Elbilforeningens topp-11 biltestvideoer i 2021: Mest pop på Facebook i år

TESTING: 2021 har vært en eksplosjon av elbiler og nå dominerer de nybilsalget i Norge. Det betyr også at vi har fått mer å teste enn noensinne. Norsk elbilforening med testansvarlig Ståle Frydenlund i spissen har testet 44 forskjellige biler i år.

2021 har vært teståret over alle, og vi har laget film av de fleste biltestene. Dette er våre 11 mest sette testvideoer på Facebook i år.

Vi har laget testvideoer i flere år, men i år har vi intensivert satsingen på video kraftig.

Videoene ser du som regel øverst i sakene på elbil.no og på YouTube, men vi har konsekvent lagt dem på Instagram og Facebook også.

Særlig på Facebook får disse videoene mange visninger og får et enormt engasjement.

Under ser du våre 11 mest populære filmer på Facebook det siste året.

Og klikker du på mellomtitlene på punktene under, kommer du inn på de ulike artiklene vi publiserte i forbindelse med testingen.

Kinesiske biler har vakt stor interesse hos dere lesere det siste året. Den som imponerte og provoserte mest var den svære og pompøse Hongqi E-HS9. Den er en blanding av Rolls Royce, Audi og Mercedes-Benz. Vi har dessverre ikke fått låne den for en lengre test ennå, men videoen vi lagde da vi fikk låne den i noen korte timer, gikk som ei kule.

Den første banetesten i elbilforeningens historie slo godt an hos leserne. Vi fikk Rudskogen-eksperten Christian Lauenborg til å kjøre dem mot hverandre for å sortere ut bilene. Ikke alle var like imponert over at vi valgte Tesla Model 3 mot Audi e-tron GT, men faktum er at de har mange av de samme praktiske og sportslige egenskapene.

Tusenvis av nordmenn hadde bestilt Tesla Model Y og ventet i årevis, men hadde verken sett eller prøvd bilen da vi tok vår første prøvekjøring av den. Interessen for saken og filmen var mildt sagt stor. Denne bilen blir potensielt Norges nest mest solgte bil, selv om utleveringen først startet i september.

Det er etterspørsel etter varebiler, men utvalget har vært – og er fortsatt – begrenset. Vi rakk en duell mellom de to mest interessante nykommerne i år, nemlig PSA-varebilen som selges under varemerkene Citroën, Peugeot, Opel og Toyota. Den kjørte vi mot Maxus e-Deliver 3. Vi kjørte dem fullastet med maksimal tilhengervekt.

BMW sjokkerte verden da bilprodusenten i sin tid kom med sin i3. Den føles fortsatt moderne i forhold til mange andre nye biler. Og BMW gjør det samme igjen med iX. Én ting er utvendig design, men den har ikke mange fellesnevnere med tradisjonell BMW innvendig heller. Selvsagt var interessen stor da vi fikk muligheten til å teste den i München.

Mange mener Audi e-tron GT er verdens vakreste elbil. Den er i alle fall en av de kuleste. Vår ørlille testtur med en tyskregistrert RS i Maridalen på snøglatte veier satte fyr på Facebook-siden vår. Salgstallene viser at mange kjøper den også.

Vi tok med oss de fem mest populære familiebilene på en skikkelig stortest til Sør-Vestlandet. Vi lagde separatsaker der vi sammenlignet kjøreegenskaper, plass og praktiske løsninger, funksjoner på infotainment, forbruk og lading, samt tilhengeregenskaper. Det meste under våte forhold gjennom tre fulle dager.

Hvordan fortoner det seg å kjøre campingvogn med elbil? Testsjef Ståle Frydenlund elsker utfordringer og tok med seg en Polestar 2 Dual Drive og en Knaus 540 UE Silver Selection campingvogn over seks fjelloverganger …

Kia EV6 kom sent i høst og det har vært knyttet stor nysgjerrighet rundt bilen, som har over 300 hester, firehjulstrekk og god plass inni det særpregede utseendet.

Nio er en av flere nyoppstartede elbilprodusenter fra Kina. Og som de andre, er Norge det første markedet i Europa som prøves ut. Nio gjør som Polestar og Seat, satser på få salgssteder i sentrum av store byer.

Men Nio satser med mest muskler, og har også et digitalt Nio-samfunn med salg av varer og tjenester. Mange av dere leste og så vår prøvekjøring av sjuseteren ES8.

1.500 iskalde kilometer gjennom Finnmark og Troms med fem nye elbiler. Om du skal lese én skikkelig vintertest av elbiler, er det denne! En halvoffisiell åpning av det ferske Ishavsveien-nettverket, med én lyn- og én hurtiglader på hver lokasjon, var viktigste motivasjon. Kan man kjøre elbil i nord, kan man kjøre elbil over alt.

Og å kjøre elbil i Nord, det kan man, altså.