt har allerede falt drastisk de siste tre årene, men hvor billig ser de for seg at det kommer til å bli? Ta en titt, da vel:

4. Bilkrasj!

I februar fikk vi resultatene av Euro NCAPs krasjtester, hvor de hadde smadret 16 elbiler i trafikksikkerhetens navn.

I saken finner du video av samtlige elbiler som ble testet. Verdt et klikk om du er nysgjerrig på hvordan det gikk med din bil.

5. Tesla-test

2024 var året hvor Elon Musks rykte fikk seg en smell, men likevel er Tesla like populært. Spesielt når de setter ned prisene for å skvise konkurrentene.

Ny Model 3 med bakhjulstrekk ble lansert med den gunstige startprisen på 356.000 kroner. Da var det mange som ville høre hva vi mente om bilen.

Ikke så lysten på lese? Kos deg med videoversjonen av testen:

6. Elbilforeningen leker seg i snøen

På YouTube-kanalen vår var den store vinneren fremkommelighetstesten. Hele 110 000 seere har fått med seg hvilke av de utvalgte vintertestbilene som klarte seg best i dypsnøen.

Artikkelversjonen gjorde det også bra på elbil.no. Med god grunn, for du skal kanskje være litt grinete om du ikke koser deg med denne litt uhøytidelige testen.

Spesielt gøy er veddemålet mellom biltesterene våre hvor taperen må ta armhevninger i 20 cm snø:

7. Enda mer batteri!

Det virker som om leserne våre aldri får nok av batteripreik.

Den syvende mest leste saken i år handlet om kinesiske IM L6 og ryktene om at den skulle være først i verden til å ta i bruk de etterlengtede faststoffbatteriene.

Jammen viste det seg å være litt hold i ryktene også, i det minste semi-hold.

8. Den lille svensken

Den kompakte Volvoen EX30 ble den nest mest solgte bilen i Norge i 2024, like bak Model Y.

Utfra lesertallene så skulle man nesten tro at alle som kjøpte EX30 var innom for å sjekke hva biltester Rune Nesheim synes om bilen, som han roste for pris, hengervekt og design.

9. Lade-Lars og stikkontakten

Det er en stund siden reglene for lading av elbil med stikkontakt ble definert i NEK:400, men likevel lurte mange på hvordan de skulle forholde seg til det. Er det greit eller ikke?

Ladeguru Lars Godbolt stilte opp og forklarte medlemmene hva som gjelder.

10. Glem Model Y!

På tiende plass finner vi den selvsikre uttalelsen fra Nio-sjefen da han presenterte deres nye SUV.

– Dere som har vurdert å kjøpe en Model Y i senere tid, bør vente og sjekke ut Nios nye bil, sa han i mars.

I desember ser det ikke ut som om så veldig mange nordmenn hørte på ham, med tanke på at Model Y solgte tett opp mot 16 000 eksemplarer.

På vegne av Elbilforeningen og redaksjonen i elbil.no vil vi takke alle som har klikket seg inn og lest artiklene våre i år. Vi håper dere fortsetter å lese masse spennende elbilnytt i 2025 også.

Vi sees til neste år!