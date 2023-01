Parkering for elbil

Tjuvstartet i helgen med pop-up-lokale i kjøpesenter: Stadig mer elektriske Lotus får snart eget showroom i Oslo

I VARESORTIMENTET: Like bortenfor parfymeavdelingen i første etasje på Steen og Strøm i Oslo ble det i helgen åpnet en pop-up-butikk. Lotus fikk dessverre ikke sin elektriske SUV gjennom dørene her, men den vil selvsagt stå utstilt i det kommende showrommet som åpner til våren en gang. Alle foto: Gro Matland Nevstad / elbil.no

I helgen åpnet bilmerket Lotus et lite pop-up-hjørne på Steen og Strøm. Men til våren kommer et nytt utstillingslokale et par-tre hundre meter fra det ærverdige kjøpesenteret.

Trenden med såkalte «showroom» for elbiler i Oslo startet sommeren 2021 med Polestar Space i Øvre Slottsgate.

I løpet av det neste året etablerte ytterligere tre bilmerker seg med fancy utstillingslokaler midt i Oslo sentrum, alle fra Kina:

Nio – Karl Johans gate 33

Xpeng – Operagata 26

Voyah – Klingenberggata 7

Snart kommer Lotus Eletre

Nå er det altså en engelskmann som er på flyttefot til byen.

Bilmerket Lotus, som tidligere var et erkebritisk merke startet av racerbilsjåfør og ingeniør Colin Chapman i 1948, skal i løpet av nær fremtid etablere sitt eget utstillingslokale i Oslo sentrum.

GULT LYS: Disse tre har fått klarsignal fra toppen og kan kalle seg Lotus-eksperter. Fra venstre Lucas Tierney, Mikkel Lyssand og Elizabeta Potorqoj.

Lotus tilhører i dag kinesiske Geely Holding, som også eier både Polestar og Volvo.

Men fra Lotus’ sitt midlertidige krypinn på Steen og Strøm er det ikke mulig å få vite nøyaktig adresse for det store utstillingslokalet. Ei heller eksakt dato for innflyttingsfesten.

Derimot loves det fra Lotus-hold nå at det i mai vil være mulig å prøvekjøre bilmerkets helt nye elektriske SUV gjennom Oslos gater.

I fjor sommer kunne elbil.no melde at Lotus Eletre får over 600 hestekrefter og skal klare sprinten fra null til 100 på under tre sekunder.

Sniktitt på Oslo Motor Show

På Oslo Motor Show i fjor høst fikk vi en sniktitt på hva som venter.

Den nye doningen er 5,1 meter lang og 1,6 meter høy, med en akselavstand på tre meter.

Eletre er basert på en 800 volt plattform, som de har valgt å kalle Electric Premium Architecture.

Etter planen skal de første norske eierne få bilene sine til sommeren. Utsalgsprisen vil etter våre beregninger bli på en drøy million kroner.

Lotus Eletre får et batteri på over 100 kWt, som driver en motor på hver aksel.

Effekten er foreløpig 600 hestekrefter, men det vil komme enda mer performance-fokuserte versjoner etter hvert.

Jåleri i hekken

Sportsbilmerket Lotus har i alle år vært kjent for sine lette biler, men deres aller første SUV blir definitivt den tyngste gjennom tidene.

For første gang ser man litt jåleri hos Lotus også. LED-stripa bak lyser normalt rødt, og går over til «rennende blinkelys» ved bremsing.

Når bilen låses blir stripa gul, som så blir til grønt når den låses opp igjen.

Og mens lading pågår sendes lys i bølger fra den ene siden til den andre.

Ta en titt på lista nedenfor over biler vi gleder oss ekstra til i 2023. Der finner du blant annet Lotus Eletre:

Var ikke mulig å få inn elbilen

– Vi gleder oss til å invitere dere til åpningen av den nye butikken vår, sier Christian Hem, Commercial Manager Oslo i Lotus Cars Europe.



Hem har lang erfaring fra bilbransjen, og jobbet sist i Xpeng, som åpnet et tilsvarende showroom i Oslo i fjor.

BENSIN AV BÅLET: – Det vi satser på fremover nå er selvsagt elbiler, sier Christian Hem, som her poserer foran en Lotus Emira. Denne bensinbilen var nemlig liten nok til å komme seg inn dørene på varehuset Steen og Strøm i Oslo.

Før det var han blant annet salgsdirektør i Volvo Car Norway og daglig leder i Porsche Center Son.



– Det vi satser på fremover nå er selvsagt elbiler, sier Hem.



– Hvordan fikk dere bilen inn i dette varehuset?



– Godt spørsmål!



For det er nemlig ikke elbilen Lotus Eletre som står utstilt inne på Steen og Strøm.



– Det var ikke mulig. Lotus Eletre var for stor og tung, så det måtte bli en smalere og lettere en. Dette bygget er fra 1797 …

Hem forteller at de måtte demontere deler av den doble inngangsdøren i Kongensgate for å få sportsbilen inn.

Deretter måtte den mindre Lotus Emira fraktes forsiktig gjennom parfymeavdelingen.

Lotus blir helelektrisk

Lotus revolusjonerte i sin tid Formel 1 og er kanskje mest kjent for den evigvarende Lotus 7.

Merket er også kjent for superbilen Elise som ble utviklet sammen med Hydro Aluminium. Den tidlige Tesla-modellen Roadster har også et nært slektskap til Lotus Elise.

Selv om sportsbilen som nå står utstilt på Steen og Strøm altså går på bensin blir angivelig dette den siste av den sorten fra Lotus.

WHITE LOTUS: Denne bilen har draget på sitt publikum. Lotus Emira pryder nå det foreløpige utstillingslokalet i Steen og Strøm. Snart kommer et større showroom i samme nabolag.

For heretter lover altså Lotus at det kun kommer elektriske biler fra den kanten.

De har i snart ett år teaset en arvtager til Elise, som ble produsert fra 1996 til 2021.

Denne bilen skal være klar i 2026, og går småfikst nok under navnet Lotus Evija.

Kanskje vil vil en vakker dag kunne se også denne utfolde seg i full blomst i Lotus-utstillingslokalet i Oslo, men alt til sin tid.

Først må showroomet vise seg.