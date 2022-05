Stor oversikt – her slipper du moms: Disse bilene får du før nyttår

NY ELBIL I ÅR? Stadig flere elbiler på markedet, men hvilke modeller er å få tak i i løpet av 2022? Vi har kontaktet importørene for å få svar på dette.

Ønsker du elbil før momsen slår inn fra nyttår? Sjekk vår oversikt over hvilke biler som er tilgjengelig her.

Aldri før, i hvert fall ikke siden tiden med kjøpetillatelse på 60-tallet, har nordmenn måtte vente lenger på bilen sin enn nå.

Problemene står mildt sagt i kø for bilprodusentene og man går mot langt lavere bilproduksjon, selv sammenlignet med de to foregående årene, som også har vært trøblete.

Og i bakgrunnen lurer momsspøkelset, som kommer stadig nærmere. Regjeringen har varslet at den ønsker full moms på alle elbiler til over 500.000 kroner fra nyttår.

Stadig lavere bilsalg, men lengre ventetid

Nulltoleranse overfor koronautbrudd i Kina gir stengte fabrikker og full stans i skipstrafikken. Ifølge Automotive Logostics ligger over 500 skip utenfor havnen i Shanghai og venter.

Krigen i Ukraina har ført til delemangel blant de tyske bilprodusentene, og kan i tillegg lede til energikrise i flere bilproduserende land.

Ferdinand Dudenhöffer, som leder Center for Automotive Research i Duisburg, sier i avisen Welt am Sonntag at det globale salget i år vil ende på et lavere nivå enn under pandemien: 67,6 millioner personbiler regner han med i år, ned med 5,3 prosent i forhold til i fjor.

I rekordåret 2017 ble det solgt 84,4 millioner nye biler, mens koronaåret 2020 endte det på 68,6 millioner og marginalt høyere i fjor.

Men det finnes måter å forkorte ventetiden på. Det enkleste er selvfølgelig å kjøpe biler som allerede er på lager, eller som man vet kommer om kort tid.

En annen er å være selektiv på hva slags utstyr man velger på bilene sine. Under en pressekjøring av Volkswagen ID.5 nylig, ble det presisert at dersom man holdt seg unna 360 graders kamera og elektrisk bakluke, kunne man regne med å få bilen på denne siden av nyåret.

Men så er det kanskje akkurat dette utstyret man ønsker, når man først skal ha ny bil.

Moms og prisøkninger

I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem 12. mai, varslet regjeringen at den vil pålegge alle elbiler full moms fra nyttår, for så å kompensere biler til under 500.000 kroner gjennom en subsidieordning

Regjeringens forslag må godkjennes av Stortinget. og det er sannsynlig at det blir endringer før det finner sin endelige form i statsbudsjettet for neste år.

Forhandlingspartner SV har allerede signalisert motstand mot regjeringens forslag, det samme har flere interesseprganisasjoner, deriblant Norsk Elbilforening.

Det er også viktig å huske på at momsen slår inn i det bllen blir levert, ikke på bestillingstidspunktet. Det vil si at du risikerer å betale moms for en bil som blir bestilt i dag hvis den ikke kan leveres før nyttår.

Men før den tid må du regne med en eller flere prisøkninger. Tesla økte prisene sine i mars og flere av importørene varsler en prisøkning i nær fremtid.

Mye tyder på at flere øker prisene allerede 1. juni. Prisjusteringen skyldes i stor grad økte priser på alle råvarer og tjenester på frakt, som har økt eksplosivt de to siste årene.

Så hvilke nye elbiler kan norske bilkjøpere få tak i i år?

Svarene nedenfor har vi hentet inn fra importørene. De er avgitt med forbehold, for ingen vet om produksjonen vil gå som planlagt i månedene som kommer.

BMW Group

BMW iX3 og BMW iX xDrive40 er tilgjengelige innen 01.01.23, avhengig av hvilke utstyrspakker du velger. Forhandlerne vil kunne hjelpe med riktige valg.

Mini har bare én elbil, Cooper SE, og også den kan leveres før nyttår.

– Det vil komme en prisjustering 1. juni, men vi oppgir ikke prisendringen før dette, sier kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby.

BYD

BYD produserer alt av komponenter selv, inkludert batteri og microchips, så de har både Tang og T3 på lager og kan levere begge omgående.

Ford

Ford har fokus på sin ene personbil, Mustang Mach-E. Slik situasjonen ser ut i dag vil Ford levere majoriteten av bestillingene innen utgangen av 2022, men for enkelte kunder med bil i bestilling vil det kunne bli levering først i 2023.

HONGQI

Den store E-HS9 kan leveres omgående i innstegsversjonen Comfort med 396 kilometer rekkevidde.

For Premium (med luftfjærer) og Exclusive (6-seter) med rekkevidde på 456 km, er det tre til seks måneder leveringstid, avhengig av utstyr og farge.

E-HS9 øker i pris 1. juli

Comfort fra 619.900 – til 629.900 kroner

Premium fra 699.900 – til 719.900 kroner

Exclusive fra 779.900 til 804.900 kroner

Kia

Kia sier ett år ventetid på EV6 for de fleste utgaver og farger. Matt grå kan være lenger.

De leverer de første splitter nye Niro EV på slutten av året. men siden produksjonen ikke er i gang ennå, er det usikkert. Det kan bli alt fra seks til ti måneder.

e-Soul vil få en facelift. Det er derfor veldig usikkert når denne kommer.

Maxus

Man kan få alle Maxus-modeller levert i år om man bestiller i dag.

Euniq5 med liten batteripakke (52,5kwt) får man på dagen både som varebil og personbil.

Stor batteripakke (70 kW) finnes på lager som 6-seter, men du må vente til oktober hvis du bestiller varebilutgaven.

Euniq6 får du i september.

e-Deliver 3 i alle utgaver kan leveres i løpet av august.

e-Deliver 9 fås også raskt.

Mazda

Mazda har kun en helelektrisk bil i porteføljen, MX-30.

Hvis du bestiller den før 1. juni, vil den bli levert før nyttår. Dette gjelder både eksisterende og oppdatert modell.

Det finnes også noen biler tilgjengelig på forhandlerlager i Norge.

Mercedes-EQ

Ved bestilling av nykommeren EQE, eller EQB og EQC, er forventet leveringstid i løpet av august, mens EQA har forventet leveringstid i løpet av fjerde kvartal, i stor grad på grunn av høy etterspørsel.

EQS har forventet levering i løpet av fjerde kvartal 2022 for langtraveren EQS 450+. Leveringstiden er utstyrssensitiv, og derfor vil noe lengre tid kunne regnes med ved bestilling av bil med utstyr som påvirkes av den globale mangelen av microchips.

For å sikre tilgang av biler til det norske markedet har man tilpasset markedsmodellene basert på hvilket utstyr som er tilgjengelig fra fabrikk, og i mindre grad påvirkes av mangelen på microchiper. Enkelte forhandlere kan ha ferdigspesifiserte biler klare for levering tidligere.

MG

MG er leveringsdyktige på alle våre modeller før året er omme, det vil si ZS EV, Marvel R og MG5.

Nio

Det korte, og eneste svaret derfra, er at du får bil før nyttår. Og det er kanskje viktig. Den fopreløpig eneste tilgjengelige modellen fra den kinesiske produsenten er den røslige suv-en ES8, som koster ganske mye – med mindre du velger å bare leie batteriet.

Nissan

Ariya 63 kWt kan leveres cirka november om du bestiller i dag. Firehjulstrekkeren Ariya e-4ORCE kommer ikke før cirka i februar.

Leaf i utvalgte varianter kan fortsatt leveres på dagen hos enkelte forhandlere. Skal du bestille bil utenom disse, er det levering i sommer på Leaf med lite batteri og til høsten for biler med stort batteri.

Polestar

Estimert levering av Polestar 2-ordrer som legges inn i dag er oktober 2022. Det gjelder for alle utstyrspakker og alle varianter.

– Vi har ikke planlagt prisøkninger. For tiden kjører vi ellers en kampanje der man får med ladeboks fra Easee, inkludert montering, eller 10.000 kroner i ladekreditt fra Circle K. opplyser Fredric Bjørlo hos Polestar.

Tesla

Tesla Model 3 Performance AWD kan leveres i november, Model Y Long Range og Performance leveres i oktober hvis du bestiller nå.

Valgt lakkfarge, interiørfarge og hjultype kan forlenge ventetiden. For eksempel produseres bare sorte Tesla Model Y Performance på fabrikken i Berlin for øyeblikket.

Jaguar

Jaguar I-PACE har tre til fem måneder leveringstid avhengig av av tilvalg.

Xpeng

Det skjer litt av hvert hos Xpeng om dagen. Sedanen P5 og oppgradert G3 med tilleggsbetegnelsen «i» åpner for salg i løpet av kort tid. De regner med å få levert biler siste kvartal på disse bilene.

Sedanen P7 kan leveres omgående.

Volkswagen

Volkswagen har problemer med å være konkrete på hvilke utstyrspakker som påvirker leveringstid, da de opplever at dette ikke nødvendigvis er konstant over tid.

Men disse modellene «kan leveres» dersom du bestiller nå.

ID. Buzz leveres kunder til høsten.

leveres kunder til høsten. ID. Buzz Cargo leveres kunder til høsten.

leveres kunder til høsten. ID.5 og ID.5 GTX leveres i slutten året.

og leveres i slutten året. ID.4 og ID.4 GTX leveres rundt årsskiftet.

Leveringstid kan avhenge av utstyrsnivået du bestiller. Biler med mye utstyr som rammes av den globale halvledermangelen, kan ha lenger leveringstid.

Volvo

Per i dag er det samme leveringstid på C40/XC40 uavhengig av hvilket utstyrsnivå kunden velger, med ett unntak: Det kan bli lengre leveringstid om kunden velger Pixel-lys på frontlampene i stedet for standard LED-lys.

Leveringstidspunktet Volvo oppgir nå er fjerde kvartal og man må regne med at det blir i siste halvdel av kvartalet.

Hyundai og Audi har foreløpig ikke svart på vår henvendelse i forbindelse med denne oversikten.

