Se våre eksempler på billige bruktkjøp på Finn, og sjekk dette trekløveret: Tre nye elbiler til under 300.000 kroner

ET FÅTALL: Det finnes ikke mange nye elbiler under 300.000 kroner, men med hjelp av Finn.no øker antallet betraktelig.

Én skikkelig gammel traver, én overraskende bra på kampanjepris og én som virkelig gir mye for pengene.

På utkikk etter ny elbil under 300.000 kroner? Det er ikke mye å velge mellom, men tre godbiter finner du.

Vi var litt overrasket over å ikke finne flere biler under 300.000 kroner, særlig nå som det er bråstopp i bilmarkedet, men importører, forhandlere og bruktmarkedet har is i magen og holder prisene.

I hvert fall foreløpig.

Medaljens bakside

Vi forventet faktisk å finne både Mini Cooper SE, Honda e og Fiat 500 i dette prissjiktet, men de er til dels rett over og langt over.

De har heller ikke solgt overveldende mye, akkurat, men Fiat leder blant de billige med 153 hittil i år.

Grunnen til at vi ser nokså få av de billigste nye elbilene på veiene, er selvfølgelig rekkevidden. I verste fall en WLTP på 20 mil.

Vi ser det på bruktprisene på nett også. Biler med lang rekkevidde synker ikke like hardt i verdi og er enklere å selge i bruktmarkedet.

PRAKTISK: Leaf har slått an mye på grunn av plassen.

Den gamle traveren – Nissan Leaf

Nissan Leaf i siste generasjon kom i 2018, men under det nye karosseriet og det helt nye interiøret, finner du fortsatt den samme gamle Leafen som kom allerede i 2011.

Du ser det når du ser på døråpninger og diverse detaljer.

Men forandringene, som tross alt er blitt gjort kontinuerlig under livsløpet, har holdt den aktuell til dags dato.

Faktisk har de solgt hele 1.378 stykker av den i år, det er hårfint mer enn de har solgt av nykommeren Ariya (1.351 stk). Det er imponerende.

Prisen er nok rimelig avgjørende. Du får den for en hundrelapp under 200.000 kroner. Da får du laveste utstyrsgrad, uten vinterhjul, og med en batteripakke på 39 kWt og 27 mils rekkevidde.

Den dyreste utgaven, Tekna, koster plutselig 274.400 kroner.

Går du opp til batteripakka på 59 kWt, får du 385 kilometer rekkevidde, men prisen spretter da plutselig opp til 310.000 også.

En topputstyrt Tekna havner på ikke like hyggelige 357.430 kroner.

FANCY: Mazda byr på overraskende luksus i klassen, men også dører som gjør den trangere enn nødvending.

Mazda har bare denne elbilen. Den er overraskende lekker inni, men ikke blant de mest praktiske, til tross for selvmordsdører bak som fjerner B-stolpen.

Det største ankepunktet for de fleste er rekkevidden på bare 20 mil. Det er lite i dag, men nok til at det er solgt 2.377 stykker siden lanseringen, og 421 hittil i år.

Mazda kjører kampanje på den kortbeinte luksusminien i disse dager.

Du får Exclusive Line-utgaven, som høres ut som den dyreste, men faktisk er den dårligst utstyrte modellen, for 220.000 kroner.

Da har de satt ned prisen fra 290.000 kroner.

Om det er nok til å friste mange, gjenstår å se.

POSITIVT: Den har lang rekkevidde, rask ladehastighet og har god plass.

Mye for penga – MG4

MG4 var en av de mest positive overraskelsene i året som gikk.

Den er på størrelse med en Volkswagen ID.3 og er en kjøreglad liten rakker som føles både enkel, kvikk og morsom.

Billigste utgave av denne modellen kan du få ny fra 285.900 kroner, og MG4 selges for tiden med kampanjerente på 2,49 prosent.

Modellen byr på en del plass også, selv om den ikke er fullt så romslig som Nissan Leaf. Leaf har nemlig et bagasjerom på hele 435 liter.

Det er romslig i denne bilklassen. MG4 har 363 liter.

Men den har mer moderne teknologi og hele 435 kilometer rekkevidde. og ikke minst lader den raskest av alle kinesiske biler til nå.

Kranglefanter vil nevne Xpeng G9, men den er ikke på veien ennå.

Nedsatte nybiler butikkene vil få ut

Det kan være smart å sjekke ut Finn.no også.

Der selges nye biler og overliggere fra i fjor med 10-20 kilometers kjørelengde til reduserte priser.

BILLIGERE PÅ FINN: Gjennom offisielle kanaler koster denne sjarmklumpen over 300.000, men på Finn.no er den opptil 55.000 billigere.

Da får du i prinsippet en ny bil for lavere pris, men de er nedsatt for å få bilene ut av butikken.

Et eksempel på det er Fiat 500, som egentlig koster over 300.000, men som du faktisk kan få splitter ny for 245.000 kroner.

Kia e-Soul med minste batteripakke, Honda e, Opel Corsa-e og Peugeot e-208 er også på denne lista.

FORTSATT POP: Tiden er over for å kunne tjene penger på disse, men verditapet er tilsynelatende fortsatt veldig lavt.

Holder seg godt i pris

Ønsker man seg mer plass og rekkevidde til under 300.000 kroner, må man på bruktmarkedet.

Det snakkes mye om prisras, men mye tyder på at folk heller sitter på bilene enn å gå på et stort tap, for det er ikke unormalt lave priser på noen modeller i prissegmentet under 300.000 kroner.

Ved søk på årsmodell 2020 eller nyere med kilometerstand lavere enn 50.000 kilometer, må man stort sett tilbake til 2020 for å få Hyundai Kona med største batteripakke under 300.000 kroner.

De billigste BMW i3-ene er fra 2021 og ligger ute for 199.900 og har gått 37.000 kilometer.

Den har en rekkevidde på 300 kilometer. Men de fleste på Finn ligger langt over dette.

Stellantis elbiler finner du også mange av med lav kilometer.

Du får mest plass for pengene med Peugeot e-2008, men kikk gjerne på lille e-208, Opel Corsa-e og Mokka-e, Citroën e-C4 eller DS 3 Crossback e-tense også. Her kan du gjøre et lite varp.