Ti år med elbil på brødskiva: Da elbil­markedet eksploderte

TUNGE TING: Etter å ha deltatt i utallige møter med enrekke bilprodusenter – der en gjenganger var mangel på tilhengerfeste – falt det seg helt naturlig med utstrakt testing etter hvert som det ble mulig. Sommeren 2022 fikk Kia EV6 rollen som trekkvogn og batteribank under fricamping. Alle foto: Ståle Frydenlund / elbil.no

Der det var enkelt å holde styr på elbilmodellene de første årene, skulle det bli mye mer krevende å være et vandrende elbil-leksikon fra 2019.

I disse dager er det ti år siden min første dag på jobb for Norsk elbilforening. I løpet av disse årene har jeg vært borti det meste. Ledig tid er brukt til å teste elbiler og infrastruktur. Her er både et kort og langt tilbakeblikk på de første årene.

Dette er andre del av historien. I første del tok jeg for meg årene 2013-2018, her kan du lese om starten:

De første årene var elbil et særnorsk fenomen, og vi feiret nærmest hver eneste nye modell som ble lansert.

Tesla var alene om å tilby helelektriske familiebiler, med Model S fra 2013 og Model X fra 2016. De var også teknisk overlegne alt annet på markedet.

FAMILIE-SUV: Tesla Model X hadde fortsatt ingen reelle konkurrenter da vi testet 90D-utgaven våren 2017.

Resten av elbilene kom med ujevne mellomrom og var stort sett små eller kompakte. En del av dem bar også preg av å være såkalte compliance-biler som betyr at de var produsert for å overholde utslippsregler i enkeltmarkeder uten at produsentene hadde så veldig stor interesse av dem i seg selv.

De hadde heller ikke all verdens rekkevidde. Ikke før Opel Ampera-e kom i 2017.

Fra 2019 begynte ballen for alvor å rulle, og siden har vi fått elbilkonkurranse i de aller fleste segmenter. I 2023 er det over 100 tilgjengelige modeller fra mer enn 30 forskjellige produsenter.

Mye av dette hadde ikke skjedd uten nettopp Tesla.

«Døgnfluens» død i 2019

Den som måtte ha trodd at elbiler skulle lide samme skjebne som døgnfluer, begynte trolig å innse at det ikke kom til å skje.

Om ikke før, så i hvert fall i løpet av dette året.

Vi la ut på historiens andre store vintertest, og for første gang tok vi for oss SUV-er og crossovere – fra smått til stort.

Helt ferske modeller i testen var Kia e-Niro, basert på de samme bitene som Kona Electric og Audi e-tron 55 quattro.

Da vi overnattet på Haukeliseter fjellstue var E134 stengt på grunn av uvær. Men neste dag var været bedre, så det ble ingen kolonnekjøring.

Dessverre. For fortsatt trodde mange det var en helt umulig øvelse.

HØYTLIGGENDE: Recharge-hurtigladestasjonen ved Haukeliseter fjellstue en kald og stormfull vinternatt i 2019.

Tesla Model 3 var også rett rundt hjørnet, etter at forhåndsbestillerne hadde ventet mer eller mindre tålmodig i snart tre år.

Performance-utgaven kom først, men innen året var omme hadde vi testet både Long Range- og Standard Range-utgavene av den.

PERFORMANCE: Tesla startet Model 3-ballet med utleveringer av en kvikkeste Performance-utgaven i februar 2019.

Men vi trengte ikke vente lenge på neste nyhet denne gangen.

Mercedes-Benz la lanseringen av EQC 400 4Matic til triangelet Gardermoen – Eggemoen – Oslo.

I september fant vi ut at den holdt bra mål på landeveien, og den fikk også gleden i å stupe rett ut i nok en premiere signert Norsk elbilforening:

Sammenligningstest med tre like campingvogner.

GEIRANGER NEXT: En liten fotosession med testbilene og -vognene i nærheten av Djupvasshytta, der vi også svingte oss helt til topps til Dalsnibba i Geiranger. Der finner man Europas høyeste fjordutsikt fra bilvei – 1.500 meter over havet.

Ved siden av Mercedesen plukket vi to andre SUV-er, nemlig etablerte Tesla Model X og Audi e-tron 55 quattro.

Deretter la vi i vei nordover, via Strynefjellet og Trollstigen.

Vi ga oss ikke før vi hadde nådd Atlanterhavsveien sør for Kristiansund. Det ble retur over Bjorli og Dombås i tidvis striregn.

Noen rekkeviddeangst? Neida!

I og med at ingen hadde gjort dette før oss i verden, måtte vi selvsagt oppsummere det hele også på engelsk:

Men det handlet selvsagt ikke bare om å trekke rundt på tunge ting.

I sensommertesten fikk nyankomne Nissan LEAF E+, med historiens største batteripakke på 62 brutto kilowattimer (kWt), bryne seg på Tesla Model 3 Long Range og Kia Soul i en meget dynamisk test.

Noen ganger er det kjekt å ha ei hel flystripe til rådighet.

PÅ (RULLE)BANE: Elbilforeningens Tormod Bergheim (f.v.), Synnøve Grøndahl, Mattias Friberg og testansvarlig Ståle Frydenlund tok turen til Dagali sør for Geilo.

Vi fant også tid til å gjennomføre den første sammenligningstesten av elbiler med to ulike skaphengere. To relativt ulike biler, nemlig Tesla Model 3 og Jaguar I-Pace, fikk jobben som trekkvogner.

Etter en rekke målinger og registreringer, samt innveiiing, kom vi fram til noen interessante resultater.

På høsten ble det som vanlig en tur til bilutstillingen i Frankfurt. Her fikk vi servert tidenes (så langt) heftigste elbilmeny:

Ikke helt overraskende ble Tesla Model 3 kåret til Årets bil 2020, som vanlig sent i november og etter en lang testdag på Rudskogen.

Den sto på topp for min del, og jurymedlemmene ellers var i stor grad samstemte.

Året ble rundet av med en markedsandel for elbilene på 42,4 prosent, som tilsvarte 60.305 førstegangsregistreringer.

Lockdown i 2020

Stikkordet her er Covid-19, neppe helt overraskende.

Vi rakk å gjennomføre den allerede tradisjonsrike vintertesten, i februar, før landet gikk i lockdown. Testruta ble lagt over flere fjelloverganger, nemlig Hemsedalsfjellet og Aurland – Hol.

FRISK VIND: Elbilforeningens Lina Støen (t.h.) og Erik Lorentzen strever for å holde seg oppreist i blåsten på veien fra Aurland til Hol.

På sistnevnte strekning blåste det så mye at det var helt på grensen til kolonnekjøring.

Der var det ganske gøy å ligge i front helt uten rekkeviddeangst med lille Skoda Citigo-e, en modell mange fortsatt ville vurdere som en bybil.

Planen om å legge returen om Vikafjellet måtte vi imidlertid droppe siden veien ble stengt på grunn av uvær.

Som vanlig hadde vi gjort alt klart for en tur til Genève i begynnelsen av mars, men da vinterferien gikk mot slutten i februar begynte vi å ane mer enn én ugle i potetmosen.

Det endte med utgiftsføring av forhåndsbestilt hotell – uten oppmøte.

ELEKTRISK MINI: Snart 20 år etter relanseringen av Mini, ble den omsider elektrisk. Vi gjennomførte test av Cooper SE-modellen i april.

Men det ble heldigvis ikke helt tørt på bilfronten, til tross for alle begrensningene som trådte i kraft 12. mars. I 2019 hadde vi testet rundt 15 nye elbiler, men 2020 skulle til slutt vise seg å bli enda heftigere.

2020 ble året der det til slutt ble vanskelig, selv for ekte nerds, å henge med i svingene på alle detaljer om alle tilgjengelige modeller.

SVINGVENNLIG: På mange måter var opplevelsen av Porsche Taycan litt som wow-effekten Tesla Model S P85+ leverte nesten sju år tidligere. Her fanget på svingete veier i indre deler av Vestfold, nærmere bestemt Hvarnes.

Drøyt 20 biler ble testet i løpet av året, der de mest interessante var Porsche Taycan, Volkswagen ID.3, Polestar 2, Volvo XC40 og MG ZS EV.

POLESTAR 2: Mange tenker Volvo når de ser den, men Polestar har vært veldig tydelige hele veien på at merket er enestående. Bildet er fra første test i september 2020.

Sistnevnte var den aller første kinesiske modellen på markedet, og vi tok den med rett til fjells under krevende forhold. Siden har den hatt en bemerkelsesverdig suksess, og ble betydelig forbedret to år senere.

Audi e-tron 55 quattro gjorde det også godt på det norske markedet fra den kom vinteren 2019, før den fikk selskap av en utgave med mindre batteripakke.

Slikt blir det sammenlingningstest av:

Den første store testen av elbiler og campingvogner året før ga såpass mersmak at det måtte gjennomføres en ny test denne sesongen.

Med alle Covid-begrensninger ble det naturlig å kombinere test med sommerferie.

RØYKFRITT: Geirangerfjorden har av naturlige årsaker vært en gjenganger i våre tester. Den observante leser vil legge merke til fraværet av osende cruiseskip i fjorden på innsiden av Geirangerfjorden feriesenter.

Privatbilen, en 2016-modell Tesla Model X 90D, fikk hektet på en campingvogn fra Hobby før vi dro på den 2.250 kilometer lange testen.

Covid ble altså ikke så galt at det ikke var godt for noe.

Mot slutten av året rakk vi å teste ytterligere to kinesiske nykommere, nemlig Maxus Euniq MPV og Xpeng G3. Euniq slet vi den gang med å hurtiglade. G3 hadde også sine utfordringer, og ikke bare fordi hurtigladefarten var diskutabel.

Polestar 2 er også kinesiskbygget. I den tradisjonsrike kåringen av Årets bil, denne gang 2021-utgaven, var jeg nok en gang så heldig å få sitte i juryen. Og nok en gang gikk favoritten av med seieren:

I løpet av året bikket elbilenes markedsandel halvparten, med drøyt 54 prosent og 76.783 førstegangsregistrerte enheter.

Det til tross for et svært krevende år på så mange måter.

Det iskalde nord i 2021

Nye rekorder skulle stå for fall i et «halvåpent år» grunnet Covid-19.

Men det største og viktigste i løpet av dette året var imidlertid vår svært ambisiøse vintertest lengst i nord.

For første gang hadde vi også booket inn eminente Jamieson Pothecary som videofotograf og fotograf. Det gikk så bra at han bare måtte bli en fast del av testteamet.

LANGT MOT NORD: Fram til vinteren 2020/2021 var langdistansekjøring med elbil i Finnmark noe for spesielt interesserte. Gjennom vår 1.500 kilometer lange vintertest sørget vi for en uoffisiell åpning av Ishavsveien-nettverket. Her er undertegnede i Honningsvåg.

1.500 iskalde kilometer gjennom Finnmark og Troms med fem nye elbiler. Men ingen visste helt om det ville la seg gjøre.

Vi hadde dessuten lagt alle eggene i samme kurv, og til slutt sto og falt det hele med transporten av testbilene nordover. Noen ganger er det ekstra spennende å være testansvarlig …

Men da teamet endelig satt på flyet til Kirkenes, ja da kunne ingenting stoppe oss. Heller ikke den 180 kilometer lange turen fra Tana til Karasjok med den rimeligste bilen i følget, Citroën ë-C4.

En iskald morgen, uten noen form for forvarming.

PÅ GRENSEN: Storskog, langs E105, er den eneste mulige veipasseringen av landegrensen mellom Norge og Russland. Da, som nå, holdt vi oss på rett side av grensen.

Vi hadde tross alt fått laget helt egne munnbind til testen, og hele gjengen var drillet etter alle Covid-kunstens regler om hvordan vi skulle forholde oss til hverandre – og andre.

PÅ GRENSA: Rett bak der er Russland, og vi har så vidt begynt på vintertesten anno 2021 gjennom Finnmark og Troms. Video og redigering: Jamieson Pothecary / elbil.no

Via et folketomt Nordkapp ankom vi Tromsø som planlagt. Selvsagt.

Vintertesten hadde et par viktige innfallsvinkler: Gjennomføre en uoffisiell åpning av det nye hurtigladenettverket i Finnmark og vise at elbiler duger helt fint lengst nord.

Til dags dato er denne vintertesten et av de absolutte høydepunktene gjennom min tid i Elbilforeningen. Og det vil den trolig alltid være.

KJØLIG: Vi lader opp Polestar 2 og Porsche Taycan på den nye hurtigladestasjonen på Tana bru en sen kveld i januar 2021. Underveis ble det tid til en prat med lokale ildsjeler.

En av grunnene er alle de hjertelige møtene med elbilambassadører. Som praten med vadsøværingen Magnar-Johan Winther og en kompis, en sen kveld ved hurtigladestasjonen på Tana bru.

Det var bare helt opplagt at Winther senere skulle bli tillitsvalgt i Finnmark elbilforening.

Og med hurtigladenettverk på plass i de nordligste fylkene, har også markedsandelen for elbiler økt til nivåer de færreste så for seg der.

Ford Mustang Mach-E var den mest interessante nykommeren som såvidt ikke rakk vintertesten. Den utmerket seg med både to- og firehjulsdrift, og dessuten valgfrihet på batteristørrelse.

Mustang Mach-E ble testet i godt vintervær sammen med den første virkelige helelektriske minibussen, Mercedes-Benz EQV 300.

I april kjørte vi den aller første sammenligningstesten mellom to elvarebiler. Begge fikk full nyttelast, i tillegg til tilhengere med makslast.

Men, vi skled på et lite bananskall da Maxus-vekten skulle beregnes. Les artikkelen, og finn ut hvorfor bilen likevel overleverte.

Utover våren 2021 rant det generelt på med tester av flere nykommere.

Blant dem Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq og Mercedes-Benz EQA 250, før vi fant det for godt å ta en tur til Rudskogen.

Og fortsatt hadde vi stort sett gjort det vi hadde tenkt å gjøre, til tross for Covid-spøkelset. Det gjorde imidlertid at det ble rom for nok en omfattende test av elbil med campingvogn på kroken i Norge.

Denne gang var kravet at bilen skulle være fornuftig priset. Valget falt på en Polestar 2, i standardutgave og med firehjulsdrift.

Og som vanlig ble det meste målt og analysert, med en lang rekke fjelloverganger som ingredienser.

Men vi var slettes ikke ferdige med å trekke rundt på ting. Rett før vinteren var i ferd med å gjøre sitt inntog, la vi ut på en høsttest i sørvestlig retning. Litt snø ble det faktisk også underveis også.

Her rakk vi både å gjennomføre en tilhengertest og virkelig presse bilene på den nye racerbanen i Sokndal, nemlig Motorcenter Norway.

Og her er alt vi utsatte bilene for – både i tekst og levende bilder:

I andre halvår dukket det også opp en lang rekke nye modeller, blant dem Audi Q4 e-tron, Mercedes-Benz EQS, Xpeng P7 og Opel Mokka-e.

To sider av samme sak, Hyundai IONIQ 5 og Kia EV6, kom med 4-5 måneders mellomrom, og kinesiske BYD og NIO meldte sin ankomst på sensommeren. Vel, rettere sagt, indian summer.

NIO valgte selvsagt Norge for internasjonal lansering av sin første modell, kalt ES8, og i likhet med Mercedes-Benz landet eventet på Eggemoen flyplass nord for Hønefoss.

Ingen kan si at september-lanseringen ikke var med såkalt brask og bram – ikke minst fordi turen gikk til et nærliggende sandtak.

UNNARENNET? Polestar 2 fikk virkelig kjørt seg i både oppover og nedoverbakker.

Sent i november var jeg igjen på plass på Rudskogen for å delta i kåringen av Årets bil, 2022-utgaven.

Denne gangen var det nesten ikke noen vits i å møte opp, siden favoritten min på forhånd var så soleklar. BMW i4 stakk av med tittelen.

Videre på lista var Tesla Model Y og Kia EV6 like klare pallkandidater.

2021 ble nok et heftig år for elbilsalget, til tross for alle utfordringer.

113.708 førstegangsregistrerte elbiler utgjorde 64,5 prosent av totalmarkedet.

Kolonnekjøring i 2022

Overgangen fra 2021 til 2022 skjedde nesten umerkelig gjennom en langtest av Mercedes-EQ-modellene EQA 250 og 350 4Matic.

I og med at faren for Covid-nedstengelse stadig hang over oss, valgte vi denne gangen å returnere til mer lokale testruter.

Som i 2018 falt valget på området Valdres og Hallingdal, i tillegg til Numedal. Rosinen i pølsa ble kolonnekjøring for hele gjengen over Hemsedalsfjellet.

I TETT SNØDREV: Seks elbiler i den «umulige» øvelsen kolonnekjøring. Video og redigering: Jamieson Pothecary / elbil.no

Hvorfor? Jo, for å slå hull på nok en gammel myte om at elbiler ikke kan kjøre kolonne. Gjennom flere år hadde vi bare ventet på anledningen.

Vi regnet med at det ville bli null stress, også fordi elbilene lagrer så mye energi at de kan bli stående i mange, mange timer med god komfort og uten fare for kullos.

Her finner du også mange av de andre øvelsene bilene ble utsatt for:

Og det ble besøk hos TV2 God Morgen Norge for å snakke om de viktigste erfaringene.

Etter at hoveddelen av testen var ferdig, og etter å ha fått mye kjeft for at Tesla Model Y av ulike årsaker ikke deltok, gjennomførte vi en ny runde i selskap med Hyundai IONIQ 5.

Var det mulig å overbevise en godt voksen rallyfører om at elbil kan være morsommere å kjøre enn fossilbil?

Under nok et opphold på Golsfjellet fikk vi en tur på isen over Tisleifjorden som kunne minne om en berg og dal-bane. Med full kontroll, naturligvis.

PROFESJONELL KJØREINSTRUKTØR: 62 år unge Jerry Åhlin er et levende bevis på at selv en eks-rallyfører kan bli elbilfrelst. Video og redigering: Jamieson Pothecary / elbil.no

Det ble en bra vinter totalt sett, som ga oss muligheter til å få testet flere modeller under relativt kjølige forhold.

Retest av Mercedes-Benz EQC og Peugeot e-2008, som begge ble sammenlignet med samme tur i optimal temperatur, Fiat 500 La Prima Cab og BMW iX40/iX50 var i utvalget.

CABRIOLET I VINTERLAND: Akkurat denne dagen droppet vi å la makrelltaket falle på Fiat 500 La Prima Cab …

I løpet av våren stiftet testgjengen bekjentskap med biler som Porsche Taycan GTS Sport Turismo, rommelige Maxus Euniq6, forhjulsdrevne Volvo XC40, oppgraderte MG ZS EV og nye Volkswagen ID.5 GTX.

Sistnevnte fikk gleden av et møte med Tesla Model Y Performance.

I tillegg fikk jeg overbevist fotograf Jamieson om at han burde teste BMW i4 M50, en modell jeg selv endte med å kjøpe. Noen ganger kommer man ikke utenom dyre private utlegg…. eller det Jamieson kalte verdens beste ventepølse.

Og for å varme opp til årets lengre test av elbil og campingvogn, ble det en test av BYD Tang da den omsider dukket opp med tilhengerfeste. Begrensning: 1.500 kilo.

TREKKHEST: Importøren RSA har skaffet til veie avtagbare tilhengerfester til BYD Tang og så rullet vi ut på veien med den majestetiske sjuseteren. Med Knaus-vogna på kroken målte BYD-vogntoget snaut 12,2 meter.

Men før jeg hentet Kia EV6 og en fransk campingvogn fra Caravelair, la en gjeng kolleger ut på test for å sjekke ulike varianter av campingferie.

Med to lange ekspedisjoner bak oss, der elbiler ble brukt til å trekke campingvogn, ga vi oss like godt i kast med en ny.

Jokeren denne gang var evnen Kia EV6 (i likhet med Hyundai IONIQ 5) har til å opptre som batteribank.

Dermed ble det helt logisk å sjekke ut hvordan denne kombinasjonen funker ved fricamping i 1.200 meters høyde, først på Aurlandsfjellet.

MED FULLASTET CAMPINGVOGN: Kia EV6 er effektiv i hverdagen, men hvordan fikset den en maksimalt tung campingvogn? Videoredigering: Jamieson Pothecary / elbil.no

Det kommer nok ikke som en bombe at det fungerte nesten magisk bra.

Og langs veien opplevde vi for første gang ikke å måtte koble campingvogna fra ved en eneste hurtig- eller lynladeøkt langs veien.

Vi er glade i å gjøre større sammenligningstester, men ikke med så mange biler at det blir fort gjort å miste oversikten – og dermed sammenlignbare datagrunnlag.

I begynnelsen av oktober publiserte vi gjennomgangen av nye Nissan Ariya, Renault Megane E-Tech og Kia Niro EV.

TRE ELEKTRISKE MUSKETERER: De da splitter nye Renault Megane, Kia Niro og Nissan Ariya kostet omtrent det samme men bød på forskjellige opplevelser.

Toyota ventet lenge med å ankomme elbilfesten. Faktisk helt til senhøsten 2022, med bZ4X-modellen.

Og før jeg får kjeft: Ja, jeg husker selvsagt compliance-utgaven av RAV4, som ble til gjennom samarbeidet med Tesla i tidlige dager.

Men bZ4X var altså Toyotas første egenutviklede elbil, og møtet med verden skulle ikke gå helt knirkefritt for seg.

Helt på tampen av året fikk kollega Rune Nesheim stifte bekjentskap med Tesla Model S Plaid.

Jeg må faktisk innrømme at jeg hadde lyst til å være først, snart ti år etter mitt første møtet med Model S i 2013.

Markedsandelen for elbiler? Enda et byks til nesten 80 prosent i løpet av nok et meget spesielt år. Det tilsvarte 138.248 førstegangsregistreringer av totalt 174.315.

2023-utgaven av Årets bil-kåringen ble ikke helt uventet helelektrisk.

Men, for første gang på noen år endte jeg med å nominere en favoritt som ikke vant.

Stadig nye rekorder i 2023

Siden den historiske vintertesten i Finnmark og Troms i 2021 hadde flere av oss lengtet nordover med håp om så kalde og slitsomme forhold som mulig.

For første gang på lenge slapp vi å ta hensyn til et visst virus. Derfor var det ikke noe stress å planlegge for en lang, lang tur.

Denne gang la vi testen til det nordlige triangelet mellom Norge, Finland og Sverige. Og i Finland ventet noe vi aldri hadde gjort før.

I denne videoen får du et sammendrag av hele reisen, men alt er selvsagt tilgjengelig på vår Youtube-kanal.

VINTERELDORADO: Vår årlige elbil-vintertest ble ikke akkurat mindre omfattende av at vi kjørte rekordlangt – over flere land og i all slags vær. Video: Jamieson Pothecary / elbil.no

Vi ga oss ikke før vi var tilbake i Oslo, 2.200 kilometer senere. De siste, snaut 700, fra Namsos, ble gjennomført med stoppeklokke.

Innen vi kom hjem hadde vi fått testet det meste av vinterføre og

-temperaturer. Og vi hadde lyst opp litt av den arktiske vinternatta.

Men riktig så kaldt som vi alltid ønsker oss ble det egentlig aldri.

Derfor var det helt opplagt at vi måtte benytte oss av muligheten på Lapland Proving Ground i finske Muonio. Her får de normalt besøk av bilprodusenter som er på oppløpssiden med nye modeller.

Vi lot de fem testbilene stå parkert over natta i fem ulike kuldekammer, der temperaturen falt ned til 40 minusgrader. Hvordan det gikk? Sjekk videoen eller les en av de mer omfattende artiklene på elbil.no gjennom historien.

I 2023 har vi fått nye modeller som BMW i7, som faktisk er først ut som pansret limousine, ID. Buzz Cargo, Hyundai IONIQ 6 og en Citroën ë-C4 som har blitt bredere over baken.

Dessuten plukket vi ut to japanske modeller som på hver sine måter er avgjørende for respektive produsenter.

TVILLINGER? Nissan Ariya e-4ORCE og Toyota bZ4X har begge firehjulsdrift, men selv om de her nærmest ser ut som elbil-verdenens svar på Marcus & Martinus, er det mye som skiller mellom disse to japanerne. Video: Jamieson Pothecary / elbil.no

Og vi har også sett nærmere på nye kinesiske modeller som BYD Han, NIO ET5, Maxus T90 EV og Jac e-JS4.

Ikke minst har vi i 2023 fortsatt med tester som viser den fysiske påvirkningen lasteutstyr har på bilen.

Ja, og vi har testet elmotorsykkel. Da våren kom med finværet la vi ut på en sammenligningstest med to elmotorsykler fra samme merke.

Blant tohjulingene er det altså mye å gå på for at det skal bli reell konkurranse.

Et lite halvår inn i 2023 preges bilmarkedet av helt andre faktorer enn i foregående år.

Ikke bare introduserte nåværende regjering momstaket på 500.000 kroner for nye elbiler. Krigen i Ukraina har også var i over ett år, og prisstigningen som følge av konflikten har gitt stigende renter.

Folk har kort sagt dårligere råd, og det er slutt på tiden der helt vanlige menn og kvinner kunne kjøpe seg en ny elbil to hyller over den de kanskje ender opp med. Eller ikke kjøper i det hele tatt.

Epilog

Vi har hatt noen kjepphester underveis, og vi jobber videre med å påvirke. En av dem er denne:

Målet vårt i Elbilforeningen har gjennom alle disse årene, vært å påvirke bilprodusentene til å komme med mest mulig vinterdugelige biler.

Vi kan selvsagt diskutere WLTP-rekkevidder til vi blir blå i trynet, men fra mitt ståsted har det hele tiden handlet om en pragmatisk tilnærming: Hvordan optimalisere bruken av bilene, avhengig av hvor avansert utstyr de har.

KULDE: En lang rekke moderne elbiler er godt skodd for å håndtere vinterkulde. Her lading av BMW iX1 på Lapland Proving Ground i finske Muonio, etter en natt i -40 grader.

Og som alltid: Du fyller ikke rekkevidde på batteriet, men energi. Hvor langt du kommer handler mye om kjørestil og etablerte vaner.

Vi har ikke minst kunnet konstatere at elbiler er praktfulle trekkvogner.

Joda, de tidlige modellene hadde ikke aktiv og væske-/viftebasert temperaturstyring av batteripakkene. Dermed hadde det naturligvis gått skeis å trekke en tung tilhenger opp Trollstigen eller andre høydedrag.

KAPABLE: Elbilene vi har trukket tungt med i senere år har vist seg svært uanstrengte. Her Kia EV6 på vei opp fra Aurland mot Stegastein med 1.600 kilo på kroken. Om natta gjorde bilen jobben som batteribank for vogna.

Men vi har muligheten i dag, og det illustrerer også på mange måter hvor langt vi er kommet teknologisk. Bilene går langt, og stadig lengre.

Og ennå er ikke det siste kapittelet skrevet.

Selv om jeg ofte tenker at vi har kommet langt i elbilprosjektet, er det fortsatt ungt på verdensbasis.

Jeg gleder meg til de neste ti årene. Så får vi se hvor lang tid det tar å overvinne den siste lille andelen som ikke ønsker seg elbil.

For egen del står jeg ved løftet jeg en gang ga til TV 2s Broom: Aldri mer fossilbil til hverdagsbruk.